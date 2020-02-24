《戒斷曖昧》：吵架冷戰了，我該如何「化冷為熱」？

文：隼人

吵架冷戰了，我要不要哄她？

你以為讓她冷靜一下，就沒事了？

一對戀人吵架後，陷入了冷戰，很容易僵持在以下的狀態：一個以為對方不會走，另一個則以為對方會挽留。

然後結局呢？冷戰持續下去，大家互相不理不睬、漸行漸遠……唰，一段感情就此結束。

少傑與女友蘋安感情很好，別說冷戰了，兩人連吵架也很少。他從沒想過竟然會因為一次冷戰而失去心愛的人。

公司派少傑去歐洲出差，整個九月都得待在那裡，而蘋安的生日偏偏就在九月。

大半年了，少傑因跳槽到新公司，可說是沒日沒夜地埋首工作，雖然因此幾度臨時對女友爽約，但他都覺得自己是在拚事業，更何況也是為了他們的未來。

從他的角度看來，蘋安應該會體諒吧。但是對蘋安而言，只覺得自己愈來愈受冷落，多次想找少傑好好談談，可是他都爽約了。

就快到自己的生日了，以往每年過生日，少傑都會精心為她準備驚喜。今年兩人的關係似乎有些低潮，她想或許能藉這個生日做些修復，就算再忙，起碼會記得在出國前，提早幫她過生日吧……

出差前的準備工作占去了少傑所有心思，滿腦子只想著「九月要去歐洲」，壓根忘了九月還有另一件大事──直到臨出國前，兩人通電話。

「你後天要出國了耶，一個月，好久喔……」蘋安欲言又止，等著男友給回應。

但少傑只說：「對呀！還有好多事情要忙，整個九月都會好累。我在歐洲會想你。」

蘋安終於忍不住了，「那你還記得我的生日在九月嗎？」

他竟然完、全、忘、記！

蘋安發了有史以來最大的脾氣。在沒有辦法之下，第二天，少傑只好硬著頭皮向公司請假數日，延後出發，甚至願意自費買機票赴歐洲。但由於這項業務一向都是由他負責，加上這是重要客戶，對公司來說是一筆很大的生意，實在不容有半點閃失，所以公司退回了他的假單。

少傑趕緊打電話給蘋安，她聽了解釋，不但未如他所想的諒解，反而直接掛斷了電話。他改傳訊息，然而，直到隔天出國後，發出的多則訊息皆石沉大海。

他開始忙於工作，想著等十月回國後再找女友好了，這一個月的冷靜期正好能讓她消氣，到時再好好解釋一番，應該就沒事了。

一個月轉眼就過了，少傑當初想像的復合當然未發生。在那一個月當中，他甚至連女友的消息也沒有。對於那些訊息，蘋安沒有任何回音。

心急如焚的少傑不理會下機已是半夜時分，一出機場就馬上去找蘋安。坐了一個小時的車，前來應門的蘋安，反應卻是前所未有的冷淡。

原來在她眼中，認為少傑根本不珍惜兩人之間的感情，即使在冷戰期間，他仍舊忙於工作，沒有要挽回她的心意──而她的心也在這個月內絕望地凍結了。

這一刻，無論少傑說盡多少情話、流盡多少淚水，這段感情已無法起死回生。

損人不利己的冷戰

冷戰，其實是十分低效率的。

剛開始時，可能只是雙方都不想認輸，而當時間一拉長，（通常是）女方發現對方並沒有挽留，這一刻她想：「原來我對他來說一點都不重要了。」而男人往往以為等對方冷靜下來就沒事了──其實這是大錯特錯。

當有時間冷靜，女性就會變得愈來愈理性，認為伴侶真的不想挽留自己，原來自己在他心中那麼不重要……產生分手的念頭。而且這個念頭是經過認真思考，不是一時之氣啊！

若沒有要分手的念頭，吵完架，請你主動去哄哄對方，給對方一個台階下，而不是冷待。

如何化冷為熱？

直接打電話，別怕被打臉

有人會提議：如果是我，女友不理我，我怎麼也得打上十通電話啊！讓她看到有這麼多未接來電，她內心肯定會欣慰，覺得男友是在意自己的。

這可能會有點用，但其實當她怨氣正盛，肯定不想輕饒你，要懲罰你一下，所以她可能不會接電話，你只能耐心等待，她會慢慢心軟。

而當她終於肯與你通電話，你可以真心真意地求和，先檢討自己的問題，向她認錯。若要進一步溝通雙方之間的問題，等事過境遷，彼此情緒都緩和下來再進行。

傳文字訊息，別怕主動示弱

要是她不接電話呢？

你還有文字可以運用，傳訊息給她吧。

就算未獲回音，也持續傳訊息表達關心，不一定非得有事才找她，就算沒事也可以寫幾句簡單的心情，比如：「也沒什麼事情，就是想你了。我的內心空空的，想和你說說話。你可能還在生我的氣吧。我希望你對我有什麼不滿直接告訴我，責備我都沒關係，總比不理我要好。之前冷戰是我不對，我現在知道錯了。」

不要怕主動示弱，讓她看到你一直真心實意地挽留。她的目的不是分手，而是想看到你的態度改變，當她的目的達到了，你們便能開始慢慢修復關係，這個過程可能需要好幾週。

愛的反面不是恨，而是冷漠

你可能記得上一次是何時冷戰，但未必記得冷戰的原因吧。一個小小的衝突就能激使雙方產生爭執，而後衍生為冷戰，情人間難免如此。然而，衝突、爭吵、冷戰，這三個過程只能在同一天內完成，不要帶過夜，否則氣難平，只會將傷害無限放大。有矛盾，建議當天解決。

分手往往都不是吵架導致，冷戰比爭吵更可怕、更傷感情，因為吵架才是暴露問題、解決問題的過程，冷戰卻是斷絕了溝通。爭吵是帶有情緒的，正因你在乎對方才會有情緒。如果沒有愛了，連吵都懶得吵。真正決定分手的人往往會說：「你很好，是我配不上你……」之類的空話，當他不愛你了，最後連指責都懶。

所以如果一對情侶仍吵得起來，表示這段感情還是有救的，因為愛的反面不是恨，而是冷漠。

先讓她靜一靜，然後……你們可能沒有「然後」了

若你們是因為一些很難接受的事情大吵一架，比如她和別人有曖昧，或甚至劈腿，那就考慮直接放手，不需要哄了，否則只是勉強自己也勉強對方。這樣的事情發生，感情已變質了，若非雙方都有心挽回，是不可能和好如初的。

但如果只是因為性格、習慣磨合產生的矛盾，先安撫對方的情緒，再平靜地表達你的想法，因為情緒激動時，她是聽不進你的話的，只會覺得你一直在對她吼（即使你語氣平和），當然不會認真聽你說。

總之，別想著可以冷處理，因為吵架之後，女人最害怕的便是男人就此放棄，她可能一個人默默地在被裡哭泣。如果你突然沒有回音了，她只會覺得你連哄都懶得哄了，她愈哭愈傷心、愈絕望。你想「先讓她靜一靜，然後……」，然而拖著拖著，等她冷靜下來，可能就是沒有然後了。

會主動求和的另一半，請你好好珍惜

或許男性會感到委屈，「為什麼都要我主動求和？我也需要人哄啊！」

吵架後，應由誰先認錯、求和？這點當然沒有絕對的答案。就像網路流傳已久的「愛妻守則」第一條「老婆永遠是對的」，有不少女孩子認為無論如何都應由男方先主動認錯，表示他有風度、重視自己。但也有人是持平看待。

最重要的是這一點：每個人都有自己的底線，沒有一方能夠長期無底線地去哄另一方，主動求和。

主動道歉這個行為，與人的自尊有關。明明剛剛吵到面紅耳赤，多麼堅持己見，現在開口談和，不是完全推翻了自己剛才的大道理嗎？所以這實在是一件很困難的事。

如果你身邊有會主動求和的另一半，請好好珍惜吧！因為對方真的把你放在比他／她的自尊心更高的地方──你比他／她自己更重要。

心理師的透視鏡：冷戰比爭吵更可怕，更傷感情，因為吵架才是暴露問題、解決問題的過程，冷戰卻是斷絕了溝通。

書籍介紹

本文摘錄自《戒斷曖昧：心理師透視40個愛不了、分不開的偽愛迷思》，寶瓶文化出版

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作者：隼人

對曖昧心軟，就是對你自己殘忍。



曖昧，最令人難以自拔的癮，

愛情裡最令人痛苦的傷。

想一想：你眼中只有他的這一刻，

他的存在是讓你看到整個世界，還是令你捨棄了你的世界？

想愛卻無法放手愛，分手了斷不開思念……

你到底愛得多委屈？

喜歡一直曖昧的人，究竟在想什麼？

付出愛的一方，怎樣離開曖昧？

男人比女人更沒安全感，你知道嗎？

他是不是恐怖情人？

為什麼有人分手後，可以馬上和別人交往？

是不是我不夠好，所以他拋下我，娶別人？

40個感情的疑難困局，透過心理師全面解析，

還你清醒心靈，重建愛的果斷信念。

在感情中有處灰色地帶，叫「曖昧」。

你被吊著胃口，不確定下一步你們會走向親密還是原地打轉。前一刻他／她體貼窩心，這一秒卻冷漠疏離。你們什麼都做了，唯獨沒有做到確定說愛。

你真的很想專注投入，但有太多雜訊干擾：受傷的瘡疤，心裡散不去的前任鬼魂，平衡不了的自信，永遠填不滿的安全感……

你好氣自己分手斷不乾淨！想著自己做錯了什麼被這樣對待，不曉得上段感情的「遺物」該留該丟，其實你仍偷偷期待復合……

曖昧像上癮般難戒，因為我們往往以想像填補愛的缺憾，說穿了，當局者迷。

隼人是心理師，並曾擔任婚戀公司的感情顧問，從個案與眾多渴愛男女的求助中，歸納出四十種最常見的「曖昧」困境。他直球擊中那些自欺欺人的偽裝──好痛，但是要戒斷這個癮，你得為自己頂住。

因為對曖昧心軟，就是對你自己殘忍。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航