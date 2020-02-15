2020為蝗害之年？蝗蟲大軍入侵東非甚至飛到印度，近2000萬人恐面臨缺糧
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蝗蟲是冷血生物，在白天變暖前幾無活動力，因此清晨是最佳噴藥時機；可不幸的是頻繁的晨雨多次阻礙空中噴藥，等飛機升空時蝗蟲大軍早已在空中。
（中央社）位於東非的衣索比亞南部、肯亞部分地區正遭受蝗災入侵，蝗蟲數量龐大數十年僅見，眼見數十億蝗蟲大軍進逼當地糧倉，卻只有零星8架飛機可噴藥，讓專家急得像熱鍋上螞蟻。
《華盛頓郵報》報導，這批蝗蟲遠看像是滾滾濃煙，接近後這數十億蝗蟲大軍又像難以數計的雨點，這種聖經裡惡名昭彰的生物瀰漫天空，猶如惡運蔽日。
聖經蝗害景象成真 近2000萬人恐缺糧
在飽經戰亂的葉門與索馬利亞，政府控制區外的地帶成了蝗蟲大軍的溫床，與氣候變遷導致的印度洋聖嬰現象帶來季節異常的降雨，讓這個區域更利蝗蟲滋長。蝗蟲吞噬農田、市場無物可賣、牲口無物可吃，非洲東部已有約1900萬人面臨高度食物短缺危機。
《國家地理頻道》報導，專家說，長時間的異常潮濕天氣是主要罪魁禍首，其中包括在過去18個月中襲擊了東非和阿拉伯半島的數個罕見的熱帶氣旋。在暴雨過後，在非洲和中東通常乾旱的環境中找到生機。
這波沙漠蝗蟲危機可以追溯到2018年5月，當時熱帶氣旋梅庫努（Mekunu）越過了阿拉伯半島南部一個空曠無人的沙漠，因為暴雨而有不少湖泊短暫出現在沙丘間，蝗蟲就在該地區自由繁殖，這是第一波熱潮，2018年10月又有魯班颶風（LUBAN）在阿拉伯海中部登陸。而第二代的蝗蟲繁殖能力比第一代強20倍，最終，這2個2018年的颶風僅用了9個月就使三代蝗蟲繁殖成功，使在阿拉伯沙漠上嗡嗡作響的昆蟲數量增加了約8000倍。
這些蝗蟲並在2019年開始越過紅海往西移動，而東非去年底因極端氣候帶來的異常高溫與雨水，成為滋養蝗蟲的「沃土」，肯亞、厄利垂亞、吉布地、烏干達、坦尚尼亞都深受其害。
在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國糧農組織（FAO）害蟲防控專家巴耶（Bayeh Mulatu）說：「我們唯一的選項就是把牠們全殺光。」衣索比亞北部1954年也遇過程度類似的蝗災，當時蝗蟲摧毀近乎當地百分之百的綠葉植被，加上又遇乾旱，發生長達一年飢荒。
儘管科技已有進步，但控制蝗害仍不樂觀，因為大量的蝗蟲在葉門與索馬利亞沿岸平原的沙地孵化，衣索比亞卻只有3架可用的飛機能噴藥，肯亞也只有5架。蝗蟲大軍正逐日進逼位於東非大裂谷（Great Rift Valley）的衣索比亞糧倉。
《BBC》報導，索馬里已宣布全國緊急狀態以應對危機。衣索比亞政府呼籲採取「立即行動」。肯尼亞已在幾個地區部署了飛機噴灑農藥，而烏干達則計劃派遣士兵到北部地區噴灑受災地區。人們認為蝗蟲是在3個月前從葉門蔓延而來的。
《ETtoday》報導，現在蝗災已經越過阿拉伯海，入侵亞洲的第一站印度，已經有16.8萬公頃的農田受害，拉賈斯坦邦（Rajasthan）和古吉拉特邦（Gujarat）受創最嚴重。根據英國農業雜誌《農民周刊》（farmers weekly）報導，蝗蟲入侵印度損失印度33%的農作物，農業部長托馬爾（Narendra Singh Tomar）指出，旁遮普邦（Punjab）和哈里亞納邦（Haryana）也發現蝗蟲。
賈沙梅爾（Jaisalmer）蝗蟲預警組織的植物保護官員指出，成年的蝗蟲群2019年12月中旬，經由巴基斯坦進入拉賈斯坦邦，最初希望在一周內驅除，但是直到1月的最後一周，昆蟲還是繼續吞食農作物，這些蝗蟲利用風向移動，很難制定出徹底消滅的計畫，芥菜、蓖麻籽、小茴香、油料籽和小麥作物受害最嚴重。
幾無空中噴藥能量 助長超完美蝗害
空中噴藥的最佳時機是蝗蟲大軍還停在地面，由於蝗蟲是冷血生物，在白天變暖前幾無活動力，因此清晨是最佳噴藥時機；可不幸的是，頻繁的晨雨多次阻礙空中噴藥，等飛機升空時，蝗蟲大軍早已在空中。
衣索比亞政府雇請私人公司的噴藥飛行員說：「牠們靠上升氣流飛達3000英尺高，數量多到能阻塞飛機進氣口，其實這樣很危險。」近期某日，當這名飛行員結束噴藥任務後，飛機全身已滿是蟲擊的黏液，多到連擋風玻璃都已看不清楚。
聯合國表示，應立即投入7600萬美元增強當地空中噴藥能力。
害蟲防控專家巴耶說：
「蝗蟲大軍猶如遇到天時、地利、人和，2020可謂蝗害之年；我們不能坐以待斃，若然整個區域都會被蝗災吞沒，就會變成一個很大、很大的危機。」
聯合國呼籲國際協助
管人道事務的聯合國副秘書長洛科克今天呼籲國際社會，協助受大批蝗蟲入侵的東非國家，並對此嚴重情況深表關切。
洛科克（Mark Lowcock）在記者會中表示：「受影響國家的1300萬人口現在面臨糧食嚴重不安全的窘境。其中1000萬人身在蝗蟲肆虐的地方。」洛科克警告：「除非能迅速因應，否則今年稍後將發生大問題。」為了解決蝗蟲危機，洛科克近期已撥款1000萬美元。
目前蝗蟲已經危害肯亞、衣索比亞和索馬利亞的糧食供給，昨天烏干達也傳出災情。
根據洛科克說法，聯合國糧農組織（FAO）估計，1月底防治蝗蟲計畫將耗資7600萬美元。他說：「目前我們只有2000萬美元。」「除非未來2、3或4週能掌控這一切情況，否則我們擔心將會出現非常嚴重的問題。」
洛科克表示，蝗蟲災情是「肯亞70年來最嚴重，衣索比亞、索馬利亞則是25年來最慘」。他說，蝗蟲大舉入侵的其中一個原因是氣候變遷。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 東非蝗災數十年僅見 宛如聖經景象[影]（中央社）
- 蝗蟲大軍肆虐東非 若不出招恐暴增500倍（中央社）
- 蝗蟲肆虐東非 聯合國呼籲各國捐款抗災（中央社）
- 東非3600億隻沙漠蝗蟲「越過阿拉伯海」 重創印度16萬公頃農田（ETtoday）
- Locust swarm: UN warns of food crisis in Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania and Somalia（BBC）
- A plague of locusts has descended on East Africa. Climate change may be to blame.（National Geographic）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：黃筱歡