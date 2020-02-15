2020為蝗害之年？蝗蟲大軍入侵東非甚至飛到印度，近2000萬人恐面臨缺糧

（中央社）位於東非的衣索比亞南部、肯亞部分地區正遭受蝗災入侵，蝗蟲數量龐大數十年僅見，眼見數十億蝗蟲大軍進逼當地糧倉，卻只有零星8架飛機可噴藥，讓專家急得像熱鍋上螞蟻。

《華盛頓郵報》報導，這批蝗蟲遠看像是滾滾濃煙，接近後這數十億蝗蟲大軍又像難以數計的雨點，這種聖經裡惡名昭彰的生物瀰漫天空，猶如惡運蔽日。

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People from Saudi Arabia report a dense locust swarm in Murat, western Riyadh pic.twitter.com/1gJ67D0ej0 — Xy5Z89?? (@Xy5Z89) February 10, 2020

聖經蝗害景象成真 近2000萬人恐缺糧

在飽經戰亂的葉門與索馬利亞，政府控制區外的地帶成了蝗蟲大軍的溫床，與氣候變遷導致的印度洋聖嬰現象帶來季節異常的降雨，讓這個區域更利蝗蟲滋長。蝗蟲吞噬農田、市場無物可賣、牲口無物可吃，非洲東部已有約1900萬人面臨高度食物短缺危機。

在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國糧農組織（FAO）害蟲防控專家巴耶（Bayeh Mulatu）說：「我們唯一的選項就是把牠們全殺光。」衣索比亞北部1954年也遇過程度類似的蝗災，當時蝗蟲摧毀近乎當地百分之百的綠葉植被，加上又遇乾旱，發生長達一年飢荒。

儘管科技已有進步，但控制蝗害仍不樂觀，因為大量的蝗蟲在葉門與索馬利亞沿岸平原的沙地孵化，衣索比亞卻只有3架可用的飛機能噴藥，肯亞也只有5架。蝗蟲大軍正逐日進逼位於東非大裂谷（Great Rift Valley）的衣索比亞糧倉。

Photo Credit:Reuters/達志影像 肯亞的農民在蝗蟲來襲時，在農田中試圖抵禦。

幾無空中噴藥能量 助長超完美蝗害

空中噴藥的最佳時機是蝗蟲大軍還停在地面，由於蝗蟲是冷血生物，在白天變暖前幾無活動力，因此清晨是最佳噴藥時機；可不幸的是，頻繁的晨雨多次阻礙空中噴藥，等飛機升空時，蝗蟲大軍早已在空中。

Photo Credit:Reuters/達志影像

衣索比亞政府雇請私人公司的噴藥飛行員說：「牠們靠上升氣流飛達3000英尺高，數量多到能阻塞飛機進氣口，其實這樣很危險。」近期某日，當這名飛行員結束噴藥任務後，飛機全身已滿是蟲擊的黏液，多到連擋風玻璃都已看不清楚。

聯合國表示，應立即投入7600萬美元增強當地空中噴藥能力。

害蟲防控專家巴耶說：

「蝗蟲大軍猶如遇到天時、地利、人和，2020可謂蝗害之年；我們不能坐以待斃，若然整個區域都會被蝗災吞沒，就會變成一個很大、很大的危機。」

聯合國呼籲國際協助

管人道事務的聯合國副秘書長洛科克今天呼籲國際社會，協助受大批蝗蟲入侵的東非國家，並對此嚴重情況深表關切。

洛科克（Mark Lowcock）在記者會中表示：「受影響國家的1300萬人口現在面臨糧食嚴重不安全的窘境。其中1000萬人身在蝗蟲肆虐的地方。」洛科克警告：「除非能迅速因應，否則今年稍後將發生大問題。」為了解決蝗蟲危機，洛科克近期已撥款1000萬美元。

目前蝗蟲已經危害肯亞、衣索比亞和索馬利亞的糧食供給，昨天烏干達也傳出災情。

根據洛科克說法，聯合國糧農組織（FAO）估計，1月底防治蝗蟲計畫將耗資7600萬美元。他說：「目前我們只有2000萬美元。」「除非未來2、3或4週能掌控這一切情況，否則我們擔心將會出現非常嚴重的問題。」

洛科克表示，蝗蟲災情是「肯亞70年來最嚴重，衣索比亞、索馬利亞則是25年來最慘」。他說，蝗蟲大舉入侵的其中一個原因是氣候變遷。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡