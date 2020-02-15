武漢肺炎下的人情冷暖：「恐中」陰影籠罩越南，台灣人也感受到歧視

文：越南台妹

今年春節越南北部又冷又濕，還下起了冰雹，越南長輩們拜年時的話題都是新年的開始就這麼差，今年恐怕會是多事的一年。而就在這個春節，武漢肺炎疫情爆發了。

越南在二月一號（初八）的下午突然宣布因為武漢肺炎疫情全面禁飛中國地區，而越南官方認定的中國地區包括中、港、澳、台，這消息讓回台灣娘家過年的台妹一家嚇傻，特別是急著回越南上班的越兄更是悶悶不樂一整個下午，好險在台灣駐越南代表處極力地抗議及爭取下，當晚即取消對台灣飛越南的禁令，全家才鬆了一口氣。回到越南，就接到小台妹幼稚園的停課通知，並附上越南教育部的各級學校停課一周公告。壞消息接踵而來，似乎如新年時越南長輩所言。

越南人很容易受政府和媒體影響，非洲豬瘟在越南政府和媒體的輕描淡寫下，人們幾乎無感，只是偶爾抱怨一下豬肉價格大漲。而這次越南政府面對武漢肺炎如臨大敵的態度，越南人立刻有了強烈防衛心，面對嚴重空汙都不戴口罩的越南男人紛紛戴上口罩；河內這個熙攘大城，此時交通竟如同春節時般順暢；平時滿街跑的孩子這時都被藏在家中。台妹一家的生活也因為越南人的戒慎恐懼受到影響。

Photo Credit: 中央社 受武漢肺炎疫情影響，越南官方曾在2月1日下午宣布禁止中港澳台航班入境，讓不少台灣班機臨時折返或停飛，一名旅客下機後不滿表示，「越南政府說台灣是中國的一部分，讓人感覺很不爽」。

越兄還未回到越南，就收到公司email通知「凡春節期間到過中國地區者，回國請自主隔離14天再來上班」，越兄說我去的是台灣不是中國，回越南隔天就去上班了，下班回家立即大吐苦水，每個同事看到他就戴口罩，問他幹嘛還來公司上班，不堪其擾的他決定這陣子還是在家裡辦公，越兄的「我去的是台灣」只堅持了一天。

台妹家是透天厝，平時與鄰居們的往來頻繁，鄰居孩子更是每天到我家報到找小台妹玩。但自台灣回越南後，平常成天敞開大門，等待鄰人來家裡串門子的大媽們，突然都大門緊鎖。最愛在門口大喊要進來我家玩的小屁孩們也都消失得無影無蹤。有天經過一戶人家，這家孩子看到小台妹經過，衝到門口要開門，立刻被爸媽怒斥，並一連關上兩道門。漸漸地，台妹感受到一些鄰居的異樣眼光，也看到他們有意的閃躲。

過去台妹因為外國人身分住在純越南人社區一直很受人注目，但最近卻是因為台灣人身分，跟武漢肺炎有了莫名連結，因此突然又「爆紅」。雖然台妹澄清了不下百次「Tôi là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc.（我是台灣人，不是中國人。）」但是大部份越南人認為台灣人也是中國人，不太理解我幹嘛那麼激動地解釋。這陣子疫情緊張，台妹想說應該還是強調一下自己是從台灣來的，越兄淡淡地說：「大家都怕我們怕得要死，看到我們就閃，你要跟誰說？」一針見血啊！

武漢肺炎還在蔓延，但生活還是要過。台妹每週報到的美容院看到我來，店員們都戴上口罩，我也只好默默地戴起口罩。付錢時，老闆問我是不是剛從台灣回來，台妹答是，還問了一句「Bạn có sợ không？（你怕嗎？）」老闆乾笑回答怎麼會呢，你是台灣人啊。老闆的話稍微安慰了最近有點玻璃心的台妹，但想到中國朋友，又不免心疼，他們怎麼回應越南人對中國人的懼怕，甚至是歧視呢？

最近在Facebook社團或社群軟體上，看到一些在越南的人分享哪些哪些店家公告不接受中國客人和講華語的客人，底下的回應有些悲傷、有些憤怒。台妹的公司也有一些中國客戶，當我們知道這些客戶有的剛從中國回來，經過討論後，決定延遲兩週見面，當同事帶著歉意告知那位客戶時，他只淡淡表示可以理解接受。在這個人人自危的時侯，害怕是不可避免的，當你就是那個令人生懼的人，換個角度思考，或許比較能釋懷。

這個星期武漢肺炎依然肆虐，小台妹依然停課，台妹在外面還是只敢假裝自己是說破破越語的越僑。但是酒精和口罩已經買到了，鄰居開始跟我打招呼了，天氣要轉暖了，希望疫情也能快快穩定下來！而在這之後，希望大家能不計前嫌，仍能用正面的態度看著彼此。

本文獲Click-Vietnam 點點越南授權刊登，原文請見此。

關於作者：嚮往當人類學家，結果一不小心嫁給越南先生，開始一輩子的越南田野調查。台妹的愛書《天真的人類學家》敘述著一位人類學家進入田野後，才知道自己和外界對於異文化的天真，就像是台妹在嫁入越南家庭後，在柴米油鹽醬醋茶中發現越南更深層的文化和自己的天真。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜