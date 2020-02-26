病毒不分國籍：「僥倖」回台的中港澳學生，怎麼看台灣的防疫？

文：李修慧｜圖表設計：高嘉宏

※香港、澳門來的學生，與中國其他地區來的學生措施不同，為了便於說明，將「除了香港、澳門外，其他來自中國的學生」簡稱「中國大陸學生」或「陸生」。

1月份，就讀世新大學碩二的陸生熊同學，趁著寒假，回老家山東過年，本來打算在開學前回台灣。但1月下旬，COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱「武漢肺炎」）急速升溫。1月26日，台灣中央流行疫情指揮中心宣布，「即日起」陸生全面「暫緩來台」，她就這麼被擋在台灣門外，無法入境。

但最令熊同學無法接受的，不是授課上的不便，而是台灣從入境管制和防疫措施，都充滿了差別待遇。就算同樣來自中國大陸地區，陸生與其他中國大陸人士也還有「身份」上的不平等。

超過8成中港澳學生，沒辦法回台讀書

不只像熊同學這樣的陸生會被限制入境，2月10日，指揮中心也宣布，自2月11日0時起，港澳居民、包含港澳生全面暫緩入境。世新大學一年級的港生Bruce（化名）就表示，當天的飛機只有一、兩班，他一看到新聞，行李都來不及收妥，就馬上訂機票，趕在管制生效前回台灣。

但像Bruce這樣能趕回來的是少數，多數中港澳學生至今無法入境。根據教育部2月12日提供的資料，108學年度上學期的陸生有8353人、港澳生有1萬677人，但能在管制前抵台的陸生只有892人，只佔全部陸生的11%，港澳生也只有2705人，只佔25%。

若把中港澳學生加起來看，總共有1萬9030人，其中，有1萬5433名（81%）的中港澳學生，無法返台繼續學業。

教育部提供哪些「安心就學措施」？

雖然教育部宣布各大學開學日從2月17日延後到2月25日，許多大學更進一步將開學日延到3月2日，但如今中港澳疫情越來越險峻，台灣也出現社區感染確診個案，這些滯留在外的中港澳生，在開學前恐怕都無法入境。

為此，教育部在2月7日要求各大學提報「安心就學措施」，指示各校，面對受武漢疫情影響的學生，放寬他們註冊、繳費、上課，甚至畢業的限制，還可以讓學生就近在中港澳的姐妹校修課。各校可以自由安排安心就學措施，再報教育部核定。

化學課需要實驗室、舞蹈課需要親自跳，遠距教學不是每堂課都適用

其中，對於不能入境、又想要完成學業得中港澳學生來說，最有用的莫過於「遠距教學」，教育部「安心就學措施」文件指出，可以透過「同步或非同步之遠距教學協助學生修讀課程」。

然而，經過訪談，至少有6類學生，遠距教學對他們來說根本沒用。

在社會科系就讀碩士的熊同學就說，研究所都是5、6個人，以討論的形式上課，「線上的話參與感非常低，老師上課會觀察同學反應，有眼神交流、情緒，老師會從中看怎麼引導。在那擺台電腦，怎麼都很難進入狀況。」為此，她決定休學，原本打算2年半完成學業，如今也可能得延到3年或3年半。

而全台陸生人數第4名、港澳生人數第2名的淡江大學秘書長劉艾華也表示，雖然校方擁有極好的線上授課軟體，但的確有一些科系很難透過線上課程搞定。包括需要實際製作模型的建築系、需要籌備畢業展的觀光系，「還有一些需要一對一指導的課，比如說coding。或是資管系、資工系也有畢業專題，需要學生小組合作，要做出一個成品，比如一台無人機。」中央大學主任秘書周立德也提到，有些課程需要特殊設備才能完成，「比如說化學系需要實驗室，目前就是個問題⋯⋯」

就算可以遠距教學，學校也不一定能直播

綜合而言，大班制、互動性低、不用實作的課程，「理論上」比較可能使用遠距授課。然而，在各校資源不同的狀況下，也不是所有這類的課程都能遠距教學。

就讀銘傳大學的陸生Debby（化名）就說，學校的遠距課程使用原有的學習平台Moodle，「但我們全校的學生都知道，它就是放PPT的。」她說：「這樣修課肯定沒質量⋯⋯銘傳給的方案比較像是，我就讓你很容易地過⋯⋯有幾門課，我估計就是讓我寫心得。」

Debby很羨慕其他學校有直播課程。淡江大學秘書長劉艾華就提到，淡江是「由微軟提供硬體，可以提供比較好的頻寬，結合學校原有的iClass系統，可以同時看到老師的PPT、聽到老師的聲音，進階一點的可以看到老師的鏡頭。」不過劉艾華也透露，之所以能快速與微軟談妥防疫期間的合作，是因為學校在疫情爆發前，就已經跟微軟公司在AI發展方面合作很久了。中央大學主秘周立德也說，為了提供線上課程，他們得在短時間訓練大量的TA（教學助理），壓力不小。

此外，Debby也對學校的繳費制度感到不滿，相較於其他學校，如果學生修課沒有達到應修最低學分，只要繳學分費即可，但她的學校必須繳全額學雜費，而且學校多次提醒學生必須準時交錢，甚至「特別發（信）給陸生，郵件上還用紅色（標註繳費事項）。」【註1】

上課品質不佳，又得繳交全額學費，讓Debby認真考慮休學，但她已經大四，只差半學期就畢業，想準時畢業的她陷入兩難。

Debby的例子，顯現出遠距課程能否完成、能提供多彈性的措施，端看學校有多少資源、多少人力能動用。因此Debby更期待，教育部可以統一管理：「你讓學校自己拿主意，國立的肯定資源多，沒有經費的學校那也就是做個表面。」

如此大的犧牲，防疫隔離合理嗎？

像熊同學、Debby這些陸生，都是因為指揮中心宣布「暫緩入境」才無法來台。的確，爬梳指揮中心每天的資料，限制港澳生、陸生來台前，都有跡可循。

陸生方面，1月25日，當時中國大陸只剩西藏自治區還沒有出現確診病例，指揮中心於是將中國大陸省市（除了湖北省以外）旅遊建議提升至第二級「警示」（Alert）。隔日，1月26日，指揮中心就公布陸生到2月9日前全面暫緩來台。1月28日，中國大陸旅遊建議提升到最嚴重的第3級「警告」（Warning）。2月3日，指揮中心又宣布，陸生2月9日後還是暫緩來台，何時解禁，沒有答案。

而港澳生方面，指揮中心2月6日宣布，香港及澳門在旅遊疫情建議提升到第二級「警示」（Alert）， 從港澳入境的國人，必須「自主健康管理」14天，而港澳人士入境更必須「居家檢疫」14天。2月10日下午2點，指揮中心就宣布，自11日0時起，所有港澳居民暫緩來台，包括港澳生。這倉促的措施讓不少港澳生連行李都來不及收，就趕緊在10小時內訂機票、壓死線回台灣。【註2】

「自主健康管理」與「居家檢疫」有什麼差別？「自主健康管理」者只需要避免外出、外出時配戴口罩、每日早晚量體溫。但「居家檢疫」則不得外出、嚴禁搭乘大眾交通工具，會由里長每日用電話追蹤，甚至與家人都要避免1公尺內的接觸，共用家具或設備也得每日消毒。

「戶籍地」決定能不能入境：我們有一樣的風險，但現在我可以回台，她不行

當然，指揮中心的措施都是為了防疫，但是，對陸生、港澳生來說，這些防疫措施未必那麼合邏輯。

目前就讀中央大學碩五的港生劉璧嘉就認為，如果真的要做好防疫，應該要按照每個人的接觸史、旅遊史、居住史來決定，但指揮中心卻是以「戶籍地」來決定誰可以入境和該怎麼防疫，「台灣的學生就算有中港澳旅遊史， 也是『自主健康管理』14天，但港澳生必須要『居家檢疫』14天，然後陸生甚至是不能入境的。」

她舉自己的例子：「我跟我的女朋友現在一起在北京，我們每天住在一起，接觸的都是她家人，我們的風險是一樣的，但現在我可以回台灣，但她回不了。」2月6日受訪的劉璧嘉大概不會料到，再過5天，就連港澳生也無法入境了。

「身份」決定能否入境、如何管制，陸生批評：「病毒不管你是哪種人」

台灣的防疫不只以戶籍地作為分別，就算同樣來自中國大陸地區，陸生與其他人也還有「身份」上的差別待遇。

1月26日，指揮中心公布陸生全面暫緩來台，同時也宣布，陸配就算來自湖北省也可以入境，而部分中國大陸人士經審查獲准後，也可以入境【註3】。熊同學對此非常不能諒解：「陸生難道就比台商、陸配帶更多病毒嗎？按照身份來分，不符合我們防疫的常識，病毒也不管你是哪種人。」而這樣的差異，直到2月6日，指揮中心宣布「中國大陸人士全面暫緩入境」，才終於彌平。

而陸配、部分中國大陸人士不只可以回台，連防疫措施，都與陸生不同。

宣布陸生暫緩入境那天，指揮中心也發函給教育部，提供一份〈陸生管理計畫工作指引〉，這份指引把陸生分成3類。其中的第3類陸生，不管有沒有去過湖北省，都需要住在學校的宿舍「集中監測」【註4】。但同時，陸配、獲准入境的大陸人士，只要「自主健康管理」就好。這讓許多陸生感到忿忿不平，熊同學就批評：「我不會拒絕集中監測，我不能接受的是，明明是同樣的風險程度，偏偏只有陸生要集中監測。」這樣的政策，當時也引起爭論，境外生權益小組就曾為此在1月29日發起連署，要求教育部及疾管署糾正差別待遇的集中監測。

對此，教育部高教司副司長梁學政表示，「防疫基本上是從嚴看待，那時候看來，大陸疫情並不樂觀，所以當時候做這個決定（讓比較晚入境的陸生集中監測）。從後續來看，當初指揮中心考量沒有錯。」他也說，發生爭議後，曾考慮改變第3類陸生的防疫措施，但「後續還是要依指揮中心看他們適合採取什麼方式。」

至於陸配、商務人士核准後可以入境，梁學政説，「主要是指揮中心的考量：陸配因為是跟台灣的人士結婚，可能有家庭的考量；經商的，那時候有經濟的考量。」

對於武漢疫情爆發以來的種種經過，港生劉璧嘉感傷的說，處在北京、身為香港人的她，很請楚的觀察到一個「歧視鏈」：「大陸人歧視武漢人，香港人歧視大陸人，而台灣歧視香港人跟大陸人。」

訪談時她低盪的說自己「很創傷」：「能回去我已經非常感恩，我們（指劉璧嘉和她的伴侶）在台灣已經住了5年到8年，我們的生活重心、我們的房租、我們的寵物、我們都在家當都在台灣、毛巾都在台灣、牙刷都在台灣。她沒有辦法回台灣，對她打擊很大，我有點僥倖（自己可以回台）。但是當我們看到台灣的學生，跟我們一樣有風險，卻可以自由進出，心裡覺得有點歧視。⋯⋯禁止一個人只是因為他的戶籍，而不是旅遊史，是一件很傷人的事。」

延伸閱讀：

【註1】實際查詢銘傳大學公告的安心就學措施，有關學費的規定只有休學、退學可以專案申請退回全額學雜費，而記者實際向銘傳大學秘書處求證：「如果學生沒有達到最低應修學分，是否還是得繳交全額學雜費？也不能延期繳費？」秘書處僅回應：「依疫情狀況，如果專案提出申請，可以延後註冊。繳了學費才算註冊成功。」但並未正面回應是否需一律繳交全額學雜費。相較於此，比如台灣藝術大學等學校，就直接在安心就學措施中公布「如未達每學期最低應修學分者，依所修學分數繳交學分費。」

【註2】雖然世新大學曾要求港澳生「等有宿舍再回台」，初期防疫措施的資訊也有些混亂，但目前在校內宿舍居家監測的Bruce也說，宿舍內的老師很努力滿足學生的需求，「我們當天來得很急，可能有東西忘了帶，老師會幫我們解決。有天晚上元宵，老師還給湯圓。」

【註3】根據指揮中心新聞稿中的第2點及第4點，當時經審查獲准來台者，包括防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理（含陪同人員）；另外商務活動交流也有人能獲准來台。

【註4】當時的〈陸生管理計畫工作指引〉把陸生分成3類，並建議相應的防疫措施：

1月26前已入境＋過去14天去過湖北省：集中檢疫 1月26前已入境＋過去14天沒去過湖北省：自主健康管理 重新開放入境後才入境（目前不確定何時重新開放入境）＋不管有沒有去過湖北省：集中監測

核稿編輯：黃筱歡