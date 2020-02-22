《妖怪臺灣：三百年山海述異記・怪譚奇夢卷》序言：華麗島的妖怪世界

文：何敬堯

【序言：華麗島的妖怪世界】

華麗山海，無奇不有，怪譚異言，時有耳聞。自古以來，台灣島就流傳許多奇聞軼事、鬼神怪說，這些看似荒誕不經的故事，其實蘊含了台灣住民或過客對於天地自然、社會文化的觀察，成為在地民俗的一部分。

為了進一步理解台灣歷史中曾經流傳過的妖鬼故事，我嘗試編纂《妖怪臺灣》系列書，第一冊「妖鬼神遊卷」已於二○一七年出版。這本書摘錄台灣文獻中與妖、鬼、神有關的段落，選文來自十七世紀至日治時期的文字資料。

另外，因為個人興趣使然，我這幾年持續在台灣各地旅行，尋找與妖怪、鬼怪、奇聞有關的場所，或者向地方上的耆老訪問當地異事。在二○一九年，我將多年的探訪旅程寫成《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》一書，除了介紹各地歷史、民俗文化中的妖鬼身影，更附錄大量的實景照片，提供讀者按圖索驥的資訊。在這本書中，我期望能夠藉由更加立體、趣味化的通俗形式，簡介台灣妖鬼故事在現代的足跡。

並且，終於在二○二○年，出版本書《妖怪臺灣》第二冊「怪譚奇夢卷」，繼續向讀者介紹台灣流傳已久的神奇傳說。此書將補足前一本書中的妖怪世界，讓我們對於台灣的幻想文化更加深入認識。

我始終認為，妖怪並非只擁有可怕駭人的一面，妖怪其實也呈現出奇異、幻想性質的觀看角度，能夠激發人們無窮無盡的想像力與好奇心。

當然，妖怪本身就是鄉土文化極為重要的一環。因此，若能夠多加理解妖怪傳說的來龍去脈，必定能夠讓人對於台灣歷史、民俗擁有更多深刻的體會。

我之所以積極推廣妖怪文化，最主要的目標即是希望能夠藉由「妖怪」這扇窗口，讓讀者更加認識台灣島古往今來的華麗與幽暗。

本書《妖怪臺灣》第二冊「怪譚奇夢卷」的繪圖，榮幸邀請漫畫家張季雅再度操刀，描畫出台灣軼聞怪說的奇妙景致，實在深深感謝。藉由張老師充滿想像力的畫筆，不可思議的華麗島風光皆在書扉之間盡情展現。

本書摘錄的怪譚奇事

台灣的古書文獻中，隱藏著無數神奇、怪異的故事。

例如，清國時期的台灣方志書、詩文集，經常記錄奇異之事，像是巨蛇啖鹿、老猴成魅、蛇首妖物的傳說。到了日治時期，台灣民俗研究盛行，許多研究者開始調查在地信仰與民間故事，同時也收集了流傳於台灣的妖鬼奇聞。

曩昔台灣文史資料中的怪異故事都極具特色，因此成為《妖怪臺灣》系列書摘選的重點。至於書中的選文，我則設定與「妖怪」相關。在初步想法中，我認為「妖怪」可粗略分為「妖、鬼、神、怪」四種類型：

妖：妖精、精怪，通常是物有其靈，魔物化變，擁有較為具體的形象。 鬼：鬼魅、鬼怪，形象曖昧不清，或人死成鬼，或以鬼命名。 神：神怪、陰神、精靈、陰靈，受到人們崇拜、信仰。 怪：怪事、奇譚，也就是怪奇而不可思議的故事。

《妖怪臺灣》系列書的第一冊「妖鬼神遊卷」，蒐錄的故事內容包含前三種類型。至於系列書的第二冊「怪譚奇夢卷」，書中蒐錄的內容則是最後一項「怪」，也就是「怪事、奇譚」類型的故事。

在這個「怪」的類型之中，我又再細分為四種類型，也就是「奇人、奇事、奇物、奇地」四種項目。我希望能夠藉由此書，展現更多元的台灣妖怪文化。

為何在「妖、鬼、神」的奇異故事之外，還需要再分出「怪」這個類型的故事？原因在於，台灣鄉野傳說之中，常常會出現一些難以分類的狀況。

例如，蝗蟲的妖異傳說。眾所周知，蝗蟲若是成群結隊出現，就會出現蝗災，造成農業很大的損害。對於台灣農民而言，蝗蟲是不吉利的存在，這種想法衍生出怪異的傳言，台灣民間認為蝗蟲是人類鬼魂的化身。據說日治時期初期，台灣東北部曾遭受蝗害，當地百姓咸以為這是日軍殺害的清兵亡魂作祟，因為蝗蟲是「孤魂之祟孽，或惡魔之變體」、「無祀孤魂之變化」。人們相信破壞農田的蝗蟲，其實是「孤魂」、「惡魔」的化身。而且造成蝗害的東亞飛蝗的臉龐看起來青面獠牙，因此台南人也稱呼這種蝗蟲為「鬼仔螟」。

對我而言，台灣的蝗蟲傳聞十分具有「妖怪感覺」，但是我該如何分類？蝗蟲既然是亡魂的化身，所以它也許是一種「鬼」（或者是亡魂附身在蝗蟲身上？）。但是，蝗蟲是一種實際的蟲類，看起來似乎也可以視為「精怪」、「妖精」。不過，就算我想將蝗蟲列入「妖」或「鬼」的範圍之內，恐怕很多現代的台灣人也會非常困惑。因為在許多人眼裡，「蝗蟲」就是一種具體存在的昆蟲，為何硬要將它說成是邪惡的「妖」或者是虛無縹緲的「鬼」？

除了蝗蟲奇聞之外，其實也有很多民間怪譚讓人無法仔細分類。例如，台灣海峽流傳已久的「落漈」傳說，據說只要被捲入漈中，九死一生，或者會漂流到一座恐怖島嶼。「落漈」是一種怪異現象，此傳說非常具有魅力，可以啟發人們對於台灣奇幻的想像力，很值得一探究竟。

於是，我便將那些難以分類、界線模糊的奇異傳說，暫時列入「怪」這種類型之中。而在我的挑選中，我的標準是十分寬鬆的，我甚至會將「奇人軼事」列入此書之中（例如陳三姐，具有俠義風格的奇人傳說）。我必須坦言，我不確定這樣的挑選規則是否合適。但是，我希望能夠秉持著「多多益善」的原則，只要台灣歷史、民俗與「奇異」相關的傳說，我都希望能夠放入書中，引導讀者觀看這座台灣島的另類風景。

其實至今，我也尚無法肯定我的四種分類「妖、鬼、神、怪」是否適當。目前，台灣妖怪學正在發展的初期階段中，我認為其中一項目標可以是「大規模蒐集各類型的故事，不錯過也不忽視各種可能性」。當研究素材的數量龐大時，才能夠進一步去蕪存菁、細部分類。

因此，我更加希望能夠藉由《妖怪臺灣》系列書拋磚引玉，期盼更多研究者對於台灣的「妖怪、怪異」文化進行更深入的考察。

Photo Credit: 聯經出版 《台灣むかし話》第二輯，描繪芝山巖石馬的插畫。

妖怪從何而來？

究竟，妖怪從何而來？

我認為妖怪誕生於鄉土空間、歷史脈絡之中，是人類對於天地自然的觀察與想像，有時候則是人們傳遞生活智慧、道德教訓的實用工具。

最普遍的情況是，一開始先有某種「怪異的存在」、「非人的存在」、「常理無法解釋的怪異與反常現象」。後來，人們為了解釋這些異常的「事物、狀態」，於是給予「妖怪」、「鬼」、「精怪」等等名稱。

很多人都認為妖怪是憑空捏造的幻想，但其實妖怪故事有很多線索可以追蹤。例如，台東最有名的妖怪傳說，莫過於鯉魚精與貓精爭鬥不休。據說，鯉魚山就是鯉魚精的化身，而且它的眼睛曾被挖走。如今，鯉魚山的山壁上，傳說是魚眼眶的位置空空如也，巨大窟窿明顯可見。此外，在鯉魚山傳說中，某些版本提及原住民族曾住在此地，後來卻因為鯉魚眼睛被挖，造成寶山靈氣喪失，因此遷移他處。台東的鯉魚精傳說，可能也反映了昔日先住民的遷徙過程。

有時候，妖怪、怪異傳聞可能與政治相關。台灣在清國時期的方志，有時候會有「災祥」篇章，講述台灣各地發生的奇怪事件。這些怪異事件，經常成為官方對於政治、民變事件進行穿鑿附會解釋的「輔助證據」。例如，在一六八三年，曾經有怪鱷登上澎湖岸，不久即死，此事被清國官方認為是鄭氏王朝滅亡的徵兆。官員會將異事與政事一同進行解釋，主要還是延續「天人感應」的學說，企圖說明天理運轉與人事變異有所關聯。

除此之外，台灣妖怪還有一種非常特殊的面貌：妖怪故事往往直接或間接反映了不同族群之間的爭鬥歷史。

例如，台北八芝蘭有「石馬」的傳說。很久以前，八芝蘭的漳州人與艋舺的泉州人常常發生衝突，也就是「漳泉械鬥」。據說漳州人信仰的「開漳聖王」會顯靈，常常騎著石馬立於頭陣。後來不知為何，石馬失去控制，經常偷吃田園中的農作物，成為地方上作亂的怪物。人們為了制止石馬，於是就在石馬腹部開洞。

妖怪傳說，其實是鄉土歷史與民俗文化的日積月累。妖怪之所以會誕生，也常常與人類的心理狀態產生連結。台灣妖怪文化具有許多獨特之處，雖然這些傳說或者想法曾經受到中國、日本文化很大的影響，但是在時間的洪流中，台灣妖怪也不斷演變，並且逐漸發展出屬於自己的特色。

Photo Credit: 聯經出版 台語片《蛇郎君》的報紙廣告（公共資訊圖書館數位典藏服務網）

妖怪往何處去？

近年來，台灣妖怪逐漸掀起熱潮，在繪畫、文學、電影、音樂、遊戲⋯⋯等等領域上都可見其魔幻風采。這種現象讓人欣喜，但同時也讓人非常擔憂。

對我而言，妖怪最重要的基礎是歷史、民俗、在地文化。但很可惜的是，台灣是一座記憶斷裂的島嶼，許多人對於台灣文史、民俗採取了漠不關心的態度。因此，台灣妖怪文化發展，其實是站在非常脆弱而且容易崩塌的基礎之上。

所以，我認為推廣台灣妖怪文化的同時，如何讓更多人認同台灣文化的價值，將是非常重要的課題。

時間不斷地走，記憶也一點一滴不斷地流失，就在我們不經意之間，很有可能許多寶貴的文史故事就悄悄地消逝。

例如，我對於一九五九年上映的台語片《蛇郎君》很感興趣，也不斷探尋相關資料。這部電影取材自台灣知名的民間故事「蛇郎君」傳說，講述蛇妖精與女子相戀的愛情故事。有趣的是，導演在這部電影中融入了當時流行的「阿拉伯風格」，不論是角色服裝、場景設計都具有「天方夜譚」般的異國風情。目前這部電影的預告片，由國家電影中心典藏，在中央研究院數位文化中心的網站「開放博物館」可以觀賞。因為電影預告片的混搭風格非常特異，讓我好奇萬分，於是詢問相關單位，是否有全片可以觀看？很可惜，國家電影中心回覆，當初蒐集資料時晚了一步，完整膠捲已經被藏家後代丟棄，目前僅存預告片。

時間不停地轉動，在歷史的長河中，我們可能慢慢遺忘、遺失了許多珍貴的記憶，這是讓人難過無比的事實。

也因此，我除了尋找歷史文獻中的妖怪蹤跡，我也實地走訪台灣各地，想親眼見證仍然留存於鄉土之中的妖怪身影，並且為它們留下一些紀錄。目前的初步成果，即是《妖怪臺灣地圖》一書。

我始終認為，只有瞭解「過去」，才能夠知曉為何站立於「現在」，並且進一步得知「未來」在何方。追尋在地文史的過程中，我認為「妖怪」可以成為一個極為有利的觀點。因為妖怪能夠施展出魔魅而且通俗的超能力，勾起社會大眾對於台灣歷史、民俗的興趣。

妖怪是有趣的，而且強大無比，它們能夠做到的事情超乎人類的想像。雖然我不停地思考台灣妖怪可以走往什麼方向，但最近卻開始認為，我只是杞天憂天，甚至是不自量力，妄自揣測。

一直以來，妖怪自有它們前進的方向。它們不受控制，難以預料，千變萬化，凌駕於人類智識之上，從未有人看穿它們的真面目。妖怪是我們永遠都無法徹底理解的神祕。

誰也無法預測妖怪的未來，這是妖怪令人喜愛的理由之一。

書籍介紹

本文摘錄自《妖怪臺灣：三百年山海述異記・怪譚奇夢卷》，聯經出版

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作者：何敬堯

繪者：張季雅

《妖怪臺灣》系列書・第二冊

129篇來自古書的奇幻怪譚，22幅情境繪畫＋全彩拉頁＋照片資料

台灣「妖、鬼、神、怪」經典傳奇，魔幻收藏

2017年的《妖怪臺灣：妖鬼神遊卷》，在全台掀起了搜妖探鬼的熱潮，許多過去人們陌生的、或只曾耳聞的台灣妖怪，重新鮮活亮麗地出現在大家面前。如今，2020年《妖怪臺灣：怪譚奇夢卷》，經過三年的蘊釀，終於登場，台灣妖怪專家何敬堯與漫畫家張季雅再度聯手，講述過去三百年來台灣各地不可思議、如夢似幻的奇人、奇事、奇物，和奇地。

鯨靈化身的國姓爺、人鬼聯姻的冥婚、神祕的女人島、符法師的魔法、恐怖的黑海漩渦、出賣惡夢、龍銀飛天、死者產子、台灣民間奇案……

這些故事是真是假？其中的角色是人？是鬼？或是妖？

讓我們穿越時空，夢憶華麗島的玄奇歷史，一起走入台灣的怪譚世界！

本書特色

《妖怪臺灣》系列書的第一冊「妖鬼神遊卷」，蒐錄的故事內容包含「妖、鬼、神」三種類型。而系列書的第二冊「怪譚奇夢卷」，蒐錄的內容則是「怪」，也就是「怪事、奇譚」類型的故事。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九