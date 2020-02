張雍《牧羊人與屠宰場——庫德斯坦日記》：註定被出賣的命運

文:張雍(Simon Chang)

註定被出賣的命運——一同被栓在從未正式屬於他們的土地

「所有動物一律平等,但有些動物比其他動物更加平等。」

——George Orwell(喬治 · 奧威爾 / 英國作家 1903 - 1950)

每週五是虔誠回教徒固定舉行主麻日(Jumu'ah)聚禮——的日子,庫德斯坦政府機關上午休假,更是斗互克市郊蘇默(Simele)小鎮上牧羊人市集每週最忙碌的交易日。

從未見識過這麼「庫德斯坦」的場景。

有如闖入庫德斯坦版《阿拉伯的勞倫斯》(Lawrence of Arabia)拍攝現場,只消將駱駝與阿拉伯人替換成庫德斯坦山羊和那些穿梭於羊群之間的庫德族、亞茲迪牧羊人。這個每週五日出前便吸引人潮群聚的牧羊人市集,是伊拉克庫德斯坦自治區規模數一數二的傳統牲口交易市場,早晨八點半抵達,羊群早已星羅棋布地點綴在黃沙滾滾的山丘上,周圍停滿了上百輛 Toyota Hilux、Marzya 皮卡車(Pickup trucks)、 也有不少中國製的長城迪爾(Great wall DEER)貨卡,駕駛座後方載貨空間寬敞的四輪傳動車、無畏崎嶇山路與夏季高溫的性能,不僅是伊斯蘭國戰士們最愛的車款、更是當地牧羊人們日常的忠實夥伴,不知情者很可能會誤以為這是週末庫德斯坦皮卡車車友會,吸引了眾家車隊與發燒友們讓平時總是清靜的山谷瞬息人聲、羊聲齊聲鼎沸,既喧嘩又吵雜。

烈日正從遠方山頭冉冉升起,那金色光芒彷彿剛從庫德斯坦旗幟上直接剪貼下來那般傳神、讓清晨山谷處處瀰漫著「庫德斯坦式」的豪情與陽剛。溫度不斷攀升,一車又一車滿載著山羊與綿羊的皮卡車就那樣晃呀晃地輪番駛進,接力捲起海浪般的黃沙混混,一側正沸揚的山丘上,牧羊人沙啞的嗓音正卯足了勁兒催促人群別吝惜出價。人們簇擁在各自的角落對著羊群指指點點同時在商言商、滿頭大汗的年輕人齊力將羊群驅趕下車,透過響亮的口哨哨音,前後夾擊催促羊兒們趕忙入場展示賣相。清脆的口哨聲是當地牧羊人獨特的口技,仔細聆聽,此起彼落的哨音其實有著各自的節奏與頻率,牧羊人更不時拍擊著褲管與掌心,像極了特地以羊群取代樂器聯袂演出的阿卡佩拉(A cappella)人聲團體。

羊群進退維谷的步伐率先引起我的注意。那喧擾的市集正讓不知所措的羊群加倍焦慮。壯碩的公羊趁機嘗試逃離,隨即被眼神銳利的小個子牧羊人一把給捉拿下,蓄著山羊鬍的小個子索性將羊前腳的雙蹄給硬掙抬起,彷彿那是被他信手成擒的第一千一百一十一隻逃兵。接下來的畫面是——那四隻腳、人頭羊蹄的「半人半羊」歷經好一陣推拖後才蹣跚來到將被待價而沽的市集,類似這樣「順手牽羊」的畫面,在市集裡不足為奇,隨處可見牧羊人化身成牛仔,頻頻吆喝追捕著倉皇落跑的羊群⋯⋯ 被活捉回來的往往沒有好下場,免不了一陣拳打腳踢,氣喘吁吁的牧羊人更乾脆箝著羊角或揪起耳際,在眾目睽睽的市集中央來回兜了兩圈,旨在警告大夥這就是挑釁牧羊人權威 的代價。幾隻縮瑟在矮牆邊、站姿仍顯生澀的羔羊,似乎首次見識到現實世界「弱之肉,強之食」的邏輯與那凶橫的模樣。不曉得忙著逃命的長輩們是否已告知牠們,山丘後邊就是今晚將通宵加班的屠宰場⋯⋯

接下來要描述的畫面有點殘忍,那猶如勝負才底定、哀鴻遍地的殘破戰場。

上千隻庫德族、阿拉伯種的山羊、綿羊甚或羔羊如同敗戰的俘虜,被牧羊人依序纏綁在市集沙地上預先已用釘樁固定好的線繩上,與其說是繩條,近看更像是「刑具」般的腳鐐,像極了伊拉克流亡攝影師阿里 · 阿卡迪(Ali Arkady)2014 年描繪伊拉克士兵私刑 ISIS 嫌犯的影像——在摩蘇爾郊區民宅裡,那些被懷疑暗中勾結、支援 ISIS 的市民們,頭部被伊拉克特種情蒐部隊(Emergency Response Division, 簡稱 ERD)士兵以黑色布袋罩起,雙臂用電線反綁、從天花板吊掛下來拷問的情景⋯⋯

仁慈的牧羊人們決定不將羊頭給罩上,好方便老經驗的買家們將羊兒嘴唇一一撐開,依據牙齒狀況來判斷年齡,再取捨究竟該如何開價。買家們更不時將手掌伸進羊隻臀部羊毛底下,依據手感同時目測羊兒實際重量,畢竟蓬鬆的羊毛有時只是灌了水的假相。羊群原本便已十分空洞的眼神此刻更平添幾分惆悵,輪番發出「咩-咩」、「咩-咩」的徒勞聲響。從高空俯瞰,這個有如被固定在巨型棋盤上的市場,擠滿了前腳悉數為繩條給牢牢綁住的羊。數千顆黑白相間的棋子,被那些來自斗互克省各地與首都艾爾比的庫德族人、那些逃離敘利亞戰火的難民們、鄰近境內難民營裡來自辛賈爾山區的亞茲迪人,以及底格里斯河(Tigris)對岸摩蘇爾等地的阿拉伯人等給團團圍著,價錢談妥後、送往屠宰場前,這些原本多為黑白兩色的「棋子」依序被噴上紅彩色噴漆加以區別,買家各有專屬的顏色記號,屠宰場才知道處理好的肉品要分送往哪些店家。

穿著象徵各自族群傳統服飾與部落特色頭巾的男子們,多拄著末端有個大彎勾的牧羊人拐杖,連續三十多年來,每週五早晨固定聚在這裡閒話家常,尋找著伊斯蘭節慶時供族人們大快朵頤的肉糧。而盼望羊群能替自己掙個好價錢的牧羊人們,則在各自地盤上與那些目光銳利、塑膠袋裡裝滿現鈔的買家們激烈地討價還價,有經驗的買家們對羊群的重量經常有近乎精準的估量,甚至不用過磅測量,人們透過那種很特別的握手及甩手的方式來議價——通常牧羊人率先提出底價,市集裡兩隻羊的價格通常介於美金250至350元上下,相當於35萬伊拉克第納爾(Dinar),有意願參與「競標」的買家便站出來與牧羊人握手,兩人於是開始上下來回使勁甩著彼此緊握的手掌,買家毫不留情地殺價、牧羊人繼續抬價,就這樣好一陣子雙方一來一往地搖著、甩著、衝動的嗓門有時甚或嘶吼著,若某一方終於決定撇開原先仍握著的手掌,意即接受對方出價與成交的數量。

高潮迭起的議價總讓圍觀人群看了血脈賁張,更讓山腳下的市集搖身一變成了露天劇場,至於那些被抓來充當臨時演員的羊,即便能忍受當地乾燥的氣候,但大多早已放棄於四十度高溫下無謂的掙扎,市集裡沒有飲水更沒有草糧⋯⋯ 我想像數百年以前,美索不達米亞平原(Mesopotamia)北部庫德族部落與亞茲迪人和阿拉伯人之間的交易場面很可能就是這樣,而眼前市集裡人們對待牲口的方式應該也沒多大變化。

Photo Credit: 麥田出版

在斗互克市的三個星期,這個每逢週五開市的牧羊人市集我連續去了三次。穿梭在難民營裡那些令人心碎的故事以及牧羊人市集和屠宰場裡那些顯得很不真實的畫面之間,只為試著明白人性裡那顯得詭異的雙重標準究竟是如何取捨或衡量。幾年前我才在歐盟邊境的逃難現場,身旁擠滿了那些為逃離家鄉戰火搶進歐洲的難民人家(其中不少庫德族人),數百人就那樣各自蜷縮在野火前、聯合國難民署那條單薄的毛毯下、在黎明前零度低溫的田野間顫抖抖地緊咬著牙,而此刻就在我腳下,庫德族牧羊人身旁幾隻早已癱倒在地的羊,正奄奄一息地被晒烤在烈日下⋯⋯

距離牧羊人市集僅數公里外的難民營裡,上萬名亞茲迪難民仍舊聲淚俱下地控訴著伊斯蘭國激進份子的屠殺、在敘利亞奴隸市場以美金數百元不等的代價公然標售俘虜自家鄉辛賈爾山區的亞茲迪婦女甚至少女,而面前那幾名綁著紅白格紋頭巾的亞茲迪牧羊人,正使勁地將那不停顫抖著的小羊與其他羊群一同塞往買家板車上早已十分擁擠的特製雙層貨架。另一群牧羊人正忙著將紅漆噴在方才成交的羊群背上,醒目的圓點記號特別交代屠宰場今晚先行宰殺,讓我忍不住聯想起難民營裡亞茲迪女性手腕上那些墨綠色的刺青,一列日期通常一模一樣:8-8-2014,婦女們告訴我,就在那一天,伊斯蘭國將他們摯愛的家園變成了屠宰場⋯⋯

羊兒們可能不清楚庫德斯坦或市集外中東一帶那為戰火與衝突所輪番定義的歷史,然而羊群與牧羊人兩者同樣飽受威脅的處境、且註定終將被出賣的宿命,竟如此荒謬地近似。

時間回溯至一次世界大戰末期,西方帝國主義列強虎視眈眈地伺機瓜分戰敗方鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)的土地,代表英法兩國協商的外交官——馬克 · 賽克斯(Mark Sykes)與弗朗索瓦 · 皮科(François Georges-Picot)暗自擬定了賽克斯-皮科協定(Sykes Picot Agreement)密謀將美索不達米亞平原依東西向一分為二,西北邊屬法國勢力範圍、東南部則歸英國管轄,這不僅為中東國家如伊拉克、敘利亞與黎巴嫩的成立與疆界預留了伏筆,卻絲毫沒有顧及當地種族、歷史、政治與宗教信仰那世代牽扯的糾葛與複雜,無以計數的部落與家庭因此被迫分離,更讓庫德族人從此分散在四個不同的國家。庫德族人不正如同眼前無奈的羊群,任人宰割或討價還價,百年後仍舊寄人籬下始終巴望著屬於自己的國家⋯⋯

殘酷的歷史教訓並沒有讓庫德族人學著去疼惜他們的羊。鎮日漲紅著臉高聲喊著價的牧羊人,此刻一邊在貨車棧板上揚著嘴角數著大疊鈔票,一邊拆散尚未斷奶的羔羊與母羊,轉身分售給不同買家,眉頭甚至沒有皺一下。

不過,這群四隻腳的命運,似乎比那些兩隻腳的更能被準確地預見與想像。

再過幾個小時,當午夜屠宰場的工作燈再度被點亮,所有的折磨眼看終將退場,羊群將從苦難中解脫;而武裝抗爭已儼然志業傳承,迄今仍不放棄獨立夢想的庫德族人,繼 2017年九月轟動國際社會的獨立公投後,即便以93%的高支持度表達脫離伊拉克的音量,更讓庫德族人一度強烈感受到首次有機會能牢牢地將國族命運緊握在自己手上,未料巴格達政府隨即對這項違憲的公投進行懲罰,大舉向自治區出兵,庫德族因此失去了近 40% 原先的領土⋯⋯ 當今國際上更沒有幾個國家願意支持庫德族獨立的夢想, 卻得同時得罪另外四個國家。庫德族人從原先自己命運的指揮官,轉眼間卻成了被那使命所禁錮的囚徒。透過有形與無形的繩索,牧羊人與他的羊群一起被牢牢地給拴在那塊甚至從未正式屬於他們的土地⋯⋯

本文摘錄自《牧羊人與屠宰場——庫德斯坦日記》,麥田出版

獻給那些沒有自己國家的人

2015年秋冬之際,張雍花了數月的時間在歐盟奧地利、克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境紀錄當時來自中東敘利亞、伊拉克、阿富汗等地難民潮搶進歐洲的故事。

2018年張雍來到當時2015/2016年間在歐盟邊境所遇見的那些難民們的家鄉。

散居於土耳其、敘利亞、伊朗、亞美尼亞及伊拉克邊境山區的庫德族人,次於阿拉伯人、波斯人和土耳其人,是中東地區人口排名第四的民族。庫德族人在這塊土地上早自西元九世紀起,便試圖透過不曾間斷的抗爭、起義、協商與妥協、與伊斯蘭國的激烈戰鬥以及庫德斯坦獨立公投,迄今仍不放棄、盼望著屬於自己國家的成立。

2018年8月/9月張雍在伊拉克西北部與敘利亞、土耳其相鄰的庫德斯坦山城斗互克(Duhok)、以及首都阿爾比勒(Erbil)待了一個月,這裡的每一天彷彿都像是置身於電影場景,如同小說一般的情節就在眼前輪番上演。北方山區土耳其戰機不時針對藏匿在伊拉克山區的庫德斯坦工人黨(PKK)土耳其籍的庫德族民兵進行轟炸,郊區婚宴廳裡開心慶祝的亞茲迪難民們正將音量開到最大,通宵跳舞不只是慶祝婚禮 - 還有活著的那個當下,沒有人知道,明天究竟是否會與今天一樣……

從未擁有過自己國家的庫德族人,散居於中東地區的人口近三千五百萬人,堪稱全球最知名、卻也最不為外人所熟悉的少數民族,幾個世代透過犧牲自己青春、自由甚或性命卻始終堅持的傳承讓庫德族人感到自豪,即便遭遇再多苦難與阻饒,庫德族人總是熱情地與外人分享那始終給捧在掌心的夢想及其美好,一心只想與你分享那照亮並守護著庫德族傳統的那顆太陽,並希望前來拜訪庫德斯坦的旅人們,都能感覺就像是在自己家……

張雍來到伊拉克北部許多甚至連當地人都不常有機會靠近的故事現場,穿梭在迷宮一般、店家如蜂巢密集排列的傳統市場(bazaar),清晨五點便湧入大批羊群與牧羊人的動物市集,還有規模儼然市鎮、收容數萬人的難民營,每逢尖峰時段總是寸步難移的鴿子市集,位於鬧區購物中心對街管制森嚴的精神病院,或者伊斯蘭國一度兵臨山腳下的古老修道院,以及蘇非派(Sufi)穆斯林每週固定的聚會,信徒們跳著甩髮舞向先知致敬的清真寺裡邊……在庫德斯坦,清醒時所目睹的一切比深夜夢境還更超乎現實邏輯的想像……

本書是張雍繼關懷難民的《月球背面逃難場景》之後,進一步前進一般人不敢涉足的重度中東戰區,深入接觸、紀錄、思索「沒有國家的庫德族人」,他們的苦難,他們的熱情,他們的純真與善良……

張雍透過來自故事現場第一人稱的文字與影像描述,試著反應我們對於他方生活與陌生文化的認知,然後反思我們所處的台灣以及周遭人事(在資訊取得史無前例方便的網路數位時代,有時我們對人類的認知竟然如此貧乏——不僅對於庫德族人的認識不深,甚或對自己身處的家鄉也是如此)。

書中也將透過旅途中實際發生在張雍自己身上的際遇來一一舉證,希望藉由一個個他接觸的故事,帶出庫德族悲傷但堅毅的歷史;希望藉由這個遠方族群的命運,為活在當代的我們,提供一個反思的機會:不管是對於自己文化的認同或者為自己生存的土地爭取自主權的努力;不管是人道精神的捍衛或者人類生存的未來……

