《賺錢，也賺幸福》：指數型基金的成功，在於沒有許多人把手伸進你的口袋

文：麥可．勒巴夫（Michael LeBoeuf）

真有這麼多大師？

整個投資產業，加上書籍、雜誌、新聞、廣播、電視，與網路等媒體，都要你相信，專家知道如何不斷地擊敗市場。他們希望你相信這個迷思，因為他們靠此維生。市場如果不可預測，那麼選股人、大師、權威人士都沒用，你一點也不需要他們。你只需要買指數型基金，降低成本，不用理會經紀人、管錢的經理、媒體大師、投資講座這些東西，投資結果就會不錯。事實證明，這正是你應該做的事。

不幸的是，多數投資人並未如此做。我們相信專家的存在，他手拿聖杯，引領我們獲取未來豐厚利潤。只要我們找對人，他的知識、直覺，與過人的腦力，會讓我們致富。或者，我們可以找人教教我們高超的投資技巧，那些技巧對他們挺管用的。這些一廂情願的想法，與事實不符。以下有三個著名例子。

第一個也是最著名的例子，應該是碧爾德史東女士們（Beardstown Ladies）。十四個居住在伊利諾州碧爾德史東近郊的祖母級女士，創立一投資俱樂部。瞧瞧，她們十年來的平均年報酬率高達23.4%，但同一時期，史坦普五百（S&P500）指數的平均年報酬率只有14.9%。真是驚人啊。十四個住在中西部小鎮上的祖母打敗華爾街，她們在新書中熱心地告訴我們是如何做到的。

這其實是出版宣傳的操作手法，碧爾德史東女士們的第一本書是一九九四年最暢銷的書。很快就有更多人請她們出書，數百場的演講邀請以及電視節目在等著她們。一九九八年，傳奇故事破滅，因為有人計算是否真的有23.4%的平均報酬率。很不幸，碧爾德史東女士們所吹噓的數字小於實際。她們在全國法庭辯論聯盟（NFL）上說，經過進一步的檢驗，她們十年來的平均報酬率只有9.1%。

回顧過去，我們知道得更清楚，也很快就發現她們的實際投資報酬。十四個伊利諾州的祖母在十年內以如此大的獲利空間擊敗市場，此一牽強附會的說法就如同說她們在寒冷的十二月，在芝加哥的軍人運動場（Soldier Field）擊敗芝加哥小熊隊一樣。

看來，碧爾德史東的女士們沒有擊敗市場。腦力更優秀的人呢？他們在投資上應該會有一些優勢，這似乎言之成理，但是讓我們看看門薩投資俱樂部（Mensa Investment Club）的表現。門薩投資俱樂部的成員資格，限於IQ測驗分數在最頂尖二％的人。根據《聰明錢》（Smart Money）雜誌報導，十五年來，史坦普五百的平均年報酬率是15.3%，但是門薩投資的報酬率只有2.5%。有一位會員在三十五年間，投資金額由三千五百美元成長至九千三百美元，但若是投資在史坦普五百，則可成長到二十九萬一千零七十六美元。如果有人問你：「為什麼你不是有錢人？」現在你擁有完美的藉口了，先告訴他們門薩投資俱樂部的故事，然後說：「這不是我的錯，只因為我太聰明了。」

這兩個案例雖然娛樂性大於結論性，但是當你下一次再看到廣告或聽到經紀人吹噓打敗市場的能力時，下一個案例肯定會讓你有所保留。

想像一下，如果能組合一個夢幻的投資團隊，成員具有超凡的智慧，熟悉全球股票市場的知識，又具有諾貝爾獎得主的身分時，會如何？這樣的團隊於一九九四年組成，公司名稱為長期資本管理公司（Long-Term Capital Management）。他們認為已找到可以消除風險的投資辦法，遂成立龐大的避險基金，透過數學模式，可以讓投資者有巨額回收。最低投資額度為一千萬美元，三年之內不能贖回。這個夢幻隊伍的響亮名氣，讓許多有錢投資人爭相加入。短短數月內，長期資本管理公司募集了三十億美元以上的資金，開始在全球投資。

一開始，公司極為成功，頭三年的投資報酬分別是20%、43%，以及41%，市場表現符合公式所預期的。但是在一九九七年，市場不再符合預期，金融恐慌橫掃亞洲，長期資本管理公司沒有採取行動，因為公式模型顯示一切終將回復正常。不久，長期資本管理公司開始失血，負債超過一千億美元，公司面臨破產。但公司如果破產，公司將因此失掉在全球市場的價值，總值為一兆二千五百億美元，相當於美國政府一年的預算數字。

為防止全球性的經濟崩盤，聯邦準備銀行（Federal Reserve）規畫出一緊急救援計畫，由十四家銀行出資三十六億美元買下基金。夢幻團隊與他們的投資者損失數百萬美元。一九九九年十二月，長期資本管理公司將銀行資金全部還清，不久之後，基金結束。

有關長期資本管理公司的故事，可以參閱羅傑・羅文斯坦（Roger Lowenstein）所著《天才殞落，華爾街動人心弦的賭局》（When Genius Failed），以及美國公共電視新星系列節目（NOVA）的《萬億元賭局》（Trillion Dollar Bet），這是一部很棒的記錄影片。這個教訓告訴我們，涉及未來市場的運作時，天才與精密的數學都沒有特別的優勢。在《萬億元賭局》一片中，諾貝爾經濟獎得主薩繆森（Paul Samuelson，並非夢幻團隊成員）說：「數學有一種致命性的誘惑。愛因斯坦曾經提出警告，他說，把優雅留給裁縫師，不要因為這是完美的公式就相信它。總是有需要判斷的空間。」

碧爾德史東的女士們、門薩投資俱樂部，以及長期資本管理公司的故事，都印證了傳奇性棒球教練史坦吉爾（Casey Stengel） 多年前所說的話：「預測是件困難的事，尤其是關係到未來時。」

被動式投資有效

我想大家都聽過一句老話：「如果聽起來太好，不像是真的，那就不是真的。」如果事關金錢，此言尤真。但是，事實證明，買進並且繼續持有的指數型基金，卻是讓資金成長最好也最有效率的投資辦法，最後可以讓你獲得財務自由。更棒的是，還可以獲得時間的紅利。你無需花無數時間去學習複雜的投資，不必花時間煩惱買什麼，賣什麼，何時買，何時賣。換言之，當你的錢自動地以複利累積時，你得到更多的自由。

無需佣金的指數型基金投資效率佳的7個原因：

1.不需支付買賣佣金。如果你向經紀人購買一筆基金，通常要支付4%到6%的銷售佣金，這些錢直接進了經紀人的口袋，你再也見不到。但是如果購買不收取佣金的指數型基金，你百分之百的初期投資資金扣除一些交易成本，都是你自己的錢。不要聽經紀人說的，收取佣金的基金表現較佳，那不是真的。

2.年費低。典型的共同基金每年都會收取1%到2%的年費，也就是說，每一年會從你的帳戶裡扣除1%到2%，以支付運作基金的花費。但是另一方面，低成本的指數型基金的年度花費可以低至0.18%，多數是0.5%左右。看起來也許不多，但是經過數年的複利計算，這些小額年費也是一筆不小的成本。例如，投資人投入共同基金一萬美元，每年未扣除年費前的報酬率是10%，放上20年，若年費是1.5%，則總金額將成為49,725美元。但是，如果年費只有0.5%，則總金額將可達到60,858美元，亦即多出18%。亞瑟・李維特（Arthur Levitt Jr.）在其告別美國證券交易委員會主席職位演說中提到：「投資人如果不需支付成本，更有機會賺到百萬美元。」

3.分散。如果你只買某一支股票，而那家公司倒了，投資就全部泡湯。但你投資的公司愈多，這種情形發生的機率愈低。而購買股票基金可收投資分散之效，這是安全投資的要素。

4.不會有情緒涉入其中。傷害投資人的兩大情緒因素，一是貪婪，一是害怕。貪婪與害怕讓我們買高賣低，而不是賣高買低。自我意識與過度的自信也會傷害投資組合。我們自以為曉得什麼股票將會大熱門，自以為可以掌握進入市場的時機，或是雇請專家來做這件事。是有可能做到，但通常不會如你所願。企圖長期擊敗市場，有如華爾街權威查理士・艾里斯（CharlesEllis）所說的，是「輸家的遊戲」。你必須知道，有些事情是你不知道的。加州大學戴維斯分校的金融教授布萊德・巴柏（Brad Barber）與泰瑞・歐丁（Terry Odean）針對六萬六千個股票經紀帳戶做為期六年的觀察研究，發現交易次數最少的帳戶比交易次數最多者，平均投資報酬率高出62%。他們同時發現，因為交易次數較少，女性投資者的每年平均投資回收，比男性投資者約高出1.4%。如果我們選定資產配置，買下指數型基金，我們的投資計畫是穩定的，不受情緒因素所影響。

5.無需擔心課稅問題。因為擁有整個市場的股票，投資組合的更換率會很低，不會有大筆意外的資本利得，因此無需負擔資本利得的課稅【編注】。

6.無需擔心基金經理人的能力。好的基金經理人如同贏球的教練，如果績效記錄良好，另一家公司會重金禮聘，讓他管理另一支基金。而接掌你的基金的下一個管理人，可能是一個鄉巴佬，讓你損失不貲，這種事情屢見不鮮。指數型基金不會仰賴某一經理人的選股技巧。

7.不需付錢請人管理投資。典型的資金管理人每年收取1%至3%的管理費，以管理你的投資組合。你的投資回收又被咬下一大口。

總而言之，指數型基金之所以成功，就是因為沒有許多人把手伸進你的口袋裡。典型的管理基金的表現，每年要比指數型基金好一％到二％，才能追平指數型基金的績效。對大多數的基金而言，要長期做到這一點，是很困難的事。再加上指數型基金沒有銷售佣金、無需課稅、沒有管理費，不難想見，何以它的投資運作會如此良好。正如同柏頓・墨基爾（BurtonMalkiel）在《華爾街日報》所說的：「將一萬美元投資於史坦普五百指數型基金，為期三十年，到一九九八年為止，將成長至31萬1000美元（扣除所有費用之後）；而若投資於一般的基金，投資額將成長至17萬1950美元。」

指數型基金有一缺點，就是很無趣，你無法在聚會上大肆吹噓新買的科技股上個月大漲100%，或是炫耀你掌握進場時機的技巧。你無法體會在大贏時的超級快感，以及大輸時的極端失落。股票市場成為許多人抉擇的賭場，而多數人得花更長久的時間，才能獲取財務上的自由。如果你以為自己或其他人可以掌握市場的脈動，想想以下的事實：

芝加哥的伊博森顧問公司（Ibbotson Associates of Chicago）發現，從1925年到1995年的70年當中，投資1元於史坦普五百指數型基金，可以成長至1,114元。但在這為期840個月當中。只要你錯過了其中35個最佳投資月份，1元僅會成長至10元。換言之，有99%的投資利得僅發生在4%的時間裡。

掌握市場的脈動是輸家的事，把在市場上的時間省下來，會讓你進入贏家之列，晚上你也會睡得比較好。

編注：以台灣而言，個人直接投資股票賣出時會被課千分之三的證券交易稅，而個人存款與股票股利則有二十七萬元的免稅額，超過二十七萬元仍須被課稅。投資共同基金的情況有所不同，以投資境內基金（大多數以新台幣計價）而言，若為累積型，依目前國內稅法規定於投資獲利了結時所得到的利潤部分，是不需要課徵任何稅金；但是若有基金配息且配發的利息是來自境內的投資收益，則須列入個人綜合所得稅中，但可與其他利息收入一同享有二十七萬元免稅額的優惠。若基金配息時所分配的是境外的投資收益，則無需納入上述個人綜合所得稅申報。

書籍介紹

本文摘錄自《賺錢，也賺幸福：讓你累積財富、享受人生的理財魔法書》，商業周刊出版

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作者：麥可．勒巴夫（Michael LeBoeuf）

譯者：李振昌

想要投資致富，又不想天天看盤、日日操煩，

身累心也累，該怎麼做？

財經暢銷作家麥可．勒巴夫教你

既能賺飽錢，也能過上理想人生的祕密：

全世界最簡單的「勒巴夫定律」──

積極主動地投資自己的人生，被動地投資金錢。

你將享受財富與一生無憂的幸福。

沒有人不愛錢、不需要錢，但如果只花在加班賺錢和鑽研投資上，人生是不是少了心安和幸福——享受自由閒適的時間、學一門樂趣盎然的技藝、陪伴逐漸年邁的爸媽、和孩子好好相處、保養身心健康、來場放鬆的旅遊……都是不可割捨的幸福快樂。你得好好掌握，別讓滿心賺錢驅走你的幸福。

別擔心，暢銷財經作家麥可．勒巴夫將歷久不衰的投資智慧、與時俱進的理財知識，以及人生愜意自在的方法寫成《賺錢，也賺幸福》。本書被譽為「四十歲以下理財讀者必讀的書」，幫助理財新手、小資男女、想打基礎的讀者，盤點金錢與人生的相關課題。身上有錢、生活豐富、時間從容，是勒巴夫要在這本書解開的祕密。

其實很簡單，你一定做得到！就是全世界最簡單的「勒巴夫定律」：積極主動地投資自己的人生，被動地投資金錢。

主動積極投資自己的人生：自己決定時間要如何分配，而不是根據別人的指示。檢視你要的生活與夢想，什麼是對你最重要的，然後決心花時間改變，就能擺脫現狀，成為自己想當的那種人。

被動地投資金錢：將投資主要放在沒什麼精神負擔、成本低、能反映整體股市表現的指數型基金（即被動式投資），這種不花腦筋、不花時間的投資法，表現得會比那些要收費替你管理資金的投資專家還好。最棒的是：人人都做得來。

聽來簡單，為什麼說這是個祕密？因為大部分人都在做相反的事情：被動的投資人生、積極主動投資金錢。花了大把時間企圖戰勝市場，煩惱該買什麼、什麼時候買，什麼時候賣，隨時處於壓力過大的狀況，獲得得報酬卻不如損失的時間、健康與睡眠……。

你一定得賺錢，但人生還有許多事情比股市更重要，要簡單、聰明而安全的投資，為人生而投資。認清市場，過自己想要的生活，就是勒巴夫定律的精髓。咀嚼本書的概念，你可以學到：

80/20法則 ：成功來自把大部分時間（80%）投資在少數（20%）價值高、回收大的事情上，不要為瑣碎事物而憂心。如此一來，你會得到最重要的資產：你寶貴的時間，而非奔波忙碌。

：成功來自把大部分時間（80%）投資在少數（20%）價值高、回收大的事情上，不要為瑣碎事物而憂心。如此一來，你會得到最重要的資產：你寶貴的時間，而非奔波忙碌。 七二法則 ：有個簡單的方法來計算花多少年可以讓投資價值倍增，就是用72除以年報酬率，例如，有一筆投資的年報酬率是8%，每九年價值就會增為兩倍。隨著時間，小錢會變成大錢。

：有個簡單的方法來計算花多少年可以讓投資價值倍增，就是用72除以年報酬率，例如，有一筆投資的年報酬率是8%，每九年價值就會增為兩倍。隨著時間，小錢會變成大錢。 節省開支，努力存錢 ：長久的財富建立在存錢的基礎上，你是否將未來的財富自由挪去買奢侈品？想想吧！你不但花了一筆大錢，而且這筆錢你原本可以拿來投資。

：長久的財富建立在存錢的基礎上，你是否將未來的財富自由挪去買奢侈品？想想吧！你不但花了一筆大錢，而且這筆錢你原本可以拿來投資。 認清市場勝於擊敗市場 ：投資信譽好的指數型基金，既能把在市場上的時間省下來，還會讓你贏過大部分投資人，晚上也會睡得比較好。

：投資信譽好的指數型基金，既能把在市場上的時間省下來，還會讓你贏過大部分投資人，晚上也會睡得比較好。 有周全的保險 ：避免讓意外毀了你的財務大計，保險就是未雨綢繆、做好損害控管的方式，例如規畫適合你的醫療險。

：避免讓意外毀了你的財務大計，保險就是未雨綢繆、做好損害控管的方式，例如規畫適合你的醫療險。 現代人壽命增長，不必急著退休 ：即使得到財務自由也可以繼續工作，如果不打算工作，你也要投入喜歡的事情，活到老、動到老，你會健康到老。

：即使得到財務自由也可以繼續工作，如果不打算工作，你也要投入喜歡的事情，活到老、動到老，你會健康到老。 今天就是特別的日子：生命不是用來忍受，而是用來享受的，任何可以增加生活中歡笑與光彩的東西，今天就享受它，不要拖延。

勒巴夫在台灣版序中寫道：「金錢確實很重要，我寫這本書的一個重要理由，就是要教各位如何獲得足夠的金錢以達成財務自由。但是，我寫這本書還有一個更重要的理由，我希望各位不只是賺錢，也希望各位能夠享受過程。」你可以好享受財富與實踐人生，這是勒巴夫要送給你一生受用的禮物。

※本書為《錢與閒：10件事，實踐人生、享受財富》新版

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航