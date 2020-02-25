《圖說敦煌二五四窟》：「捨身飼虎」的故事與圖像

文：陳海濤、陳琦

捨身飼虎的故事與圖像

我們主要解讀的這鋪壁畫——〈薩埵太子捨身飼虎〉描繪的是釋迦牟尼佛前世的事蹟，因而被稱為佛本生故事（Jataka），它講述了一位名叫薩埵的王子，如何犧牲自己的生命來拯救一群飢餓瀕死的老虎，以慈悲奉獻的行動積累了後世成佛的因緣。這個故事流傳廣泛，還存有梵語版本。[1] 最遲在大約五世紀上半葉，便從西域傳入漢文化圈，見諸漢文的佛教經典。下面讓我們依據北涼時期曇無讖譯的《金光明經》對故事文本有一個完整的了解，[2] 之所以選擇這部經典，是因為它距壁畫繪製的時代最近，是早於254窟大約半個世紀在涼州地區被翻譯出來的，影響深遠。

Photo Credit: 三采出版

在《金光明經・捨身品第十七》中，捨身飼虎的故事以倒敘的方式展開：

一日，釋迦牟尼佛在法會上應大眾的邀請，展演他成佛前的慈悲因緣。於是，隨著一座佛塔從地湧出，一段往昔的故事逐漸浮現：久遠之前有一個國王，依善法治國得當，因而沒有怨敵，國家富饒安定，國王的三位王子皆以氣概與德行垂範於世。其中最年少的小王子名叫摩訶薩埵（Mahãsauva）。這個名字中的Mahã意為廣大，sauva意為眾生，有心繫一切有情眾生的意味，這位小王子的命名似乎預示了他極不尋常的人生之路。一次，三位王子到山中遊玩，在一陣強烈不安的預感之後，他們見到了一隻母虎。母虎生下七隻虎崽已經七日了，由於無法覓食，身體羸瘦，若再為飢餓所迫，恐要食幼崽果腹。三位王子想幫助牠們，但老虎唯食新鮮血肉，他們卻無從及時得到，唯一可行的是馬上捨出肉身。王子們心懷憂愁，目不暫捨。薩埵的兩位兄長慨嘆自己缺乏大悲心與智慧，故而無法捨 出自己的肉身來救眾虎。此時，薩埵暗自思量，在生生世世的生死輪轉中，儘管每個人對自己的肉身都愛護不懈、極力維護，經營房宅以安身，用衣服、飲食、行住坐臥與醫藥等一切條件加以供給，使其毫無匱乏，但最終還是難免速朽敗壞、無所利益。薩埵用一種強烈的「不淨觀」[3] 來審視自己的肉身構造，看到這肉身充滿了疾病之恐怖，唯由不淨之物構成，像水上的泡沫一樣毫不可靠，又如一個恩將仇報的怨賊一樣將生命的覺悟之路引入歧途。而他在久遠的生死輪迴中，又曾多少次毫無意義地唐捐生命，為了貪欲、嗔恨或是愚痴，但卻從未有一次是為了慈悲和解脫的事業。今天的境況恰是一個播種福田的良好機遇，如果能捨此難捨之肉身，便可積累善業的資糧，就像在茫無涯際的生死大海中建造了一座橋梁，能夠最終證悟佛道，獲得真正圓滿莊嚴、永無變異之憂的微妙法身，進而幫助眾生擺脫生死輪迴的憂患，獲得佛法安樂。[4] 於是，下定決心的薩埵支走了兩位王兄，怕他們因為畏懼而阻攔，然後發下利益一切眾生的誓言，準備捨身飼虎來開啟成佛的關鍵一步，以在未來拯救眾生。 於是，薩埵俯身躺在老虎面前，可是，薩埵慈悲心所透射出的力量使得虛弱至極的老虎們竟無力下口。見此情景，薩埵登上山崖，用竹枝刺破喉嚨，再縱身跳下。老虎們舔食了薩埵的血，慢慢有了體力，又將薩埵的肉身分食，終於恢復了生命力。天地都為薩埵的慈悲所震動，薩埵的兄弟感到異常，立刻返回，見到滿地骨骸，悲哭昏厥，撲倒在地。國王與王后也聞訊趕來，悲痛欲絕。此刻，薩埵又由遍地骨骸化為完整的肉身，在母親懷中如同睡著一樣安詳。侍從們潑灑清水令暈倒者甦醒，眾人逐漸出離了悲慟，為薩埵建造了一座白塔，將他的骨骸收入塔內供奉禮拜，以紀念他的慈悲功德。在故事的結尾，釋迦點出，薩埵即是釋迦的前世，正是在生生世世的歷程中，這種種的慈悲願力與救護眾生的行動，成為他最終悟道成佛的基石。

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在多部佛經中，這個故事雖然彼此細節有所區別，但薩埵義無反顧的慈悲精神和對佛法的摯誠追求作為捨身飼虎故事的核心，令人印象深刻。薩埵在第一次以身飼虎的時候，由於慈悲之力的震懾和老虎自身的虛弱，老虎竟然無法下嘴去咬薩埵。這段描寫尤其令人動容。按說，有此發心和結果，薩埵足可認為自己已經盡力，不必再以生命奉獻，孰料薩埵竟然以竹枝刺頸出血，從高處跳下，[5] 撲倒在虎前，讓老虎先舔舐他的血得以恢復氣力後再來啖食。在佛的本生故事中，雖有不少為拯救眾生而犧牲奉獻的事蹟，但對比之下，捨身飼虎這種決絕的生命奉獻尤為突出，被後世信眾認為最能彰顯佛的慈悲奉獻精神，因而在佛教的歷史中占有重要地位。

對照254窟的〈薩埵太子捨身飼虎〉，我們會發現這鋪壁畫從經文中選取了發願救虎、刺頸跳崖、虎食薩埵、親人悲悼、起塔供養五個情節，對故事進行了完整表現。畫師將三處情節安排在畫面上方，兩處在下方，並利用人物的體態來加以間隔與聯結。儘管觀眾站在這鋪壁畫前的第一印象是繁密複雜：不到0.9坪的畫面中繪有二十個人物、若干隻動物、大片的山巒和一座高聳的白塔，人物尺寸差別不大，各情節之間沒有明顯的空間層次，也沒有明確界線，難免會有擁塞繁密之感，但是，只要熟悉了捨身飼虎的故事內容，便不難將幾個關鍵場面分辨出來，例如跳崖的薩埵、啖食的老虎、哀悼的親人、豎立的白塔等，由此將整個故事勾連起來。

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在佛教藝術中，像這樣把一個佛經故事轉化成一幅畫面或者一件雕刻的例子很多，但是在不同時代、地區以及畫師手裡，對於同一個故事卻有千差萬別的表現方式。作為佛教美術史中最富生命力的故事題材之一，捨身飼虎的圖像分布廣泛，沿著絲路，跨越千山萬水，從西域地區的龜茲石窟，到漢文化圈的敦煌、麥積山、洛陽、江浙地區，甚至遠到日本奈良，都有發現。早期的圖像通常比較簡單，只選擇單個場面，概要表現薩埵捨身飼虎的決定性瞬間，典型的如印度西北地方與龜茲地區 [6] 的捨身飼虎圖，每幅畫面積有限，情節表現也受到方形或菱形格圖案的限制。儘管構圖非常簡明，但對薩埵捨身的著重表現，已成為這個故事的圖像母題，為後來的畫師或彰或隱地採用，數百年綿延不斷。

後來，隨著佛教向中原的傳播，佛教繪畫、造像也更多融入了漢地藝術的造型傳統，尤其在故事畫的表現上，開始借鑑卷軸畫的形式，將情節按照先後順序，一段一段地布陳於畫面。內地佛教石窟多採用此種構圖，龍門石窟賓陽中洞的捨身飼虎圖即為一例，這鋪面積頗大的石刻浮雕雖惜遭盜鑿，但從遺痕線描中仍可看出，畫面整體構於一條明晰的水平基線之上，觀者的目光沿這條基線展開。山間林木秀麗蔥郁，布滿整個畫面，右角的高大樹木間還掛著薩埵捨身前脫下的衣服，旁邊兩個站立的人，可能是薩埵的親眷或臣僚，他們相顧而言，視線和手姿將畫面的重點引向中央的飼虎場面。薩埵已在山頂合十發願，復又（跳落）踞坐於山崖下的眾虎之前，雖然對薩埵捨身過程的表現蘊含著西域的圖像母題傳統，但畫面整體卷軸式的展開方式卻迥異地呈現出典型的本土藝術特色。

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莫高窟保存有最為豐富的捨身飼虎圖像遺存，自北魏到五代、宋 [7] 都有此題材的壁畫，共計有十餘鋪之多。[8] 它們大多受到中原地區卷軸式構圖的影響，結合洞窟建築形制又表現得更加豐富化。例如北周428窟的捨身飼虎圖，該圖繪於人字披頂，畫面分為三欄，從右上角三位王子辭別父母出行的場面開始，呈「S」形轉折而下，直到畫面最下面一欄結束。[9] 整幅畫面的情節相當完備，比龍門石窟要多出許多場面。人物的行動被分隔布置在群山之間，如同放入一個個獨立的舞臺，借助三條相當清晰的分欄線，觀者可以從容欣賞這齣「多幕劇」。

在這些圖像遺存中，254窟是敦煌現存時代最早的一鋪捨身飼虎圖，但它也是一個特例，與其他圖像皆不相似，儘管吸收了被反覆表現的圖像母題，但處理方式卻不像一般故事畫那樣空間明晰、簡明易懂，無論在單幅或卷軸式畫面中都清晰可辨的情節內容被密集組合在一起。換句話說，這幅畫也更考驗觀者的「觀看」能力。回溯到北魏時代，在當時所盛行的禪觀修行中，信眾們要充分運用「眼睛加心靈」，才能透過觀看佛的種種形象、事蹟獲得真切的感動，以促進修行。觀看這樣一鋪畫無疑是一次對修行者「心目」、「慧眼」的有益鍛鍊。

或許，254窟捨身飼虎的畫師主動為自己設了一道難題，他並不想簡單地將畫面用作宣講故事的載體，或僅僅當成積累功德的符號，而是希望觀者的目光在畫面中經歷找尋、判斷和曲折的遊走，從而生發出更豐富的精神體驗，到達更深層次的覺悟維度。接下來，我們將具體分析這鋪壁畫如何把深刻的精神意蘊與複雜的表現技巧結合起來，看它如何把所要傳達的主旨意涵鮮明有力地呈現在觀者眼前。

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註解

[1] 關於此本生故事的版本與包含的佛教思想演變的線索研究，可參見郭良：〈「投身飼虎本生」梵漢比照〉，載於《南亞研究》20 02年第1期，第65-68頁。

[2] 見［北涼］曇無讖譯：《金光明經・捨身品第十七》。捨身飼虎的故事還見於《賢愚經》等其他幾部佛經。賀世哲先生指出了捨身飼虎的發生地與截至北朝時期的流布情況，見賀世哲：〈薩埵太子本生圖〉，收錄於《敦煌圖像研究：十六國北朝卷》，第5章，蘭州：甘肅教育出版社，2006年。

[3] 「不淨觀」是佛教修行思路的一種，將肉身的美好嬌妍看作暫時表相，而強調想像其內在實質的無常與變異，以幫助息止人對肉體的執著貪欲與妄念。

[4] 這種表述呼應了曇無讖在同時期翻譯的《大般涅槃經》中關於成佛目的、意義的表述，在那時代應是一種佛教理論在漢地譯介的創造性發展。

[5] 在《賢愚經》和《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》中，沒有描寫薩埵從高處跳下的情節。這也是判斷捨身飼虎圖像所據經典類型的重要依據。

[6] 龜茲石窟就開鑿於古龜茲國的境內，在今天的新疆庫車縣一帶，包括克孜爾石窟、庫木吐喇石窟、森木塞姆石窟等六處主要石窟以及數處小石窟。克孜爾石窟群無明確紀年，但據種種因素，學者們普遍認為這些石窟藝術的肇始早於內地，見宿白：〈克孜爾部分洞窟階段劃分與年代等問題的初步探索〉，收入《中國石窟：克孜爾石窟》，北京：文物出版社，1989年；馬世長：〈克孜爾中心柱窟主室券頂與後室的壁畫〉，收入《中國佛教石窟考古文集》，新竹：覺風佛教藝術基金會，2001年。

[7] 莫高窟初、盛唐時期的壁畫遺存中未見捨身飼虎的故事。

[8] 上原和先生對唐、五代、宋時期敦煌的捨身飼虎圖像的分布與文本依據給予了細緻的考察。［日］上原和：《玉蟲廚子——飛鳥白鳳美術樣式史論》，東京：吉川弘文館，1991年。

[9] 428窟捨身飼虎圖，畫面左下角的兩個場面是附帶繪入的其他故事，與〈捨身飼虎〉無關。

書籍介紹

本文摘錄自《圖說敦煌二五四窟【完全典藏版】》，三采出版

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作者：陳海濤、陳琦

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九