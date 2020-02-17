台灣首枚民間火箭試射喊卡，但「天時地利人和」仍讓晉陞董事長信心滿滿

文：林宗輝

台灣時間2月13日早上，原訂6點到7點於台東南田部落試射火箭的計畫，在眾人給予極大的關注之下，很遺憾的失敗了。根據隨後的記者會所給予的資訊，火箭發射失敗的原因主要還是因為系統整合方面還是有些問題，導致訊號異常，最終決定取消發射。

晉陞公司董事長陳彥升表示，這次試射是首次把個別火箭單元和系統整合起來的測試，原本預期就會有不少問題；而實際上，在發射過程中，也的確有不少訊號出現異常，雖然工作人員有前往火箭發射台調整線路，但最終還是在諸多考量下選擇放棄發射，並擇日再進行試射工作。

另一方面，陳彥升指出，今天的天氣狀況並不好，但雨勢雖大，並不會影響火箭發射；主要是因為高空風切太強，風速太快，公司所施放的多個探測氣球幾乎都達不到預定的高度就已經破掉，因此決定取消。不過陳彥升仍表示，他對於未來火箭試射的的預期還是相當有信心。

台灣三大優勢，未來成果可期

雖然今天財訊記者在現場沒能見證到台灣商用火箭發展史上重要的一刻，但陳彥升強調，台灣在商用火箭發展與發射基地擁有絕佳的條件，可以說是天時地利人和皆備，未來若試射成功，將可為台灣太空產業打下重要的里程碑。

他解釋，人和方面，台灣擁有強大的電機、半導體教育與產業資源，而這些剛好是發展太空產業最重要的部分。

天時方面，目前全球都在發展小型衛星，未來每年都有數萬顆的發射需求，同時，小型衛星壽命僅有數年，為了維持衛星陣列的正常工作，必須定時汰換，同時也要強化衛星的設計和性能，所以這個是確定可以永續的產業。

而在地利方面，陳彥升強調，南田部落在全球的衛星發射場址可以說是名列前茅的，由這個地點發射衛星，一來與絕大多數商業航線都不會衝突，二來在此發射的衛星可以涵蓋超過七成以上的軌道，也就是說，可望接到全球最主要的衛星發射委託。

綜觀全球商業火箭發展過程，基本上沒有首次試射就成功的紀錄，晉陞的試射失敗其實並不意外，即便是馬斯克的SpaceX，也是摔掉了許多火箭才有現在的成績，因此，不需要對這次的試射結果抱持太過悲觀的態度。未來太空產業是政府的發展既定方向，且全球在商業衛星的經營模式將有重大變革，晉陞可說卡了個非常好的時間點，雖然這次試射不盡人意，但有了相關經驗，朝成功的結果邁進是可以預期的。

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責任編輯：丁肇九

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