《湯本豪一 古今妖怪纍纍》：新聞錦繪、文明開化與「當京七大不可思議」

文：湯本豪一

大日本國畫報 第二期（大日本国絵入新聞 第二号）

Great Japan Illustrated News （Dai-nippon-koku E-iri Shinbun) Number 2

梅堂國政 明治時代 大判

刊登《日日新聞》939號（上）及同樣是939號（下）兩則報導的錦繪報紙。上欄的是中國鬼故事，描述在九江這個地方，每晚都有名女子來買甜粿，老闆覺得女子可疑而尾隨在後，結果在草叢中發現了女子的屍體，原來她是為了身邊的小嬰兒才來買甜粿的。據說那嬰兒現在還活著，已經30幾歲了。

Photo Credit: 三采出版

大日本國畫報 第四期（大日本国絵入新聞 第四号）

Great Japan Illustrated News （Dai-nippon-koku E-iri Shinbun) Number 4

梅堂國政 明治時代 大判

刊登《朝野新聞》460號（上）與 462號（下）兩則報導的錦繪報紙。下欄的錦繪描述一名犯重罪的人被拘留在裁判所時，因過去被他殺害的女子冤魂現身而自白。

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大阪錦繪新聞 第四期（大阪錦絵新聞 第四号）

Osaka Nishiki-e Shimbun Number 4

笹木芳光 明治時代

在大阪天滿乘坐人力車的客人，一抵達目的地就消失了，一旁還記錄了車伕的感想：「那應該是狐狸化成的，大概是稻荷大神眷顧我吧。」在當時的報紙上，時不時就能看見人力車乘客消失的報導。

Photo Credit: 三采出版

大阪錦繪（大阪錦絵）

Osaka Nishiki-e

笹木芳光 明治時代

此報導與《大阪錦繪新聞 第四期》的圖是一樣的，但標題改成了《大阪錦繪》，「版元 石和」的文字也消失了。不少錦繪新聞都會像這樣改版再出，大概是因為深受讀者喜愛的緣故吧。

Photo Credit: 三采出版

大阪日日新聞 第十三期（大阪日々新聞紙 第十三号）

Osaka Nichinichi Shimbunshi Number 13

長谷川貞信（二代） 明治時代

這幅新聞錦繪描述東京傳馬町的木匠師傅家，每晚12點就會出現一隻黑和尚妖怪。

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各大報之東京傳馬町怪談（各種新聞之内東京伝馬町之怪談）

A Ghost Story of Tenma-chō, Tokyo, from various news sources （Kakushu Shinbun no Uchi: Tokyo Tenma-chō no Kaidan）

松堂 明治8年（1875） 4月 大判

東京傳馬町木匠師傅的家，每晚12點都會出現一名烏漆抹黑的僧侶，這則報導曾經引發話題，就連新聞錦繪《郵便報知新聞》（收錄於《湯本豪一 今昔妖怪大鑑》）、《大阪 日日新聞》都有刊登。同一則新聞有那麼多大相逕庭的插畫，值得玩味。

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文明開化與「東京怪談」

Enlightenment and “Tokyo Mysteries”: a bit of this and that.

「當京」有「當下的東京」的含意。這幅作品取材自七種文明開化時代的風俗及社會脈動，以幽默風趣的方式將其錦繪化。其內容有「七大不可思議」錦繪。例如米價居高不下、新式照明器具的油燈引發火災與燒燙傷意外等等，將與日常生活有密切關係的事情介紹出來。這些內容並不直接與怪異事件或妖怪有關，之所以冠上「七大不可思議」的標題，只是因為「本所七大不可思議」、「麻布七大不可思議」、「麴町七大不可思議」等東京各地都有七則怪談流傳。江戶就是這麼一個四處充滿神祕事件的地方。

當京七大不可思議（当京七ふしぎ）

Seven Mysteries of Tokyo（Tōkyō Nana Fushigi）

河鍋曉齋 明治時代 大判

Photo Credit: 三采出版

東京開化名勝之內 橋場總泉寺境內妖妖地藏之圖（東京開化名勝之内 橋場総泉寺境内化地蔵之図）

‘Ghostly Jizō of Sōsenji Temple in Hashiba’ from the series Beautiful Places of Advanced Tokyo （Tokyo Kaika Meishō no Uchi: Hashiba Sosen-ji Keidai Bakejizō no Zu）

河鍋曉齋 明治8年（1875） 大判

Photo Credit: 三采出版

東京開化名勝之內 金丹院龍女舊事（東京開化名勝之内 金丹院龍之古事）

‘Dragon Lady’ from the series Beautiful Places of Advanced Tokyo （Tokyo Kaika Meishō no Uchi: Kintan'in Ryujo no Koji）

河鍋曉齋 明治8年（1875） 大判

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東京日日新聞 第911期（東京日々新聞 第九百十一号）

Tokyo Nichinichi Shimbun Number 911

落合芳幾 明治時代 大判

武州秩父郡薄村有一名農夫，他的妻子病死後化成幽靈，來到枕畔傾訴自己因留戀首飾、小袖（和服的一種）而不得昇天。 農夫將妻子想要物品擺在枕畔入睡後，隔天一早東西已經不見了。其實那並不是真 正的幽靈，而是鄰居女子貪戀衣物飾品裝神弄鬼，趁機將東西一掃而空。這幅新聞錦繪就是依照這則報導描繪而成的。

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東京日日新聞 第909期（東京日々新聞 第九百九号）

Tokyo Nichinichi Shimbun Number 909

落合芳幾 明治時代 大判

每天入夜後，一名美男子就會來到武州秩父郡橫瀨村，與農家女幽會，謠傳那名美少年其實是狸貓的化身。這幅新聞錦繪就是依照這則報導描繪而成的。

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朝野新聞 第1371期 乙（朝野新聞 第千三百七十一号 乙）

Chōya Shimbun Number 1371

山崎年信 明治11年（1878） 3月 大判

弟弟娶了病逝哥哥生前心愛的女子後，父親顯靈說哥哥死不瞑目，勸他與妻子離異。這幅作品就是依據這則故事畫成的新聞錦繪。

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郵便報知新聞 第527期（郵便報知新聞 第五百二十七号）

Yūbin Hōchi Shimbun Number 527

月岡芳年 明治時代 大判

伊勢國某男的妻子因病無法哺育幼子，但某男卻整日流連花街柳巷。妻子病逝後，某男僱請奶媽為幼子哺乳，但幼子仍日益消瘦，亡妻便化成鬼魂現身，親自餵乳。這幅作品就是依據這則報導繪製而成的錦繪。

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書籍介紹

本文摘錄自《湯本豪一 古今妖怪纍纍（祕藏大公開）》，三采出版

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作者：湯本豪一

繪者：蘇暐婷

日本最大最齊全的妖怪主題圖鑑「第2彈」，隆重登場！

日本首屈一指的妖怪研究專家兼收藏家湯本豪一的神祕挖箱寶。

媒體討論度最大、最受歡迎的祕藏妖怪首度公開！

到日本「湯本豪一紀念日本妖怪博物館」前必看的一本攻略書。

歡迎進入日本妖怪研究家湯本豪一的魑魅魍魎收藏大觀園！

本集將公開大家最期待、最好奇的祕藏妖怪，還有從近世到現代，從肉筆畫到玩具，收錄超過3,000件，日本最豐富的妖怪收藏！

歡迎再次暢遊這座紙上妖怪博物館

本書是將第一彈《湯本豪一 今昔妖怪大鑑》書中來不及收錄的妖怪文物在此完整介紹。從江戶的繪卷到昭和的玩具，湯本豪一蒐集了豐富多樣的妖怪文物。種類包括繪卷、掛軸、繪馬、納札、浮世繪版畫、版本冊子、木雕、衣物、印籠、煙管、陶磁器、人偶、紙牌、雙六、貼紙、雜誌等。

本書章節分為以繪卷等親筆畫為主的「妖怪畫的世界」、以江戶時代木板畫為主的「印刷的妖怪們」，以及介紹紙張以外豐富文物的「化為各種器物的妖怪」。

為的就是俯瞰這些反覆變化、燦爛耀眼的妖怪軌跡。

最值得一提的是這次將首度公開超過150隻的祕藏妖怪！例如100尊坐像、36尊立像、20尊件像等木雕群，看祂們齊聚一堂，還真有股令人毛骨聳然的壓迫感。

此外，本書還收錄了史上初次公開的「奇書」《人面草紙》，雖然不能直接說是妖怪，但那超現實的角色與細緻又天馬行空的畫面，與孕育出妖怪的驚人想像力是一脈相承的。

設計做到味的堅持

書衣：維納斯凝雪映畫紙／140磅

特色：設計師公認塗布優秀，CP值最高的紙張。手感細緻，忠實呈現繪卷的細緻度，顯色不暗沉、不易背透。

封面：銅西紙／300磅

特色：表面強度高，平滑度高且光澤感強，對印刷的油墨有較大的拉力。可幫助封面裡外產生更分明的節奏。

內頁：睛采映畫紙／120磅

特色：紙張柔滑白皙，消光的表面質感極佳，非常適合圖文書閱讀，在手指翻閱時，你能感受到紙頁的紋理與作品的靈魂，完美進入妖怪文化史的瞬間。

扉頁：光鑽白牛皮紙／100磅

特色：單面壓光的特殊效果非常適合呈現日本妖怪繪卷的神祕感。木漿紙類別，紙張軔性好高強度，抗撕裂，印刷色彩穩定。

本書特色

首次公開超過150隻祕藏妖怪 收錄第一彈沒介紹的妖怪文物 收藏江戶年代的繪卷到昭和年代的玩具 公開謎樣的「人面草紙」

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九