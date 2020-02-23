《湯本豪一 古今妖怪纍纍》：新聞錦繪、文明開化與「當京七大不可思議」
我們想讓你知道的是
「當京」有「當下的東京」的含意。這幅作品取材自七種文明開化時代的風俗及社會脈動，以幽默風趣的方式將其錦繪化。其內容有「七大不可思議」錦繪。
文：湯本豪一
大日本國畫報 第二期（大日本国絵入新聞 第二号）
Great Japan Illustrated News （Dai-nippon-koku E-iri Shinbun) Number 2
梅堂國政 明治時代 大判
刊登《日日新聞》939號（上）及同樣是939號（下）兩則報導的錦繪報紙。上欄的是中國鬼故事，描述在九江這個地方，每晚都有名女子來買甜粿，老闆覺得女子可疑而尾隨在後，結果在草叢中發現了女子的屍體，原來她是為了身邊的小嬰兒才來買甜粿的。據說那嬰兒現在還活著，已經30幾歲了。
大日本國畫報 第四期（大日本国絵入新聞 第四号）
Great Japan Illustrated News （Dai-nippon-koku E-iri Shinbun) Number 4
梅堂國政 明治時代 大判
刊登《朝野新聞》460號（上）與 462號（下）兩則報導的錦繪報紙。下欄的錦繪描述一名犯重罪的人被拘留在裁判所時，因過去被他殺害的女子冤魂現身而自白。
大阪錦繪新聞 第四期（大阪錦絵新聞 第四号）
Osaka Nishiki-e Shimbun Number 4
笹木芳光 明治時代
在大阪天滿乘坐人力車的客人，一抵達目的地就消失了，一旁還記錄了車伕的感想：「那應該是狐狸化成的，大概是稻荷大神眷顧我吧。」在當時的報紙上，時不時就能看見人力車乘客消失的報導。
大阪錦繪（大阪錦絵）
Osaka Nishiki-e
笹木芳光 明治時代
此報導與《大阪錦繪新聞 第四期》的圖是一樣的，但標題改成了《大阪錦繪》，「版元 石和」的文字也消失了。不少錦繪新聞都會像這樣改版再出，大概是因為深受讀者喜愛的緣故吧。
大阪日日新聞 第十三期（大阪日々新聞紙 第十三号）
Osaka Nichinichi Shimbunshi Number 13
長谷川貞信（二代） 明治時代
這幅新聞錦繪描述東京傳馬町的木匠師傅家，每晚12點就會出現一隻黑和尚妖怪。
各大報之東京傳馬町怪談（各種新聞之内東京伝馬町之怪談）
A Ghost Story of Tenma-chō, Tokyo, from various news sources （Kakushu Shinbun no Uchi: Tokyo Tenma-chō no Kaidan）
松堂 明治8年（1875） 4月 大判
東京傳馬町木匠師傅的家，每晚12點都會出現一名烏漆抹黑的僧侶，這則報導曾經引發話題，就連新聞錦繪《郵便報知新聞》（收錄於《湯本豪一 今昔妖怪大鑑》）、《大阪 日日新聞》都有刊登。同一則新聞有那麼多大相逕庭的插畫，值得玩味。
文明開化與「東京怪談」
Enlightenment and “Tokyo Mysteries”: a bit of this and that.
「當京」有「當下的東京」的含意。這幅作品取材自七種文明開化時代的風俗及社會脈動，以幽默風趣的方式將其錦繪化。其內容有「七大不可思議」錦繪。例如米價居高不下、新式照明器具的油燈引發火災與燒燙傷意外等等，將與日常生活有密切關係的事情介紹出來。這些內容並不直接與怪異事件或妖怪有關，之所以冠上「七大不可思議」的標題，只是因為「本所七大不可思議」、「麻布七大不可思議」、「麴町七大不可思議」等東京各地都有七則怪談流傳。江戶就是這麼一個四處充滿神祕事件的地方。
當京七大不可思議（当京七ふしぎ）
Seven Mysteries of Tokyo（Tōkyō Nana Fushigi）
河鍋曉齋 明治時代 大判
東京開化名勝之內 橋場總泉寺境內妖妖地藏之圖（東京開化名勝之内 橋場総泉寺境内化地蔵之図）
‘Ghostly Jizō of Sōsenji Temple in Hashiba’ from the series Beautiful Places of Advanced Tokyo （Tokyo Kaika Meishō no Uchi: Hashiba Sosen-ji Keidai Bakejizō no Zu）
河鍋曉齋 明治8年（1875） 大判
東京開化名勝之內 金丹院龍女舊事（東京開化名勝之内 金丹院龍之古事）
‘Dragon Lady’ from the series Beautiful Places of Advanced Tokyo （Tokyo Kaika Meishō no Uchi: Kintan'in Ryujo no Koji）
河鍋曉齋 明治8年（1875） 大判
東京日日新聞 第911期（東京日々新聞 第九百十一号）
Tokyo Nichinichi Shimbun Number 911
落合芳幾 明治時代 大判
武州秩父郡薄村有一名農夫，他的妻子病死後化成幽靈，來到枕畔傾訴自己因留戀首飾、小袖（和服的一種）而不得昇天。 農夫將妻子想要物品擺在枕畔入睡後，隔天一早東西已經不見了。其實那並不是真 正的幽靈，而是鄰居女子貪戀衣物飾品裝神弄鬼，趁機將東西一掃而空。這幅新聞錦繪就是依照這則報導描繪而成的。
東京日日新聞 第909期（東京日々新聞 第九百九号）
Tokyo Nichinichi Shimbun Number 909
落合芳幾 明治時代 大判
每天入夜後，一名美男子就會來到武州秩父郡橫瀨村，與農家女幽會，謠傳那名美少年其實是狸貓的化身。這幅新聞錦繪就是依照這則報導描繪而成的。
朝野新聞 第1371期 乙（朝野新聞 第千三百七十一号 乙）
Chōya Shimbun Number 1371
山崎年信 明治11年（1878） 3月 大判
弟弟娶了病逝哥哥生前心愛的女子後，父親顯靈說哥哥死不瞑目，勸他與妻子離異。這幅作品就是依據這則故事畫成的新聞錦繪。
郵便報知新聞 第527期（郵便報知新聞 第五百二十七号）
Yūbin Hōchi Shimbun Number 527
月岡芳年 明治時代 大判
伊勢國某男的妻子因病無法哺育幼子，但某男卻整日流連花街柳巷。妻子病逝後，某男僱請奶媽為幼子哺乳，但幼子仍日益消瘦，亡妻便化成鬼魂現身，親自餵乳。這幅作品就是依據這則報導繪製而成的錦繪。
書籍介紹
本文摘錄自《湯本豪一 古今妖怪纍纍（祕藏大公開）》，三采出版
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作者：湯本豪一
繪者：蘇暐婷
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本書是將第一彈《湯本豪一 今昔妖怪大鑑》書中來不及收錄的妖怪文物在此完整介紹。從江戶的繪卷到昭和的玩具，湯本豪一蒐集了豐富多樣的妖怪文物。種類包括繪卷、掛軸、繪馬、納札、浮世繪版畫、版本冊子、木雕、衣物、印籠、煙管、陶磁器、人偶、紙牌、雙六、貼紙、雜誌等。
本書章節分為以繪卷等親筆畫為主的「妖怪畫的世界」、以江戶時代木板畫為主的「印刷的妖怪們」，以及介紹紙張以外豐富文物的「化為各種器物的妖怪」。
為的就是俯瞰這些反覆變化、燦爛耀眼的妖怪軌跡。
最值得一提的是這次將首度公開超過150隻的祕藏妖怪！例如100尊坐像、36尊立像、20尊件像等木雕群，看祂們齊聚一堂，還真有股令人毛骨聳然的壓迫感。
此外，本書還收錄了史上初次公開的「奇書」《人面草紙》，雖然不能直接說是妖怪，但那超現實的角色與細緻又天馬行空的畫面，與孕育出妖怪的驚人想像力是一脈相承的。
設計做到味的堅持
書衣：維納斯凝雪映畫紙／140磅
特色：設計師公認塗布優秀，CP值最高的紙張。手感細緻，忠實呈現繪卷的細緻度，顯色不暗沉、不易背透。
封面：銅西紙／300磅
特色：表面強度高，平滑度高且光澤感強，對印刷的油墨有較大的拉力。可幫助封面裡外產生更分明的節奏。
內頁：睛采映畫紙／120磅
特色：紙張柔滑白皙，消光的表面質感極佳，非常適合圖文書閱讀，在手指翻閱時，你能感受到紙頁的紋理與作品的靈魂，完美進入妖怪文化史的瞬間。
扉頁：光鑽白牛皮紙／100磅
特色：單面壓光的特殊效果非常適合呈現日本妖怪繪卷的神祕感。木漿紙類別，紙張軔性好高強度，抗撕裂，印刷色彩穩定。
本書特色
- 首次公開超過150隻祕藏妖怪
- 收錄第一彈沒介紹的妖怪文物
- 收藏江戶年代的繪卷到昭和年代的玩具
- 公開謎樣的「人面草紙」
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九