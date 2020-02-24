《世界經濟未來在亞洲》：吉姆羅傑斯失去所有資產才發現的人生哲學

文：吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）

【失去所有的資產才發現的人生哲學】

有時候等待比行動還重要

想成功唯一要做對的事

我經常被問，投資時要注意什麼？這是很複雜的問題，我為這問題甚至寫了六本書，但這不是「打開到37頁就可以看到答案」那麼單純。

例如，我注意的是經營公司的人物如何？公司的財務狀態如何？有沒有貸款？公司的經營方針如何？有多少競爭對手？公司的資產負債表如何？政府對這個業界有何看法？有沒有規制？此外，不僅閱讀桌上的資料，還要盡可能拜訪個人與企業，從他們的對手聽取資訊。如果要知道豐田汽車的事情，就去拜訪對手日產汽車與福特汽車，我經常會得到意外的收穫。

要投資國家的話，就親自到那個國家，目睹那個國家的狀況、安定度、人民的生活，詳細調查。

就這樣，要理解的事情很多，對人材、經營、業界都必須有深入的知識。在華爾街開始工作的時候，有時一天連續拜訪十五家公司，一星期去五個都市。當時一點也不覺得辛苦，還樂在其中，這種方式現在也沒變。

當然還必須隨時注意市場的動向，最近的例子是A I人工智慧的引進。人工智慧在市場能夠發揮作用嗎？如果能夠，是使用哪種人工智慧？這都必須有耐心持續地進行調查。

耐心是人生中必須學習的美德，無論哪所學校都無法讓我們有耐心，必須一邊經歷人生，一邊學習。不能停止學習，這個信念是我在進入耶魯大學時就一直持有。

我雖然不是優秀的學生，但是我下定決心要持續追求知識，直到無法追求為止。成功的人絕不會放棄，尤其是投資者。

大多數場合，市場都錯了。只有極少數者賺錢，幾乎所有的投資人都賠錢。投資人之所以賠錢，是因為採取錯誤的行動之故，而且是市場讓他犯錯。所以耐心調查的投資人，也就是採取正確行動的人，能夠獲得賺錢的機會。

誰都沒有注意到的東西，立刻買

投資的方法因狀況之不同而不一樣。雖然電視與網路充滿「這樣做就能夠大成功」的訣竅，但是要成為富豪卻不簡單。儘管訣竅很單純，大家或許會認為這樣我也做得到，以為自己也能夠創立像亞馬遜那樣的大企業。

如果只舉出一個成功的方法，我認為是「誰都沒有注意到的東西，立刻買」。

一九八○年代，我在哥倫比亞大學商業學校執教時，奧地利想要擴大證券交易所的規模，隨著國家成長、繁榮，必須增設證券交易所，促進國際金融交易。但是奧地利還缺乏，所以政府想要設立金融中心。

剛好那時候，奧地利的財政部長滯留在紐約，我立刻邀請他到我的課堂。他在我的課堂說：「我們現在正要擴大證券交易所的規模，促進投資，整備法律。」有些國家為了讓投資人多買股票，以及為了讓更多企業上市，提供稅制上的優厚待遇。

奧地利就是採取這樣的手段，擴大金融交易的規模。我立刻打電話給紐約最大的奧地利銀行的分店長，說：「我想投資奧地利的證券交易所，我想在貴銀行開戶。」但是對方回答：「我們沒有證券交易所！」接著，我打電話給旅行社，想盡快去維也納。

我知道維也納有證券交易所，可是銀行的分店長不知道。也就是說，全世界大部分人都不知道。在這種情況下，可以便宜買進股票。因此我立刻飛到維也納，抵達後立刻開戶買進股票。

一九七三年，與索羅斯一起運用的「量子基金」之所以大成功，也是因為投資別人不知道的東西。我們兩人積極投資當時很少人有興趣的海外投資，以及放空股票。獲得4200%的傳說性驚人報酬。

還沒有人知道，政府為了讓大家知道市場而採取優惠措施，表面上看似乎很簡單，但是這是千載難逢的機會。如果這樣的機會來臨，不立刻買進，便會來不及。

所以如果北韓設立證券交易所，就應該立刻買進北韓的股票。不過問題是已經有許多人在注意北韓了，大家都在引頸期盼北韓開設股市。所以必須尋找北韓以外誰也沒有注意到的國家。前面已經提到俄羅斯也是很好的投資對象。

大多數人都避開俄羅斯，所以俄羅斯的股價很便宜。大家都不知道俄羅斯有股市，所以有許多機會。安倍首相想與俄羅斯建立友善關係，因為與俄羅斯建立友善關係的話，未來可能有好處。

川普總統也想與俄羅斯建立友善關係，但是太多美國人討厭俄羅斯，許多人的工作是散播俄羅斯專門做壞事的謠言，也有討厭俄羅斯的政治團體。所以川普不應該樹立太多敵人，安倍首相如果發揮智慧，俄羅斯會對日本，比對美國更開放。

耐心等待是重要的才能之一

即使在報紙或網路發現吸引我的個股，我也不會立刻買進，而是先進行調查。我過去有好幾次嚴重的失敗，失敗的原因都是調查不足。我也以此為戒，要充分調查後才行動。

不能簡單地說：「花這麼多時間調查，應該夠了」。因為隨著投資對象的不同，調查的深入度也不同。要詳細瞭解相關業界的股票──例如我投資砂糖已經五十年了，所以很清楚，也有很了解的國家。如果是新產業、新公司、新國家，就要更深入地徹底調查。畢竟那是高成本與高風險，所以最好投資自己熟悉的業界與國家。

如果沒有自己熟悉的領域，最好不要投資。寧願把錢放在銀行，等到自己熟悉的領域出現為止。雖然發生嚴重的通貨膨脹時會遭受損失，但是把錢放在銀行會生利息，總比投資錯誤遭受嚴重虧損好多了。

事實上，能夠等待是投資人必要的能力之一。投資人必要的時候幾乎是「什麼都不做」，過去我如此建議過許多人。

如果在某地方發現商機，確定那是正確的判斷，剩下的只有買進。相反的，在發現商機之前，什麼都不能做。大多數人都以為必須經常有行動，總是注意股價，必須經常有行動而變得非常忙碌，但是其實這樣錯了。

還有許多人，包括我自己，行動太急，我過去曾有許多因為太領先時代而失敗的例子。在確實發現商機之前，必須耐心等待。在世上許多人發現商機之前。

賺錢後是最容易失敗的時候

在賺錢時要特別注意。人們總是急著想再度大賺一筆。賺錢後，最好到海灘休閒度假，什麼都不做。大成功後，人們經常志得意滿起來，以為自己很聰明，賺錢很簡單，卻因再度投資而失敗。

人們失敗時，經常怪罪別人，怪罪經紀人，怪罪電視、網路的股票分析師，但是所有的失敗都是自己的責任，那就是沒有充分的調查。

我說了好幾次，想要投資成功，就不能聽別人的建議，投資在自己熟悉的領域就行了。汽車、運動、流行服飾，每個人都有自己熟悉的領域。

這位設計師，或者這家連鎖店總是會製作我喜歡的服飾，所以一定會成功─你也會有這樣的預感。我自己對流行服飾很陌生，但是熟悉的人立刻就會有這樣的預感。這個品牌會暢銷！這種預感就會成為投資的第一步。

但是如果發現商機，就必須行動才行。行動是指詳細調查，找到股票並買進。許多人都是事後諸葛地說：「我十年前就知道那家公司會成功，那時如果花一百日圓買進的話，現在就成為二十萬日圓了」。用嘴說很簡單，但是能夠說：「我十年前就知道那家公司會成功！」的人，是實際花一百日圓買進股票，後來成為二十萬日圓的人。

沒有付諸行動，沒有任何意義。付諸行動之後，只要睡覺就好了。悠閒等待那支股票上漲，賣出的時機來臨時賣出。只要熟悉那個業界，自然就會知道賣出的時機。當你感覺發生什麼變化。公司捨棄品質，轉為重視生產力，無法生產像以前那樣好的商品，就是賣出的時機。

如果徹底調查業界，就可以抓住那個變化，知道賣出的時機。重要的是成功時，不要志得意滿，成功時，最好在海灘躺著，悠閒度假。

資產暴增三倍後又一無所有的體悟

我也曾經有成功後志得意滿而大虧損的經驗。

在華爾街開始投資時，我大成功。周遭的人失去所有的財產，我五個月卻將資產變成三倍。我以為自己很聰明，但是那樣錯了。五個月後，我喪失了所有財產。

如果在沒有經驗時，短時間賺到鉅款，就會犯那樣的錯誤。我誤以為自己做的是正確的事。由於大失敗，才知道自己什麼都不懂。我學到市場比我還聰明，這是一次很好的教訓。

我經常向別人建議「失敗損失金錢不是壞事」，世界上最成功的人都是經歷過許多次失敗的人。

不過如果要失敗，最好是二十五歲時失敗，五十五歲大失敗的話，要挽回就很困難。年輕時失敗可以學到很多事情，如果是年輕時失敗，還有時間與體力可以重新站起來，邁向成功。

書籍介紹

本文摘錄自《世界經濟未來在亞洲：負債在西方，資產在東方，吉姆．羅傑斯大膽預測中．日．韓．美10年內的消長變化》，三采出版

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作者：吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）、大野和基（Ohno Kazumoto）

譯者：呂理州

世界負債在西方、資產在東方──亞洲時代來臨了！

全世界的熱錢流往何處？亞洲的經濟發展又會如何牽動世界走向？

懂金流就懂世界變化，與華倫巴菲特、喬治索羅斯齊名的「世界三大投資家」吉姆・羅傑斯，

大膽預測日、中、韓、美的10年內的消長變化與經濟動向！

《全球財經衛星》、《朝日新聞》、《日經新聞》、《PRESIDENT》、《東洋經濟》等各家媒體介紹的話題書！

當每一個國家都在努力印鈔票時，未來將會發生甚麼事？

鴻海企業還會繼續併購嗎？

日本的少子高齡化問題，30年後的負債會比現在還龐大，到底誰來還錢？

中國實施一胎化政策，會嘗到甚麼苦果？

南韓出生率非常低，女性嚴重不足，但有個解決方法能將問題減輕。

5年後亞洲最幸福的國家是哪一國？

史上最大的經濟恐慌會來臨嗎？

當全球股市暴跌時還可以持有那些國家的股票或國債？

2018年夏天，羅傑斯就已經預言「日美市場的好景氣只是假象，未來很快就會出現破綻。」果真到了2018年12月底，美股創下了百年紀錄的股災，連帶受到影響的日本股市，出現了恐慌性的賣壓。直到現在全球經濟狀況都呈現一種不穩定的變化。此外，羅傑斯也能供預測了雷曼兄弟、中國的崛起、川普當選，甚至是北韓的經濟開國。在名門耶魯大學和牛津大學主修歷史的羅傑斯總說，「我的未來經濟預測背後都和歷史有關」。而歷史的背後其實是「世界金流」這個概念！

本書從世界史和經濟兩大脈絡，用短期和長期兩大視角分析日本、中國（台灣）、韓國的經濟未來。書的後段同時也分享他個人累積數十年功力的投資心法，以及對於未來貨幣與經濟模式的看法。日本經濟復興之路、朝鮮半島的和平與刺激、中國經濟命脈的阿基里斯腱、亞洲的窗口新加坡，世界級的投資家準確預測亞洲的經濟動向，牽動你我的未來。身為亞洲人，不要再袖手旁觀！

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九