專訪《通靈少女》、《花甲男孩轉大人》編劇：沒靈感時就把自己捏成一塊海綿

文：楊芷菡｜攝影：林辰鍵

抱著筆電經歷幾番生死，用文字調度、捕捉人性的光明與黑暗，隨時保持對人與生命的好奇，因為只有懂得恐懼，才能寫出恐懼。關於編劇這項職業，有一種說法：行到痛處，不需如履薄冰，直直掉下去就對了！

同樣寫故事，劇本與小說或其他類型的文學創作極大不同，從蒐集、研究資料到寫作，編劇花很多時間與劇本相處。舞台劇和電影、電視劇的想像空間極其不同，舞台劇故事的構成大部分是經過田野調查，或是從既有的文本修改。

身為一位舞台劇的編劇，必須具備哪些本能與特質？這期《點讀華山》邀請同樣身兼電視劇、舞台劇編劇的詹傑與林孟寰，一起聊聊劇本創作的歷程，如何透過舞台劇本的開放詮釋，與劇場空間的觀眾進行對話溝通。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 劇本的生成仰賴編劇看世界的角度，將生活議題融入故事中，容易引領觀眾反思社會處境

當過觀眾會曉得，丟開包袱脫離現實、跟上故事的演進陷入角色與情節，合理體會劇情的生離死別，讓鼻涕眼淚同時噴發是件多麼暢快的事！然而無論舞台劇或電視劇，為了激起觀眾討論、對戲劇內容產生共鳴，編劇守在自己的電腦前，在鍵盤敲打之間努力使每段劇情轉折都成為意料之外。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 編劇的共通點必要是雜食性動物，不抗拒任何的戲劇題材，舉凡愛情、懸疑、科幻等，什麼都看、什麼都寫

別傻了！編劇人生一點都不浪漫

「編劇對角色有沒有愛，投注多少心力讓這個人物發光，其實很容易感覺出來。」以《刺蝟男孩》拿到金鐘獎最佳編劇，詹傑投入影視暨舞台劇編劇生涯十年，從舞台劇原創劇本到與影視製作團隊合作，他從不諱言劇本寫作過程的艱辛，「我們不會因為得獎就變得文思泉湧或突飛猛進，但得獎可能讓你被看見、有機會擁有話語權。」影視製作緊扣預算與時間壓力，前一秒才匍匐前進、從劇本創作的黑洞爬出來，喘口氣隨即又得和導演、演員、製作人進行捍衛文本的角力戰。

詹傑說，故事之所以打動人，一定是它先打動了自己。劇本的生成仰賴編劇看世界的角度，對角色與台詞投注情感和責任，把生活中關注的議題轉化成為故事題材，戲劇呈現像一面意若思鏡，引領觀眾反思社會處境，部分映像展現他們內心深處所追尋的迫切渴望。「我不會說影視編劇是『藝術家』，拍一部戲動輒千萬的資本額，能夠Fit業主的要求，是專業影視編劇最需要的能力。」

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 以《刺蝟男孩》奪下金鐘獎最佳編劇的詹傑毫不諱言地表示，得獎雖然不會讓他突飛猛進，卻能有更多機會被看見

為了不讓工廠制式化的故事內容送上影視產業輸送帶，與投資方、製片、導演的溝通方式百轉千迴，擁有澄澈的思緒與說話的藝術，才能在群起攻訐之際答辯如流。詹傑表示，一名身經百戰的編劇，需具備良好的EQ、體力以及溝通技巧，理解怎麼轉化語彙、與人產生對話。

想寫什麼 先在腦子裡先演過一遍

「寫的時候我會假設場景、假設演員，甚至自己casting。」擔綱《通靈少女》共同編劇的林孟寰說，將想寫的戲活生生在腦子裡先演過一遍，情節醞釀之前要先設想好結局，避免迷失在筆下建構的世界。

作為劇場與影視編導，林孟寰從生活的閱讀與觀看中汲取創作養分，電視、電影、影集、舞台劇，什麼類型都看、什麼類型都寫。他與詹傑一致認同，編劇的共通點必要是雜食性動物，不抗拒任何的戲劇題材，舉凡愛情、懸疑、科幻……，與其說編劇需擁有超越一般人的想像力，不如說他們擅長把對故事著迷的感受，以推演的邏輯力用劇本型態表現出來。

劇本的生成仰賴編劇看世界的角度，對角色與台詞投注情感和責任，把生活中關注的議題轉化成為故事題材，戲劇呈現像一面意若思鏡，引領觀眾反思社會處境。

林孟寰表示，影視和舞台劇的劇本寫法不同，好比油畫與水彩畫運用不一樣的技法。「有廣告我們就會思考『破口』，留一個鉤子，讓大家在廣告結束後願意再回來看下去。」一般而言，60分鐘的電視劇會安插3、4個廣告，套用基本的公式和結構，在對的時間點設計衝突或危機，成為一個抓住觀眾眼球的巨大懸念。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 林孟寰坦言影視和舞台劇的劇本寫法不同，會根據播放平台、場地規模、有無廣告等考量，策動故事的布局和節奏

在電視或串流平台播放，影像長度、有無廣告，都是編劇策動故事布局必須考量的要件。對比影視劇本將影像運鏡、音效、剪接等工具納入劇本結構，詹傑在寫舞台劇本之前，一定先問清楚戲劇演出的場地，他直言相較國家兩廳院的大型劇場規模，在實驗劇場搬演，觀眾更能清楚看見台上演員之間的默契互動。

走進劇場 直接面對觀眾

用歌舞的節奏感推動劇中人物的心情轉折，林孟寰與日本劇場導演流山兒祥合作，重新改編王禎和的同名小說《嫁妝一牛車》，整齣台語歌舞劇以喜感呈現，意欲呈現台灣鄉土文學所揭示的資本主義社會的貪婪與殘酷。越是載歌載舞、滿溢奔放的鮮活場面，越顯見底層小人物被慾望包裹的困窘與荒謬。他說：「把歌放進戲裡面，以歌舞當作調配情節發展的一項工具，充滿喜劇感、感人的段落都是，有點像拼圖，編劇就是在思考，什麼樣的段落組合，能夠帶給觀眾最棒的視覺享受。」

舞台設計、燈光、音樂、文本語言或演員形體，眾多的劇場元素組合成為舞台劇的獨特魅力，若想明白何謂劇場詩意，只能到現場直接感受。「有時候不一定是喜劇，哀傷的故事使人釋放了某些情緒，或者體驗到一種沒有經歷過的人生，那也是一種享受。」林孟寰表示，為了拉近與觀眾的距離，在舞台劇本的角色設計裡放進甘草人物，略帶詼諧的娛樂效果，能適時緩解劇場氛圍裡所感受到的衝擊，不讓人在黑暗中墜得更深。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 擔綱《通靈少女》共同編劇的林孟寰，常會將想寫的戲先在腦子裡演過一遍，在情節醞釀之前先設想好結局，才能避免迷失在筆下建構的世界

詹傑寫舞台劇，從各面向將角色立體化。今年1月與躍演劇團合作《麗晶卡拉OK的最後一夜》音樂劇，在烏梅劇場連演12場，每場演出都邀請神祕嘉賓，針對每個角色與情境他親寫歌曲，量身訂製限定角色、撰寫專屬劇本。「比如美秀姐唱《燒肉粽》和《三國誌》，是因為美秀姐的媽媽真的喜歡那首歌，她演起來也會比較有感覺。」

近距離感受觀眾的觀看反應，詹傑每場都坐在觀眾席，「你可以感覺到觀眾的注意力在哪裡，他們什麼時候開心、什麼時候煩悶，想與觀眾溝通的橋樑有沒有搭起來。」從蒐集、研究資料到寫作，編劇花很多時間與劇本相處，接軌現實的磨練便是告訴自己一直寫、一直寫，直到找出觀眾喜歡的故事樣貌。

怎麼看待原創與改編文本？

文本的構成無論原創或改編，詹傑寫劇本之前會進行大量田野調查和訪談。寫《麗晶卡拉OK的最後一夜》他走進基隆港邊卡拉OK店和阿姨們聊天，參與《花甲男孩轉大人》改編，聽原著楊富閔講創作脈絡，「原創比較像要製造一個世界，改編小說轉換成為影像，若透過轉述、交流，會更加清楚書裡的世界長什麼樣子。」深入探索，掌握人物的性格特質與故事精髓，才能找出每個角色說話的方式。

編劇做足功課，對人有深刻的理解和觀察，然而對於一個編劇而言，怎麼區分原創IP和改編的難易程度？「多數人覺得原創是無中生有，會給比較高的評價，但其實改編是非常不容易的，一個有野心的創作者，不會只想把小說變成劇本，要找到個人的風格與觀點，做得好的改編才能為原作加分。」林孟寰說，不輕易複製，延伸性創造要思考的是如何與觀眾進行對話，以《嫁妝一牛車》為例，場景重現台灣50年前的鄉土氣息，表現女主角紅杏出牆的心路轉折，不再以傳統的男性觀點闡釋，反倒用女性視角深度刻劃，更能展現時代的多元包容，與現代產生共鳴。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 詹傑直言想成為編劇，不能只有一頭熱的浪漫與熱血，應當務實，先想方設法讓自己活下去，熬過４、５年，編劇之路才算剛起步

不少人嚮往編劇這項職業，以為寫劇本靠靈感，信手捻來就是一句經典對白。透過不斷練習，用交談、參與、經歷、想像去挖掘劇本寫作的祕密，林孟寰以創作者角度出發，坦言原創最害怕的其實是自我複製，「最難的是沒有人畫那個框框給你，摸著自己的良心問現在最關心什麼、最想要寫什麼，當寫什麼都可以的時候，有無限的可能性，你也會有無限想推翻自己的欲望。」

原創比較像要製造一個世界，改編小說轉換成為影像，若透過轉述、交流，會更加清楚書裡的世界長什麼樣子。

翻轉文本寫出同理感，成為編劇的本質不是浪漫，必要是務實，尤其當娛樂產業以商業模式創造內容，競爭越大，觀眾的選擇越來越多。職業編劇花心力思索如何拓展故事類型，透過與影視演員的跨界合作，突破同溫層，找到對的故事，把不會走進劇場的人拉進劇場。從表演生態對應到現實的生計問題，首要想方設法讓自己活下去，「跨過入行的門檻，基本上要過了差不多4、5年，有基本能力之後，編劇之路才正要啟程。」

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航