《老後練習簿》：體會到「知足常樂」這句老話的真諦，人生的智慧就圓滿了

文：丘榮襄

住在廟裡的老人

兩位住在廟裡的朋友，提點了我老人該有的智慧，讓我以更寬容和慈悲的心態，面對自己與晚輩的生活。

山腰下，一間觀世音菩薩廟，庭園遼闊，環境優雅，供奉的主神，觀世音菩薩又是我膜拜多年的神明。因此，偶然發現這一間古廟後，我常在心情苦悶時去那裡走一走、靜一靜，使身心靈得到安寧。

去的次數多了，和廟裡的住持熟識起來，他知道我是個老作家，便請我擔任志工，幫忙一些文書工作。

後來，我因為幫忙照顧大兒子、小兒子的三個小孩，比較忙碌，廟裡便另外商請一位從國中國文老師工作退休的羅老師擔任文書工作，只在忙不過來時，請我臨時去幫忙一下。

這天黃昏，我協助羅老師把廟裡信徒大會的紀錄和管理委員會的理監事名單整理完畢，兩人都輕鬆了，舒一口氣，便坐在廟埕裡泡茶、聊天。

我們正對面，是兩排素雅的平房，一排各有六間，是提供給六十五歲以上的老人住的，男女分開，月租三千元，素食伙食費伍千元。羅老師就住在第一排第一間，也是十二間房子的管理員。

老人的智慧，讓囍事更圓滿

我注意到一個年紀與我們相仿的老婦人坐在屋簷下，金黃色的夕陽把她整個人包圍了，看過去，十足的安祥自在。

很有趣，她的門口貼一個大紅字：囍。

我伸手指著她，問羅老師：「她最近有了什麼好事嗎？」

羅老師笑起來說：「大好事，對她來說，真是天大的好事。」

原來，吳老太太以前是衛生所的護士，她先生在鄉公所當課長，因罹患癌症，所以，六十歲那年就退休了，死前，他用兩夫妻多年的儲蓄和自己的退休金買一棟四樓透天厝，登記在電子公司當工程師的兒子名下，讓母子兩人有個寬敞、舒適的安樂窩。

吳老太太遵照她先生去世前的再三叮嚀，要督促兒子趕快結婚，好為吳家傳宗接代。好不容易，媒人介紹了一位在市政府上班的小姐，兒子十分中意，那小姐也歡喜準備出嫁，可是，有一個條件，她婚後喜歡自由自在的小家庭生活，不願意與婆婆住在一起。

這件事，把一件喜事卡住了，做兒子的，不忍心叫母親搬出去，吳老太太的親戚朋友也勸她不可退讓，太軟弱了會被媳婦看不起。三個人反覆談判，始終無法解決難題，婚事拖延將近一年，可能要取消了。

吳老太太擔心三十多歲的兒子遲遲無法結婚，她死後沒臉去見吳家的列祖列宗。一年多來惶恐不安，常常以淚洗面。有一天，她來膜拜觀世音菩薩，碰上大雨，無法回家，便留下來吃中飯。同桌的老婦人自我介紹，獨子車禍死亡，她心灰意冷，便搬到廟裡來住，每天拜佛，用心擦拭廟裡的桌子、椅子，心情才逐漸平靜下來。體認到，人老了，凡事順從命運的安排才能平平安安過日子。

知足常樂，是最棒的人生座右銘

當天回家，吳老太太告訴兒子，她準備搬到廟裡來住，因為她年紀大了，不應該跟自己的親人計較什麼。而，兒子和媳婦美好的人生才要開始，可以趕快籌備婚禮，三個人各安其所，快樂過日子。

後來，吳老太太的兒子結婚了，她喜氣洋洋地穿上紅色外套，拿糖果分享給廟裡的每一個人。羅老師則代表觀世音菩薩廟，陪她去主持婚禮，看到她從頭到尾快樂、欣慰的模樣，真是感慨萬千。

「知足常樂」羅老師雙手合掌說。「真正體會到這一句老話的真諦，人生的智慧就圓滿了。」

我點點頭，表示認同他的看法。

「我搬到廟裡來住，朝夕親近佛法，學會寬恕、慈悲的生活態度，才深深確信我當年所做的重大決定是正確的。」

羅老師說，現在女孩子受完教育能工作賺錢，在選擇配偶時，通常要求男方要有自己的房子，而且，不要跟公婆住在一起。

八年前，他兒子在任職的公司認識喜歡的對象，兩人情投意合準備結婚，女孩子很客氣，認為羅老師剛買的房子很寬敞，結婚後大家住在一起就好。這樣的結果讓羅老師喜出望外，非常高興辦了兩人的結婚大事。

可是，小孩子生下來，一家人和樂融融的氣氛逐漸消失，媳婦和公公婆婆對小孩子的餵養和管教問題常常看法、做法不一致，難免發生衝突，彼此鬧得不愉快。做兒子的夾在太太和父母之間，左右為難，日子便過得很痛苦。

羅老師在小孫子開始上小學後，便告訴兒子和媳婦，兩個老人幫忙照顧小孫子好讓兒媳可以安心上班，責任已完成，為了讓年輕人自己當家做主，他們決定搬回老家居住，把新房子讓給兒媳。這樣，他們不必自己買房子，長達二、三十年按月繳交房屋貸款，一家三個人才能夠輕鬆、幸福過日子。希望他們要明白年老父母的苦心，珍惜婚姻生活，白頭偕老。

去年，羅老師的太太死於肺部發炎，由於羅老師不會烹煮食物，生活很不方便，就搬到廟裡來住。偶爾放假日，兒子、媳婦帶小孫子來看他，大家有說有笑的，日子倒也過得很不錯。

天色昏暗了，我慢慢騎摩托車回家，心裡很高興。因為，從吳老太太和羅老師身上，我學到老人的生活智慧。

我家，也和羅老師過去的經歷差不多，小孫子調皮搗蛋，對付他的吃飯方式和生活態度，我和媳婦的意見常有不同，曾經鬧得不愉快，使兒子左右為難很苦惱。日後，我知道如何以寬容和慈悲心來過日子了。

相關書摘 ▶《老後練習簿》：把我的骨灰煉成一顆晶珠，成為兒子方便收藏的寶石

書籍介紹

本文摘錄自《老後練習簿：終於可以自在過生活》，四塊玉文創出版

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作者：丘榮襄

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本書特色

◎熟齡生活真實記錄，你也可以照著做

老人的生活故事當然要由老人來執筆，作者歷時一年，記錄下老年生活的點點滴滴，有出門旅行的所見所聞、與人相處的細膩觀察、和老友相聚的溫馨快樂，更有獨處時的快意自在，作者筆下愜意的老後生活，你也可以比照辦理。

◎正向、樂觀的人生態度，打造超棒老年日常

比起多數人對年老的刻板印象，作者的活力與樂觀，讓人對老年的定義徹底改觀。雖有身體不適，只要以正面的態度面對，該運動就運動，飲食該注意就注意，就能保有基本的活力。此外，對新事物依舊保持好奇及樂於與人交談的開放態度，也替生活增添不少樂趣。只要你願意，你也能讓自己接下來的生活，正能量滿滿。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航