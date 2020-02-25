專訪插畫家曹恩慈：撼動可愛的標準，創造不一樣的想像

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

看似熟悉的畫面卻有著不太一樣的構成，無論是被移位的五官、宛如禪繞畫的線條，或充滿眼球的背景等超現實圖像，插畫家曹恩慈的每幅創作都能引人驚奇。本以為，這會是一位不苟言笑、抑鬱高冷的插畫家，但出現在我們眼前的卻是一位展現出親切和善、表明自己喜歡可愛小物的萌妹。這不明表裏的落差，不禁讓人好奇這位女孩，在其腦海與筆下的深邃宇宙中，究竟藏著什麼不為人知的幻想能量？

Photo Credit: 曹恩慈提供，林辰鍵攝影

作品就是我的捕夢網

「我的靈感大多都來自於『夢境』。從小我就非常會做夢，每個睡眠階段幾乎都會產生出3到4個夢境；而且我的夢都非常奇怪，甚至還做過夢境中只有文字的狀態。所以我習慣在床旁放一本筆記，一醒來就立刻將夢境速寫下來，當作未來的創作題材」，插畫家曹恩慈談起她如何創作出這些「非日常」圖像時，她口中的夢境就像靈感池一般，彷彿有著不可言喻的神秘能量。

Photo Credit: 曹恩慈提供，林辰鍵攝影

就像她為本期《點讀華山》所繪製的封面插畫，也是取材於她的夢境。「在夢境中的這個海底，我是那顆很固執的珊瑚頭，一直以自己的方式好好的活著，但某天突然有一隻魚闖入，游進我的眼裡，不斷跟我說話，打亂我原有的平衡……。醒來後，我試著換個角度思考，或許不是牠闖入我的世界，而是我剛好擋在牠的前方，剛剛好地碰在一起。就彷彿是人與人之間的緣分一樣，很多時候，就是剛剛好彼此碰到了」。而這些不同夢境的觸發，讓她有著顯然異於常人的創作風格，既魔幻又充滿寓意。

無法標準化 才是我定義的可愛

回想起來，在創作中常出現一些扭曲或錯置的人物五官，這或許與曹恩慈小時候有嚴重的「臉盲」有關，她常常一轉頭就忘了剛剛那個人是誰，甚至還被同學說過「為什麼每次暑假過後，你都變得好像不認識我一樣。」她才驚覺，如果不是藉由衣服、鞋子等外在特徵讓自己分辨誰是誰，只單憑臉孔，自己幾乎完全無法留下印象。於是為了避免這樣的情況影響到自己的交友與生活，她便強迫訓練自己要能找出別人的特徵，並藉由將其特徵放大、調整後，創造出屬於自己對於這個人的記憶點，順便改善「臉盲」的毛病，沒想到竟然變成創作的風格之一。

這些不太一樣的臉孔與表情，對曹恩慈來說是非常熟悉、正常且習慣的樣貌，「我覺得我在美的感受上比較特別一些，對我來說，這些扭曲、錯置的樣貌型態是很美的，但身邊有朋友也曾誤以為我想要向恐怖畫風邁進。不過這完全不是我的初心，我只單純覺得自己畫出這些有特色的形象，十分可愛有趣，雖然也常有人會說，這些圖像讓他覺得恐怖（笑）」這樣充滿自我風格的創作，也為曹恩慈找到一群能理解她黑色幽默的粉絲，就像她曾發表過一張「魚正在吃著自己身體」的插畫，她在圖說文字寫著「似曾相似」。原以為，這樣的詼諧創作，可能又會被說成好恐怖，但沒想到有許多馬來西亞的粉絲傳訊息給她說：「這是我看過最可愛的圖了，一條吃掉自己的魚，好可愛喔！」

Photo Credit: 曹恩慈提供 黑色幽默的獨特畫風，搭配一小段文字，既魔幻又充滿寓意

不一樣又怎樣

這些強烈的個人風格，雖然獲得死忠支持者的擁護，但她不免也曾受到讀者的質疑，甚至師長還曾經評論過「這些東西太黑暗了，沒有市場！」，有網友還說「心裡有問題的人才會畫這種畫」。當然，偶爾會因此有些動搖，但創作本來就不是一個標準化量產的過程，所有堅持，都是為了形塑自我風格的養分，因此對於無法理解的人，也無須多做解釋。畢竟在分眾崛起的時代，想討好所有人，本就是緣木求魚，展現創新與創意，才是創作者不能捨棄的責任。這樣的信念，經過「時報金犢獎」的銀獎肯定，也讓曹恩慈更加確認，雖然不確定自己獨特的風格是否能被大眾接受，但她肯定自己最愛的就是畫畫，未來也會用盡全力地畫好每一張圖，哪怕它有多不一樣。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航