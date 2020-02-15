愛在肺炎蔓延時，女同志棄回台留武漢守護女友

（中央社）湖北武漢爆發COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），自1月23日封城以來，至今仍有超過900名台人滯留當地，等待返台。來自高雄的女同志劉婷卻放棄機會，自願留守當地，照顧武漢籍的女友。

中國大陸網路同志廣播節目「無所不JI」12日播出了劉婷與女友楊夕的專訪，並在節目微信公眾號上傳專訪文章。

據報導，兩人是透過交友軟體結識，並於2018年在高雄辦理同性伴侶註記。劉婷去年4月前往武漢生活，兩人一起在當地經營桌遊店。

楊夕說，她們在12月中旬就從桌遊店客人聽說當地疫情開始蔓延。「我當時就想，SARS已經爆發過一次，不太可能再有。而且正常情況下國家不是也會說嘛，我們就沒有重視」。

劉婷則表示，封城前，女友的媽媽還邀請她們一起去海南休假。「當時我們居然拒絕了，因為那時候沒有想到會封城，以及疫情有這麼嚴重」。

報導提到，楊夕1月下旬看到台灣計畫從武漢撤離台人的新聞，就不斷勸劉婷趕快回台。「如果回到台灣，就算你不幸感染了，起碼醫療資源更豐富一些，不會出現沒有床位的狀況。她的爸爸、家裡的長輩都在勸她，但她執意不回去」。

劉婷則表示，雖然雙方家人都力勸她回台，但她對楊夕說，「如果我搭上了飛機，飛機上有感染者怎麼辦。飛機這種封閉的空間感染風險很高。後來新聞爆發，說真的飛機上有人確診，我就說，你看好險我沒搭那一班」。

劉婷表示，自己假如回到台灣，留楊夕一個人在武漢也不好。她的父母在海南沒辦法回武漢，其他家人也離她很遠，「她一個人在這，我也會擔心」。

她說，不知道疫情接下來會發展到什麼時候才會結束，兩個人身處異地，可能就像以前異地時一樣，因為思念對方天天哭。「我就覺得還不如我留在這裡，至少摸得到，照顧得到。她如果有什麼事，我也都知道」。

楊夕也提到，自己過去患有憂鬱症，隨著這陣子在家待的時間越來越長，每天鋪天蓋地的新聞，讓人蠻壓抑的，舊疾有復發跡象，不時會哭泣。「沒有心理疾病的人可能都會抑鬱，更何況我之前有抑鬱症。能堅持到現在才發病，感覺自己經很棒了」。

她也提到，原本父親跟劉婷的關係一直不太好，但這段時間卻展現了對劉婷的愛。「每次打電話都說，你們一定要好好的，你們兩個人中間要是有任何一個人病了，爸爸開車子回來，就算衝崗也要救你們」。

劉婷則說，爸媽在台灣還是會擔心，「但是我比較早離開家裡，比較獨立，所以基本上就跟以前一樣，跟他們說不用擔心，楊夕跟我都在一起，大家每天都不出門」。

報導也提到，兩人在封城的過程也在當地發起公益代購、代送口罩的行動。

至於接下來有什麼規劃，楊夕則表示，先等城開了，再慢慢來吧。「劉婷從來了武漢之後，就一直陪我忙。都快一年了，哪都沒去過。所以我們想到時候出去玩玩，趁這個時間好好休息一下，然後再回來把店裡消消毒，再繼續做，慢慢會好的」。

新聞來源：

責任編輯：Alvin