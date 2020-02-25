《改變世界的100本書》：從《易經》到《天翻地覆》，橫跨四千八百年歷史的人類知識精華

文：史考特・克里斯汀生（Scott Christianson）、科林・薩爾特爾（Colin Salter）

前言

你最喜歡的書是哪一本呢？為什麼它為你帶來了啟發？它讓你哈哈大笑還是淚流不止？亦或是驚嘆不已？它改變了你的世界嗎？現在想像一下，你要選出一百本書，而且不只是從你自己的書架上，或是家裡附近的圖書館裡做選擇，而是要從有文字以來的整個歷史中挑選。

你會怎麼選呢？又會從哪裡著手？我們這本書裡的一百本書，是從有四千八百年歷史的占卜用書《易經》選起——一本利用特殊方法求出卦象以預測未來的書。排在最後的則是娜歐蜜・克萊恩（Naomi Klein）的《天翻地覆》（This Changes Everything），它來自二十一世紀，也與預測未來有關——這本書預言，要是人類不攜手彌補我們所犯的過錯，地球將會走向終結。在這兩本書之間，我們的書單內容來自各個時代，包含了各種風格與主題，而這些書全都改變了當時讀者的世界，也改變了我們現在的世界。

最古老的複印文字是在泥塊猶濕時，將字體蓋印上去，再經烘烤後使文字永久固定。隨著手寫方法出現，把文字複製到紙草 、牛羊皮與紙張上變得容易許多。即便如此，想製作一本有精美插畫的手抄本《聖經》，還是需要一整班的修士、花上數年時間才辦得到。印刷術的發明確實翻轉了世界。1450年代，第一本以活字印刷術印成的書籍誕生——《古騰堡聖經》。雖然古騰堡花了三年，只印出大約一百八十本聖經，不過顯然還是比一群修士快得多了。

Photo Credit: 創意市集出版 哥白尼的《天體運行論》於1543年出版，書中宣稱宇宙的中心是太陽而非地球

科學與魔力

書籍能夠大量生產，不只降低了成本，也讓知識得以快速傳播、思想得以交流。在古騰堡發明印刷術之後，我們這份改變世界的書單上出現了第一批科學書籍。哥白尼以《天體運行論》（On the Revolutions of the Heavenly Spheres，1543年）一書引領世界走入現代。我們也納入羅伯特・虎克（Robert Hooke）記錄微生物影像的《微物圖誌》（Micrographia，1665年）、艾薩克・牛頓（Isaac Newton）的數學專論《自然哲學之數學原理》（Philosophiae Naturalis Principia Mathematica，1687年）、卡爾・林奈（Carl Linnaeus）討論物種分類的《植物種誌》（Species Plantarum，1753年）。

這些作者們透過各種書籍交流想法而有所收穫，再結合他們個人的優秀資質、獨到見解，之後又啟發了其他讀者；《格雷氏解剖學》（Henry Gray’s Anatomy, Descriptive and Surgical，1858年）、查爾斯・達爾文（Charles Darwin）的《物種起源》（On the Origin of Species，1859年），還有亞伯特・愛因斯坦（Albert Einstein）的《相對論入門》（Relativity，1917年）。這些書都如同牛頓所說，「站在巨人的肩膀上」——受益於先賢，並帶著新知識邁進未來。

在網路被發明的五百年前，印刷術同樣具有縮短世界距離的影響力。今天的你，可以即時與地球另一端的朋友或同事分享訊息、問對方問題。不過，不是所有的文字訊息都會改變世界，像傳送表情符號可能就不行了。

書籍也是一樣。不過，我們還是納入了目前已知的最古老文學作品《吉爾伽美什史詩》（The Epic of Gilgamesh，約西元前2100年）。這則關於人類與神祇的蘇美人神話故事，在今天可能會被歸類為魔幻寫實主義的作品。而在年代距今較近的作品裡，同樣結合了魔幻與現實的還有九世紀的《一千零一夜》（The Arabian Nights），以及加布列・賈西亞・馬奎斯（Gabriel García Márquez）在1967年出版的小說《百年孤寂》（One Hundred Years of Solitude）。

文學作品所煥發的魔力，橫跨千年不墜。內心與外在世界虛構故事的書佔了我們這份書單很大一部分。回顧過去，我們之所以會推崇幾世紀前的一些文學作品，是因為我們可以透過這些書看到當時生活的樣貌。舉例來說，傑佛里・喬叟（Geoffrey Chaucer）的《坎特伯里故事集》（The Canterbury Tales，1390年代）或珍・奧斯汀的《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice，1813年），就讓我們得以一窺當時社會情態。不過對這些書最初的讀者，也就是與書籍處在同一個時期的人們來說，這些古代文學作品還捕捉到了更多東西：人類的處境。

頂尖的文學作品讓我們看到最好與最壞的自己。人人都有缺陷，要看出他人的缺陷又比看出自己的容易，且如同強納生・綏夫特（Jonathan Swift）在《格理弗遊記》（Gulliver’s Travels，1726年）裡所說：如果我們把這些缺陷轉移到一個完全想像出來的世界裡，更是顯而易見。不過，看看故事裡的主角，其實我們也都擁有美德；不論唐吉訶德是如何遭到誤導，我們都在他身上看到非凡的高貴精神；而哈利波特則是擁有我們都希望自己具備的道德力量。

好的文學作品幫助我們了解人類行為，改變我們的內心世界。有時又更進一步改變了我們周遭的世界。查爾斯・狄更斯（Charles Dickens）對維多利亞時代窮人的觀察，在改善勞工階級處境方面功不可沒。索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）的《伊凡．傑尼索維奇的一天》（One Day in the Life of Ivan Denisovitch，1962年）首度批露了史達林統治下，勞改營裡那些不為人知的暴行，最終也促成蘇聯瓦解。

書本身可以是精緻、美麗的物品，但我們在本書裡最關切的是書的內在美、文字的力量，以及這些書是如何只以幾個精心挑選過的字母就使人驚艷，並進而孕育出新思維。文字的力量能夠以很多方式發揮。文字可以激起行動、促發情感、說服人心、規範行為、增進知識；文字還可以是誤導的、抒情的、悅耳動聽讀、隱晦難解的、揭示真相的。不論優秀作家希望帶給讀者什麼，文字都能做得到。而宗教文字或許是其中最強而有力的一種，最是危險，卻也最能鼓舞人心。《妥拉》、《古蘭經》和《聖經》都上了我們的書單；同時，書籍也讓人看到過度宗教狂熱的醜陋。安妮・法蘭克的《安妮日記》（Diary of a Young Girl，1947年）和亞特・史匹格曼（Art Spiegelman）的《鼠族》（Maus，1991年）是兩本風格截然不同的書，但都記錄了納粹對猶太人的迫害，也同樣扣人心弦。而薩爾曼・魯西迪（Salman Rushdie）在1988年出版的小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）冒犯了虔誠的穆斯林，因此長年在被暗殺的威脅下生活。

Photo Credit: 創意市集出版 歌川國貞於十九世紀的木刻版畫。此畫作出自於常被推崇為世界第一部小說的《源氏物語》。作者為紫式部

重要思想與推手

文學與知識類書籍都能改變世界，和他們有一樣地位的還有哲學類書籍。哲學書是另一種嘗試解讀人性的方式。每個時代似乎都有其獨特方式來詮釋人類如何行事，或是該如何行事。隨著時代改變，在書籍的幫助下，我們也隨之改變。《孫子兵法》（The Art of War，約西元前512年）被馬基維利的《君主論》（The Prince，1532年）所取代；亞當・史密斯（Adam Smith）的《國富論》（The Wealth of Nations，1776年）受到約翰・梅納德・凱因斯（John Maynard Keynes）的《就業、利息與貨幣通論》（The General Theory of Employment, Interestand Money，1936年）挑戰；卡爾・馬克思（Karl Marx）的《資本論》（Das Kapital，1867年）又在托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）的《二十一世紀資本論》（Capital in the Twenty-First Century，2013年）裡被重新審視。

一直以來，不論是想改變男人對女人的態度，或是改變女人對自己的態度，書籍都特別能發揮作用。湯瑪斯・潘恩（Thomas Paine）在1791年發表了政治論文《人權論》（The Rights of Man），瑪麗・沃史東卡夫特（Mary Wollstonecraft）在隔年出版了《女權辯護》（A Vindication of the Rights of Woman），成為早期女性主義的里程碑。我們也選了西蒙・波娃的《第二性》（The Second Sex，1949年）與貝蒂・傅瑞丹（Betty Friedan）的《女性迷思》（The Feminine Mystique，1963年）。

要改變世界，書未必要有很宏大的思想。有些書只是想幫助大家在職場或自家過好日常生活。所以我們也納入了家政聖經《比頓夫人家務管理書》（Mrs. Beeton’s Book of Household Management，1861年），這本書改變了十九世紀中產階級婦女的生活。伊麗莎白・大衛（Elizabeth David）的《地中海風味料理》（A Book of Mediterranean Food，1950年）也在二十世紀造成類似影響。1936年，戴爾・卡內基（Dale Carnegie）在《如何贏取友誼與影響他人》（How to Win Friends and Influence People）一書中提出的職場建議，在出版八十年後仍值得借鏡。《愛經》（Kama Sutra，西元前400年-西元200年）與《金賽報告》（Kinsey Reports，1948年、1953年）相隔兩千年，主題同樣在講性行為，兩本書卻是以極為不同的方式來探討。

Photo Credit: 創意市集出版 威廉・亨利・福斯・塔波特（William Henry Fox Talbot）的《自然之筆》（The Pencil of Nature，1844-46年）當中一幅全頁插圖。此書是第一本以照片為圖例、在大眾市場發行的書籍

改變你的世界

在我們這一百本書中，或許有五十本書是每個人都會同意納入的，至於另外五十本，大家可能就會有些意見了。我們應該讓榮格入選卻剔除佛洛伊德嗎？狄更斯的作品該選《塊肉餘生記》（David Copperfield）還是《遠大前程》（Great Expectations）為代表？要放羅勃・梅納德・波西格（Robert M. Pirsig）的《禪與摩托車維修的藝術》（Zen and the Art of Motorcycle Maintenance），還是馬克・齊默曼（Mark Zimmerman）的《摩托車維修必備指南》（Essential Guide to Motorcycle Maintenance）？為什麼《戴帽子的貓》（The Cat in the Hat）比《火腿加綠蛋》（Green Eggs and Ham）更有資格？為什麼是毛澤東而非列寧？

世界上的書何其多。在美國，每年的出版量大約是每一千人就有一本書，也就是每年有超過三十萬本新書發行。這個數字在英國還更高：每三百五十人有一本書。中國的出版量更高了，大約每三百人出頭就有一本書——這表示僅僅在中國，每年就有四十四萬本新印行的書或首次出版的新書。若以全球來計算，每年大約有兩百二十五萬本新書上市。我們希望，《改變世界的100本書》這本書以謙遜但有價值之姿，成為世界圖書館的一員。如果這本書讓你反思自己的選擇，或讓你對我們的選擇有所疑問，又或許介紹你認識了一本書，而它最終改變了你的世界，那麼，我們就成功了。

Photo Credit: 創意市集出版 D・H・勞倫斯未刪節的《查泰萊夫人的情人》（Lady Chatterley’s Lover，1960年），在1960年為寫作自由踏出關鍵的一步，也催生了1960年代的性革命。

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界的100本書：這些書，徹底翻轉了歷史的方向，就此形塑我們的未來》，創意市集出版

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作者：史考特・克里斯汀生（Scott Christianson）、科林・薩爾特爾（Colin Salter）

譯者：林凱雄

感受千百年來的文字力量，

重返改變人類命運的100個的起始點！

這一百本書徹底翻轉了歷史的方向，改變了世界，

甚至無形中描繪了我們未來的輪廓。

不論是謄寫在羊皮紙上的經文，或是刻印在泥板上的古老故事，又或是生物學家隨意繪製的草圖筆記，

人類思想及知識的精華從好幾千年前，就以各種方式被記錄下來，留存在世界的各個角落。而它們的力量更超乎你我的想像…….

牛頓《數學原理》奠定了現代科學基礎。堪稱「人類有過最偉大的智識進步」。

二戰時期，藏匿閣樓的少女所寫的《安妮日記》展現人類精神的價值，撼動國際社會。

馬克思以一本《資本論》敲響資本主義的喪鐘，引起數國革命抗戰。

瑞秋・卡森為環境挺身而出，寫下《寂靜的春天》激起新一波環保運動以及大規模的政治改革。

推翻一千四百年來宇宙觀的《天體運行論》、在維多利亞時代改善勞工階級處境的小說《塊肉餘生記》、

十九世紀開創食譜標準格式的家政聖經《比頓夫人家務管理書》、促成旅遊指南誕生的《莫瑞旅遊手冊》、

史上第一本為大眾市場出版的攝影集《自然之筆》……

從思想啟蒙的哲學論述、科學專書，到舉足輕重的宗教典籍、律法公約，

再到經典的文學名著、人生指南。

這些書或許甫問世就造成巨大迴響，或許在作者逝世多年後書的魅力才開始發酵，

又或許在乏人問津幾世紀後，某天又一觸即發，再次影響一個與書初問世時天差地遠的社會。

我們無法預測書何時會轟動世界，但是人類以書為媒，使知識與思想超越了時間與空間，

它們擁有改變世界的力量絕對是不容置疑的。

經美國歷史學家史考特・克里斯汀生及科林・薩爾特爾專業考察，

詳細記錄一百本書的背景故事，剖析這些書如何為世界帶來重大改變以及得以千古留名的價值。

一起走入歷史，感受時代的黑暗與光明，看看這些最值得閱讀、收藏、深探的一百部作品，如何顛覆你我的世界。

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九