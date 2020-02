《改變世界的100本書》：從《易經》到《天翻地覆》，橫跨四千八百年歷史的人類知識精華

文:史考特・克里斯汀生(Scott Christianson)、科林・薩爾特爾(Colin Salter)

前言

你最喜歡的書是哪一本呢?為什麼它為你帶來了啟發?它讓你哈哈大笑還是淚流不止?亦或是驚嘆不已?它改變了你的世界嗎?現在想像一下,你要選出一百本書,而且不只是從你自己的書架上,或是家裡附近的圖書館裡做選擇,而是要從有文字以來的整個歷史中挑選。

你會怎麼選呢?又會從哪裡著手?我們這本書裡的一百本書,是從有四千八百年歷史的占卜用書《易經》選起——一本利用特殊方法求出卦象以預測未來的書。排在最後的則是娜歐蜜・克萊恩(Naomi Klein)的《天翻地覆》(This Changes Everything),它來自二十一世紀,也與預測未來有關——這本書預言,要是人類不攜手彌補我們所犯的過錯,地球將會走向終結。在這兩本書之間,我們的書單內容來自各個時代,包含了各種風格與主題,而這些書全都改變了當時讀者的世界,也改變了我們現在的世界。

最古老的複印文字是在泥塊猶濕時,將字體蓋印上去,再經烘烤後使文字永久固定。隨著手寫方法出現,把文字複製到紙草 、牛羊皮與紙張上變得容易許多。即便如此,想製作一本有精美插畫的手抄本《聖經》,還是需要一整班的修士、花上數年時間才辦得到。印刷術的發明確實翻轉了世界。1450年代,第一本以活字印刷術印成的書籍誕生——《古騰堡聖經》。雖然古騰堡花了三年,只印出大約一百八十本聖經,不過顯然還是比一群修士快得多了。

Photo Credit: 創意市集出版 哥白尼的《天體運行論》於1543年出版,書中宣稱宇宙的中心是太陽而非地球

科學與魔力

書籍能夠大量生產,不只降低了成本,也讓知識得以快速傳播、思想得以交流。在古騰堡發明印刷術之後,我們這份改變世界的書單上出現了第一批科學書籍。哥白尼以《天體運行論》(On the Revolutions of the Heavenly Spheres,1543年)一書引領世界走入現代。我們也納入羅伯特・虎克(Robert Hooke)記錄微生物影像的《微物圖誌》(Micrographia,1665年)、艾薩克・牛頓(Isaac Newton)的數學專論《自然哲學之數學原理》(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,1687年)、卡爾・林奈(Carl Linnaeus)討論物種分類的《植物種誌》(Species Plantarum,1753年)。

這些作者們透過各種書籍交流想法而有所收穫,再結合他們個人的優秀資質、獨到見解,之後又啟發了其他讀者;《格雷氏解剖學》(Henry Gray’s Anatomy, Descriptive and Surgical,1858年)、查爾斯・達爾文(Charles Darwin)的《物種起源》(On the Origin of Species,1859年),還有亞伯特・愛因斯坦(Albert Einstein)的《相對論入門》(Relativity,1917年)。這些書都如同牛頓所說,「站在巨人的肩膀上」——受益於先賢,並帶著新知識邁進未來。

在網路被發明的五百年前,印刷術同樣具有縮短世界距離的影響力。今天的你,可以即時與地球另一端的朋友或同事分享訊息、問對方問題。不過,不是所有的文字訊息都會改變世界,像傳送表情符號可能就不行了。

書籍也是一樣。不過,我們還是納入了目前已知的最古老文學作品《吉爾伽美什史詩》(The Epic of Gilgamesh,約西元前2100年)。這則關於人類與神祇的蘇美人神話故事,在今天可能會被歸類為魔幻寫實主義的作品。而在年代距今較近的作品裡,同樣結合了魔幻與現實的還有九世紀的《一千零一夜》(The Arabian Nights),以及加布列・賈西亞・馬奎斯(Gabriel García Márquez)在1967年出版的小說《百年孤寂》(One Hundred Years of Solitude)。

文學作品所煥發的魔力,橫跨千年不墜。內心與外在世界虛構故事的書佔了我們這份書單很大一部分。回顧過去,我們之所以會推崇幾世紀前的一些文學作品,是因為我們可以透過這些書看到當時生活的樣貌。舉例來說,傑佛里・喬叟(Geoffrey Chaucer)的《坎特伯里故事集》(The Canterbury Tales,1390年代)或珍・奧斯汀的《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice,1813年),就讓我們得以一窺當時社會情態。不過對這些書最初的讀者,也就是與書籍處在同一個時期的人們來說,這些古代文學作品還捕捉到了更多東西:人類的處境。

頂尖的文學作品讓我們看到最好與最壞的自己。人人都有缺陷,要看出他人的缺陷又比看出自己的容易,且如同強納生・綏夫特(Jonathan Swift)在《格理弗遊記》(Gulliver’s Travels,1726年)裡所說:如果我們把這些缺陷轉移到一個完全想像出來的世界裡,更是顯而易見。不過,看看故事裡的主角,其實我們也都擁有美德;不論唐吉訶德是如何遭到誤導,我們都在他身上看到非凡的高貴精神;而哈利波特則是擁有我們都希望自己具備的道德力量。

好的文學作品幫助我們了解人類行為,改變我們的內心世界。有時又更進一步改變了我們周遭的世界。查爾斯・狄更斯(Charles Dickens)對維多利亞時代窮人的觀察,在改善勞工階級處境方面功不可沒。索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)的《伊凡.傑尼索維奇的一天》(One Day in the Life of Ivan Denisovitch,1962年)首度批露了史達林統治下,勞改營裡那些不為人知的暴行,最終也促成蘇聯瓦解。

書本身可以是精緻、美麗的物品,但我們在本書裡最關切的是書的內在美、文字的力量,以及這些書是如何只以幾個精心挑選過的字母就使人驚艷,並進而孕育出新思維。文字的力量能夠以很多方式發揮。文字可以激起行動、促發情感、說服人心、規範行為、增進知識;文字還可以是誤導的、抒情的、悅耳動聽讀、隱晦難解的、揭示真相的。不論優秀作家希望帶給讀者什麼,文字都能做得到。而宗教文字或許是其中最強而有力的一種,最是危險,卻也最能鼓舞人心。《妥拉》、《古蘭經》和《聖經》都上了我們的書單;同時,書籍也讓人看到過度宗教狂熱的醜陋。安妮・法蘭克的《安妮日記》(Diary of a Young Girl,1947年)和亞特・史匹格曼(Art Spiegelman)的《鼠族》(Maus,1991年)是兩本風格截然不同的書,但都記錄了納粹對猶太人的迫害,也同樣扣人心弦。而薩爾曼・魯西迪(Salman Rushdie)在1988年出版的小說《魔鬼詩篇》(The Satanic Verses)冒犯了虔誠的穆斯林,因此長年在被暗殺的威脅下生活。

Photo Credit: 創意市集出版 歌川國貞於十九世紀的木刻版畫。此畫作出自於常被推崇為世界第一部小說的《源氏物語》。作者為紫式部

重要思想與推手

文學與知識類書籍都能改變世界,和他們有一樣地位的還有哲學類書籍。哲學書是另一種嘗試解讀人性的方式。每個時代似乎都有其獨特方式來詮釋人類如何行事,或是該如何行事。隨著時代改變,在書籍的幫助下,我們也隨之改變。《孫子兵法》(The Art of War,約西元前512年)被馬基維利的《君主論》(The Prince,1532年)所取代;亞當・史密斯(Adam Smith)的《國富論》(The Wealth of Nations,1776年)受到約翰・梅納德・凱因斯(John Maynard Keynes)的《就業、利息與貨幣通論》(The General Theory of Employment, Interestand Money,1936年)挑戰;卡爾・馬克思(Karl Marx)的《資本論》(Das Kapital,1867年)又在托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)的《二十一世紀資本論》(Capital in the Twenty-First Century,2013年)裡被重新審視。

一直以來,不論是想改變男人對女人的態度,或是改變女人對自己的態度,書籍都特別能發揮作用。湯瑪斯・潘恩(Thomas Paine)在1791年發表了政治論文《人權論》(The Rights of Man),瑪麗・沃史東卡夫特(Mary Wollstonecraft)在隔年出版了《女權辯護》(A Vindication of the Rights of Woman),成為早期女性主義的里程碑。我們也選了西蒙・波娃的《第二性》(The Second Sex,1949年)與貝蒂・傅瑞丹(Betty Friedan)的《女性迷思》(The Feminine Mystique,1963年)。

要改變世界,書未必要有很宏大的思想。有些書只是想幫助大家在職場或自家過好日常生活。所以我們也納入了家政聖經《比頓夫人家務管理書》(Mrs. Beeton’s Book of Household Management,1861年),這本書改變了十九世紀中產階級婦女的生活。伊麗莎白・大衛(Elizabeth David)的《地中海風味料理》(A Book of Mediterranean Food,1950年)也在二十世紀造成類似影響。1936年,戴爾・卡內基(Dale Carnegie)在《如何贏取友誼與影響他人》(How to Win Friends and Influence People)一書中提出的職場建議,在出版八十年後仍值得借鏡。《愛經》(Kama Sutra,西元前400年-西元200年)與《金賽報告》(Kinsey Reports,1948年、1953年)相隔兩千年,主題同樣在講性行為,兩本書卻是以極為不同的方式來探討。

Photo Credit: 創意市集出版 威廉・亨利・福斯・塔波特(William Henry Fox Talbot)的《自然之筆》(The Pencil of Nature,1844-46年)當中一幅全頁插圖。此書是第一本以照片為圖例、在大眾市場發行的書籍

改變你的世界

在我們這一百本書中,或許有五十本書是每個人都會同意納入的,至於另外五十本,大家可能就會有些意見了。我們應該讓榮格入選卻剔除佛洛伊德嗎?狄更斯的作品該選《塊肉餘生記》(David Copperfield)還是《遠大前程》(Great Expectations)為代表?要放羅勃・梅納德・波西格(Robert M. Pirsig)的《禪與摩托車維修的藝術》(Zen and the Art of Motorcycle Maintenance),還是馬克・齊默曼(Mark Zimmerman)的《摩托車維修必備指南》(Essential Guide to Motorcycle Maintenance)?為什麼《戴帽子的貓》(The Cat in the Hat)比《火腿加綠蛋》(Green Eggs and Ham)更有資格?為什麼是毛澤東而非列寧?

世界上的書何其多。在美國,每年的出版量大約是每一千人就有一本書,也就是每年有超過三十萬本新書發行。這個數字在英國還更高:每三百五十人有一本書。中國的出版量更高了,大約每三百人出頭就有一本書——這表示僅僅在中國,每年就有四十四萬本新印行的書或首次出版的新書。若以全球來計算,每年大約有兩百二十五萬本新書上市。我們希望,《改變世界的100本書》這本書以謙遜但有價值之姿,成為世界圖書館的一員。如果這本書讓你反思自己的選擇,或讓你對我們的選擇有所疑問,又或許介紹你認識了一本書,而它最終改變了你的世界,那麼,我們就成功了。

Photo Credit: 創意市集出版 D・H・勞倫斯未刪節的《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover,1960年),在1960年為寫作自由踏出關鍵的一步,也催生了1960年代的性革命。

書籍介紹

作者:史考特・克里斯汀生(Scott Christianson)、科林・薩爾特爾(Colin Salter)

譯者:林凱雄

Photo Credit: 創意市集出版

