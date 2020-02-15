3Q陳柏惟：從武漢肺炎旅遊禁令爭議，看實質上互動多於衝突的台菲關係

文：3Q陳柏惟

2月14日，經外交部努力運作，菲律賓終於解除為期4天的對我台灣入境禁令，不再和中國混為一談。

在菲律賓禁令一出時，國內討論的是「如何採取制裁」，也有政黨認為新南向政策失敗，要「檢討新南向政策」。然而我們昨天看到，菲律賓內閣、議會、民間意見其實不同，也促成了菲律賓對我國的解禁。雖然菲國近年和中國接近，但其實菲律賓並沒有跟美國全面切割，也不可能輕易和該國第八大貿易國台灣翻臉（相對的菲律賓為我國第十一大貿易國）。東南亞的每個國家，差異很大，政策與外交路線也有所不同，我們一定要深入了解每個國家的背景，才能好好制定外交、經貿政策。作為一個國會議員，我認為讓國民更深入了解國際政經，也是「政治教育」的一種，是我的義務。因此今天就來跟大家談談，菲律賓的一些背景，以及菲國採取如此不友善動作的脈絡。

菲律賓矛盾重重的政治制度

菲律賓雖然是採取名義上類似美式民主的政治制度，但政治情勢和成熟民主國家大不相同，並非「政黨政治」，而是屬於「菁英家族寡頭政治」，我們在菲國政治中，看不到明確的「政黨政綱」或「左右派立場」，而是以家族勢力、個人魅力主導，因此又被稱為「亞洲的拉美」。迄今，所有的參議院議員都出身「政治貴族」，而八成眾議院議員也是政治世家，想參政的平凡年輕人很難出頭，這點讓我特別有感觸。

這樣的政治結構，來自西班牙殖民時代。在西班牙統治菲律賓前，由於菲律賓島嶼眾多，從未有統一的政治勢力，而是由小型部落各據一方，西班牙人來了以後，也沒有辦法控制這麼零散的人群，因此採取「集中安置」政策，把各部落的領導階級遷居到殖民者蓋的新城鎮，再由這些「買辦階級」協助統治原住民，因此這些買辦就等同於中國國民黨殖民下的「地方派系」，成為代理殖民者的地方菁英。而美國在打敗西班牙，入主菲律賓後，雖然引入民主制度，但一開始把民權門檻設得很高，只有這些地方菁英有財力參與政治，因此雖然民主化了，但只是把「買辦家族」升級成「政治家族」而已，這個陋習就一直延續至今，成為菲律賓民主的硬傷。

我們看杜特蒂的民粹語言，有時會誤認他是「庶民」階層出身，其實不然，跟台灣某位砂石家族市長一樣，「庶民」對杜特蒂來說「只是一種心態」，其實他也是政治世家出身，爸爸是菲律賓南納卯省（Davao del Sur）省長，菲律賓南部最大城納卯就是他家地盤，因此他雖然高中就混流氓、殺過人，但還是能一路讀到法學院畢業當上律師。但和台灣假庶民不同的是，杜特蒂深耕基層，在納卯市鐵腕統治二十多年，奠定政治基礎，可說是「納卯王」。他選上總統後，便「傳位」給女兒，現在女兒繼續擔任市長（有沒有跟台灣某些地方很像？）。

菲律賓的經濟困境與復甦

大家可能都聽過，1950-70年代，菲律賓是亞洲最富裕國家之一，和日本、新加坡並肩，那後來發生什麼事呢？

1965年，馬可仕代表國民黨（真的叫這個名字）當選總統，在他當選時，菲律賓大抵是個採「進口替代」、「保護主義」，嘗試發展輕工業的國家，雖然經濟掌握在菁英政治家族手中，但發展的軌跡，和先進的日本、或比菲律賓後進的台灣、南韓大抵類似，從農業逐步過渡到工業。

馬可仕與其妻伊美黛。Photo Credit: AP / 達志影像 馬可仕與其妻伊美黛，1965年11月。

馬可仕上台後，號稱要執行土地改革，並執行雙重大撒幣政策鞏固支持。一方面，他對外舉債，造橋鋪路、廣建學校，成為宣傳樣本；但同時依政治盟友忠誠度，提供大量資金，放任貪污舞弊，創造了「裙帶資本主義」。在1969年馬可仕競選連任那年，他變本加厲狂借外債拼建設，造成隔年政府預算危機，被迫和IMF協商讓菲律賓披索貶值，埋下國內動盪基礎。由於貧富差距加大，在面對學生抗議，和國內共產黨、南部伊斯蘭游擊隊威脅時，馬可仕在1972年宣布戒嚴，成為獨裁者。

在馬可仕完全掌權後，裙帶資本主義更加擴張，他的家人和親信分門別類壟斷了各產業，例如伐木、香蕉、可可等產業，就被分贓接管，馬可仕繼續借錢投資基礎建設和觀光業，以撐起表面的GDP成長，也因應IMF要求建設出口導向的工業區。然而，由於貪腐盛行，缺乏市場競爭，大家都只想撈錢而不投資產業升級，讓菲律賓工業停留在原料加工，外資也不敢投資腐敗的菲律賓。

在1970年代兩次石油危機後，菲律賓已經債台高築。1983年，馬可仕涉嫌在機場幹掉被他准許返國的政敵阿奎諾，除了引爆人民不滿，更讓外資撤出轉到東南亞其他國家，1984年到1985年，菲律賓甚至每年經濟成長衰退7%（同期台灣每年成長近10%），導致1986年人民革命推翻馬可仕政權。

在菲律賓經濟前景停滯下，許多菲律賓人到海外工作，逐漸發展成菲律賓重要收入來源，目前菲律賓海外僑民約佔總人口10%，而每年在海外工作的移工約有200多萬人，每年匯回菲律賓的金錢佔GDP約10%，是世界最依賴移工經濟的國家，甚至特別成立「海外就業署」處理菲國人就業業務。

馬可仕被推翻後，菲律賓重拾民主政權，經濟發展逐漸回穩，在2010-2016年艾奎諾三世任期內，每年經濟成長均達6%以上，但經濟仍偏重政商寡頭集團，貧富差距仍大。杜特蒂上台，支持並非來自下層階級，而是「高舉法治與秩序」，得到不少新興中產階級與權貴支持。不過，「杜特蒂經濟學」和艾奎諾三世的自由主義經濟立場差別並沒有很大，他加碼擴大內需，希望6年內投入1800億美元（5.4兆台幣）進行基礎建設，發展國際服務業外包（Business Process Outsourcing, BPO），並以對勞工減稅，增加富人稅與部分消費稅的方式，減緩貧富差距，雖然目標未達期待，但整體來說還是獲得支持的。

菲律賓對外關係的改變

接下來我們要進入重點，菲律賓是和平脫離美國獨立，因此過去仍接受美援與美國軍事保護，是美國盟國，為何杜特蒂上台以後發生變化呢？

杜特蒂有八分之一華人血統，並曾經是菲律賓共產黨首席顧問與精神領袖西松（Jose Maria Sison）的學生，西松甚至說，杜特蒂大學時曾經加入了西松擔任主席的「愛國青年」（相當於共青團）組織，因此上任後和被認為是非法組織的菲共，相形採取寬容和平的政策。而杜特蒂採取濫捕與直接槍殺的鐵腕掃毒政策，曾引起美國歐巴馬政府、歐盟的批判，也讓杜特蒂非常賭爛西方的人權標準。

作為一個天生傾向強人政治，喜歡暴力解決問題的「非建制派政治人物」，杜特蒂對於有類似性格的中國更有好感。有趣的是，川普上台後，被稱為「菲律賓川普」的杜特蒂對美關係，似乎也比歐巴馬時期來得改善，似乎他就喜歡這一味。

更深層的結構原因，還是中國崛起，且當政者若想要快速經濟成長，需要「熱錢」而不是「技術指導」，在中國超越日本、美國，成為菲律賓第一大貿易夥伴後，菲律賓更仰賴中國的投資甚至直接援助，他曾在北京公開發言：「我們更傾向從中國貸款⋯⋯因為後來因為我們的友誼，他們就忘了讓我們還錢」，這可以顯露出菲律賓的目的，因此杜特蒂嘗試在兩國間左右逢源，這樣的路線，在國內並非沒有反對聲音。

2月11日，因杜特蒂親信、前警察總長德拉羅沙美簽被取消，菲律賓單方通知要退出「菲美軍隊訪問協定」。雖然這不影響美菲共同防禦條約，但會讓美軍進出菲律賓變得很麻煩，嚴重影響雙方軍事關係。這也讓內閣與軍隊非常憂心，甚至外交部長先前就公開反對退出。

國內對杜特蒂親中的憂心，也來自中國對黃岩島海域的領土野心，以及中國資本與中國人近年大舉進入菲國的狀況。由於菲律賓沒有穩定的政黨政治，杜特蒂任期結束後，相對保守親美的「民主化骨幹集團」是否捲土重來，也仍未知，這是我們不能把菲律賓當作「鐵板一塊，親中反台」的理由。

台菲關係與新南向政策

台菲之間，其實互動多於衝突，過去最大的紛爭，來自於漁權、南海、以及移工管理上。

其實，對菲律賓最軟弱的是蔣介石政權。1971年，中華民國海軍因颱風避難，暫時撤離南沙群島第二大天然島中業島，跑到旁邊太平島避風，沒想到躲個颱風回來，菲律賓已經登陸升起國旗。本來靠著優勢火力，海軍打算一小時內殲滅菲律賓入侵軍奪回中業島，不料蔣政府急電「不得挑戰菲律賓人的行為」，只能眼睜睜看著菲律賓人搶走領土，之後更變成菲律賓在南沙群島的指揮中心，損失很大。

原來，蔣介石是要爭取菲律賓在聯合國會籍問題上支持蔣政權代表中國，因此3個月後，菲律賓在聯合國仍投票支持中華民國續留聯合國，但4年後仍走向斷交的命運。不過，菲律賓之後仍和台灣有緊密關係，1994年李登輝總統曾訪問菲律賓，拜會總統羅慕斯，而菲國也連續兩年在聯合國提出「會籍普遍化」，呼應中華民國入聯議題。

2013年，菲律賓軍隊掃射我國廣大興28號漁船，槍殺我國船員，當時我國曾以終止菲勞入台申請、召回駐菲律賓代表、驅逐菲律賓代表反制，漁權的問題仍是兩國潛在衝突來源，我國仍須擴大海巡能量，展現決心與實力。

我國對菲律賓出口遠大於進口，2017年出口約96億美元，進口24億美元，出口以積體電路與石化產品為主，進口則以電子零件為主，可看出菲國製造零組件，我國生產高階產品的分工，而我國已在2017年12月和菲律賓簽訂《台菲投資保障協定》，也有不少紡織、自行車業者到菲國群聚投資。近年因菲國中產階級逐漸上升，菲律賓旅客赴台旅遊增加，從2016年17萬人成長到去年約50多萬人，後續仍有發展潛力。

整體而言，杜特蒂雖然親中，但在武漢肺炎事件前，並未多與台灣有所衝突，而農業、醫藥等「新南向合作」也仍繼續推動。新南向政策的出發點就是分散風險，並非表示東南亞經貿外交就沒有風險，就會一帆風順。以台灣利益為出發，繼續配合美台印太戰略合作方向，給予菲律賓壓力，爭取菲國民間惠我聲音，促進實質經貿發展，在守護核心利益同時，保持使用雙面手法空間，才能繼續擴展台灣的影響力。

本文獲作者授權刊登，原文請見 3Q陳柏惟臉書。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜



