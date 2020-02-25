《大英博物館裡的中國史》：汲取外國養分，探索傳統水墨畫之外的中國當代藝術家

文：霍吉淑（Jessica Harrison-Hall）

【旅居海外的中國藝術家】

1960年代中期，張大千（1899-1983年）開創了獨特的潑墨、潑彩畫法。他將墨汁潑灑在紙上，利用墨彩滲化的形跡、層次效果，如同照相機聚焦一般，逐步塑造具體細節。雖然（圖一）這幅畫中的松樹和瀑布讓人聯想起中國的巨幅山水畫，但這幅畫其實是張大千在倫敦繪製的，並贈予了大英博物館的策展人。 藝術家楊希雪（1936-）則在英國繪製了美麗的「變象視覺藝術」畫（圖二）， 嘗試用放大局部的創意來創作美麗的畫面。

圖一〈青綠山水〉，張大千 張大千是20世紀作品最多的畫家之一，並且善仿古畫。他為巴瑟．格雷（1904-1989年）繪製了這幅潑墨山水畫，後者曾於 1946年至1969年期間擔任大英博物館東方藝術部主任職務。 掛軸，紙本設色 1964年夏季 倫敦 縱182.7公分，橫94.5公分（畫芯）； 縱290公分，橫118公分（掛軸包括軸和掛繩）巴瑟．格雷捐贈 (1977, 0228, 0.2, Ch.Ptg. Add.394)

Photo Credit: 聯經出版 圖二〈抽象畫（162）〉，楊希雪 楊希雪出生於廣東。他創造了特別的紙團染印綜合技法，挑戰了傳統的筆墨技巧。1969年後， 他居住在英國北部的格里姆斯比。 紙本設色 1997年 倫敦 縱 45.5 公分， 橫 67.9 公分 布魯克・休厄爾永久基金捐贈 (1997, 0612, 0.4, Ch.Ptg. Add.674)

1986年，楊燕屏（1934-）移居美國。她在這幅秋荷圖（圖三） 中營造出一種憂鬱的情緒，枯萎的蓮莖不堪蓮蓬重壓，殘葉轉變 成了褐色。中國現代派畫家劉國松（1932-）在1949年移居台灣。在他精美的作品中再現了一種對立感（圖四），山脈似乎可以透過太陽、月亮交換能量。就像米開朗基羅在西斯汀教堂穹頂上所畫的〈創造亞當〉中那即將相觸的手指。劉國松曾說：「模仿新的， 不能代替模仿舊的；模仿西洋的，不能代替模仿中國的。」

Photo Credit: 聯經出版 圖三〈秋塘〉，楊燕屏 為了營造這些葉子的質感和水潤感，楊燕屏在紙張背面施墨，再用紙團在畫的正面壓出痕跡。雖然橫軸裝幀與用墨形式，將此畫與傳統水墨荷花圖聯繫在一起，但她的畫法使之煥然一新。 水平卷軸，紙本設色 1985年 縱95公分，橫176.5公分（畫芯） 縱110.5公分，橫276.5公分（裝 裱） (1987.0527, 0.1, Ch.Ptg.Add.514)

Photo Credit: 聯經出版 圖四〈日月沉浮〉，劉國松 這幅畫作融合了中西方繪畫技巧。升起的月亮與落下的夕陽，勾勒出山脈輪廓。劉國松創作這幅作品時，受到1969年阿波羅號太空任務的啟發。 拼貼畫 1970年 臺灣 縱57.2 公分， 橫 94.2 公分（畫 芯） 邁克爾．葛德赫斯畫廊和劉國松 捐贈，(2010, 3017.1)

詮釋大自然的創新藝術

一些現代中國藝術家汲取非中國藝術的養分，探索傳統水墨畫非凡的創新之路。吳冠中（1919-2010年）的作品享譽國際多年， 1992年，他成為第一位於有生之年在大英博物館舉辦個展的中國當代藝術家。1940年代，他赴法國學習藝術，從「波提切利到亨利．摩爾」涉獵極廣。1950年他回到中國，最初教授繪畫，但在漫長的10年文革期間，他被下放農村，禁止繪畫。正如他所說， 他看似無意為之的作品傳達了「大地的韻律」（圖一），這些畫作讓人聯想起美國抽象派表現主義畫家傑克遜．波洛克（1912-1956年）充滿活力的滴畫法。不過，吳冠中更為欣賞梵谷（1853-1890年）的激情和精確。

Photo Credit: 聯經出版 圖一〈小鳥天堂〉，吳冠中 這裡描繪的天堂是一處景色怡人的標誌性景點：生長於廣東新會縣河心沙洲上的一顆巨大的古榕樹。濃淡墨線錯綜表現了榕樹根枝的交錯縱橫；疏疏密密的彩色散點，便是棲息在此「天堂」的鳥群。這裡人跡罕至，小鳥安靜地棲息，一旦有人驚擾，便振翅 飛離。 巨幅彩墨 1989年 可能是中國廣東縱144公分，橫301公分（畫芯） 縱164.5公分，橫344.5公分（裝裱） 吳冠中捐贈 (1992, 0505, 0.1, Ch.Ptg. Add.543)

1995年，102歲的朱屺瞻（1892-1996年）也在大英博物館舉辦個展。他和吳冠中同為江蘇人，也學習了西方繪畫（在日本留學）。圖二這幅荷花盛開的水墨畫，形似西方印象派畫家莫内的 〈睡蓮〉。

Photo Credit: 聯經出版 圖二〈偶得〉，朱屺瞻 朱屺瞻的繪畫風格筆墨雄勁、肌理溫和、乾濕交錯。他的畫作（包括這幅描繪荷花的作品）融會了中西畫風。朱屺瞻作畫生涯近百年之久，一直到他在104歲去世。這幅畫作繪於他96歲高齡。 紙本墨色 1988年 上海 縱44公分，橫64.5公分 朱屺瞻捐贈 (1996, 0617, 0.1.13)

「變化中的中國」版畫和繪畫

在過去50年中，中國發生了巨大的變化。城市化進程和城市的快速發展，對農村、少數民族和地方習俗，產生了驚人的變化。即使大城市中人們的生活方式，也變得越加擁擠。這裡展示的一批懷舊版畫和繪畫，記錄了正在消逝的傳統中國景觀。

郝伯義（1938-）最初是一位油畫家，但後來成為版畫界的佼佼者。他的作品捕捉了中國東北北大荒獨特的景色（圖一）。曾善慶（1932-）在北京中央美術學院學習時，徐悲鴻（1895-1953年） 任其導師，他的水墨畫結合了中國傳統藝術與歐洲寫實主義（圖二）。高榮生（1952-）是北京中央美術學院教授，擅長木刻版畫和懷舊題材的插圖創作（圖三）。

Photo Credit: 聯經出版 圖一〈春沐〉，郝伯義 1950年代後期，10萬中國士兵和年輕人來到中國東北的北大荒，居住在這片廣袤的莽原，進行大規模開墾。一群以北大荒動植物為創作對象的藝術家（包括郝伯義創作的彩色版畫），以北大荒運動聞名。畫面中的棉花仍然是中國的主要經濟作物。 彩色雕版畫，紙本設色 1983年 縱54.6公分，橫70.2公分（畫 芯） (1992, 0514, 0.1)

Photo Credit: 聯經出版 圖二〈祈禱〉，曾善慶 曾善慶屬於深受「文化大革命」影響的一代人。他在西藏生活多年，當地人民為他提供了豐富的創作泉源。這幅畫從藏民身後的視角描繪了他們在佛像前跪拜的情景。1980年代中期，曾善慶和妻子畫家楊燕屏前往美國定居。 軸，紙本設色 1980年代 縱180.5公分，橫97.5公分 (1993, 1012, 0.1)

Photo Credit: 聯經出版 圖三〈不說謊的人〉，高榮生 這幅木刻版畫上，繪製了北京地 區連接著不同宅院的胡同。近年來，胡同正在逐漸消逝，城市建設者正將其拆除，以建造高樓大廈、改善路政設施。現代旅遊業和人們對四合院的留戀，使得部分胡同得以保留下來。青磚灰瓦 的宅院緊挨彼此，它們之間狹窄的小路就是胡同。這幅版畫的場景出自老舍的同名小說。 木刻版畫，紙本水墨 1989年 縱17.2公分，橫17.5公分 (1991, 0205, 0.6.1-4)

前衛的語言和景觀

楊泳梁（1980-）的作品雖以南宋風景畫作為藍本，但當我們湊近畫作觀察時能發現，以電塔這樣代表現代城市生活的標誌，正在改變中國傳統的農村生活。 這裡展示的數位圖片（圖一）上有蓋印，但是楊泳梁並非使用傳統印章，而是印上了人孔蓋式圖案的正方形圖章。

Photo Credit: 聯經出版 圖一〈蜃市山水三〉，楊泳梁 數位照片，愛普生噴墨織紋美術紙列印 2007年 上海 縱45公分，橫45公分 布魯克．休厄爾永久基金捐贈 (2008, 3012.1)

1988年，徐冰（1955-）的《天書》在北京首次展出，這件作品表達了他對文字失序的高度關注（圖二）。這套綜合媒體裝置包括木刻版畫線裝書和幾十公尺的書頁長卷。長卷鋪在地上、懸掛於牆面及從天花板垂下來。書中的文字完全無法讀懂，因為作者解構了漢字結構，並將漢字元素以不可思議的方式組合成偽文字，迫使觀眾去思考書面文字的重要性和人與人之間的交流方式。徐冰對於常規文字的排斥，反映了文化大革命後的前衛書法運動。

Photo Credit: 聯經出版 圖二〈天書〉，徐冰 木刻版線裝書一套四本，放在胡桃木盒內 木版印刷 1988年 高45.9公分，寬30公分 深2公分（每一卷，未打開時） 寬52公分（每一卷，兩面打開後） (1993, 0709, 0.1)

Photo Credit: 聯經出版 圖二〈天書〉，徐冰 木刻版線裝書一套四本，放在胡桃木盒內 木版印刷 1988年 高45.9公分，寬30公分 深2公分（每一卷，未打開時） 寬52公分（每一卷，兩面打開後） (1993, 0709, 0.1)

旅居海外的中國藝術家對於當前政治問題，尤其喜歡以古喻今。例如曲磊磊（1951-），他是一位才華橫溢的畫家，他用超現實主義手法所畫的《雷鋒》，將雷鋒這位毛澤東時代的英雄和公民典範，與兵馬俑形象合二為一（圖三）。

Photo Credit: 聯經出版 圖三〈雷鋒〉，曲磊磊 軸，紙本墨色 2012年 倫敦 縱171公分，橫91公分（畫芯） 曲磊磊捐贈 (2014, 3031.2, Ch.Ptg.Add.801)

書籍介紹

本文摘錄自《大英博物館裡的中國史》，聯經出版

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作者：霍吉淑（Jessica Harrison-Hall）

譯者：顧雯、謝燕

再忙都可以隨時輕鬆開卷，一本書就把博物館帶回家！

以物觀史的典範，精選大英博物館中六百件珍貴藏品，呈現七千年瑰麗璀璨的中華文明，以文物為證，讓我們親眼目睹歷史。

我們不僅可以透過文字材料理解歷史，物質、視覺材料本身也可以述寫歷史。尤其在到處充斥視覺、物質訊息的當代社會，它們的重要性甚至超越文字。……不但強調了大英收藏之重要精彩作品，又輔以其他非館藏的重要相關作品。更重要的是，還讓我們看到許多過去不曾發表的資料（例如宋代的彩繪磚、元代的漆螺鈿盤等），讓深藏庫房的重要材料重見天日，促進了跨領域的對話。

由大英博物館中國館館長親自撰寫，歷時18個月，從3萬件珍貴館藏中精選出600件展品。透過精美的圖片，讓文物講述歷史，清晰勾勒出7000年中華文明的歷史脈絡。

以物觀史，以時間為序，以文物為點，勾勒出七千年的中華文化史。聆聽古老的器物娓娓道來，講述它們的出身、遭遇和故事，呈現其背後的社會萬象，與當時人們的生活與文明。

一件鑄造華麗精美的青銅簋，盤面上刻著長長的銘文，敘述著一千多年前周公旦平定商朝遺民叛亂的故事。

敦煌莫高窟藏經洞裡出土的《報恩經變相圖》，展現出唐代供養人對佛教信仰的虔誠與投入。

一只繪製著猛禽捕兔的巨大青花瓷盤，透露了明代景德鎮瓷器訂製外銷的風潮與盛況。

翻開本書，彷佛一腳踏進了大英博物館中國館，在凝結的時空中，看盡帝國王朝的興亡起落，七千年文明的繁華盛衰。

關於大英博物館中國館

大英博物館中國館共有文物約3萬件，是台灣、中國以外收藏中國文物最多的博物館，其中收藏的唐摹本《女史箴圖》被列為大英博物館三大鎮館之寶。2018年11月，中國館在閉館18個月以修繕升級後重新開放，伊莉莎白二世女王親自為其剪彩揭幕。本次修繕擴充了很多展品，將一些書畫和織品等過去因條件限製無法展出的藏品，第一次開放在眾人面前。此外，還展出了新近收藏的中國當代藝術品，以求更全面而完整地呈現中國的面貌。

《大英博物館裡的中國史》是伴隨此次重整展廳的重量級出版品。作者霍吉淑是大英博物館中國館館長，她是英國知名漢學家，曾策劃多個中國文物展覽，也曾受邀至台北國立故宮博物院進行學術交流及專題演講。本書由霍吉淑執筆，30餘名專家參與，歷時18個月，精選600件文物，被BBC稱為「美麗而全面的中國歷史導論」。

本書特色

六百多件珍稀文物以精美照片呈現，彷彿置身大英博物館中。

最熟悉中國館內各項文物的漢學家霍吉淑，親自執筆寫作，訴說器物的故事。

台灣大學藝術史研究所教授施靜菲專業審校、專文推薦。

許多過去深藏庫房不曾發表的資料，如宋代的彩繪磚、元代的漆螺鈿盤等，得以重見天日。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九