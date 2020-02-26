《一人公司起步的思維與挑戰》：我不相信「追隨你的熱情」，這是可怕的建議

文：保羅．賈維斯（Paul Jarvis）

每位企業家都是藝術家

創新來自開始、說出、或嘗試某些新事物。

如果你是以自己的方式做你自己的工作，那麼，你不會對現狀感到滿意。也許你會浮現如何讓某件事變得更聰明、或者讓某件事運作得更好的想法。那太好了，再製造一些麻煩吧。

從事屬於你自己的工作很重要。創新來自開始、說出、或嘗試某些新事物——而不是仿效別人已經做過、或者對他人有效果的事物。所以，做一個製造麻煩的情報員吧，選擇跟別人不一樣的路。這需要極大的創造力，但幸好你盡可能的展現出你的創造力。

技能與熱情

找到可以滿足你的興趣與技能的交會處，並找到願意為你的時間、工作、產品、或服務付費的受眾。

我不相信「追隨你的熱情」。我討厭這個建議，而且這是可怕的建議。熱情很好，但需要經常檢視。你的熱情是受到外在的獎勵（比如財富或名聲）所激勵，還是受到內心的核心價值觀所引導？不過無論是哪種方式，光擁有熱情是不夠的。

相反的，你應該找到交會處——也就是有意義的工作，與能夠幫助願意為你的產品或服務付費的人的交會處。

只有你對某件事感到興奮是不夠的，其他人（你的受眾）也要夠興奮，願意為此付錢給你才行。你可以創造出一項非常令人興奮的產品，讓你每次想到它都會發出幼稚的「高分貝尖叫聲」。但是，如果沒有任何人想購買它，那麼你就無法用它做生意。

要到達交會處你需要大量的技藝。你必須擅長做某件事。你當然可以對它充滿熱情，但是你也必須要熟練。否則，請把它當成業餘嗜好，在你休息的時候好好享受就好。你永遠不必跟任何人分享你的嗜好，或者利用它們賺錢，這就是嗜好的美好之處——它們可以只屬於你自己。

如果你還不怎麼擅長你的技藝，還不足以讓它成為全職工作，那麼請問問自己，你是否願意投入更多的時間與精力，去成為世界上最擅長的人。如果你願意，那就繼續做。如果不願意，就去找其他的事吧。

當你付出時間與努力後，你依然沒辦法接近最佳狀態，那就找些不一樣的事——並不是每個人都擅長每一件事，而你只是還沒有找到你的最佳打擊點，因此你必須適應情況去做出改變。實驗新的事物。你不必成為世界上最好的，但是你必須以顯著的方式不斷改進。

盡可能試著產生更多的想法。致力於定期發展新想法，最終你會找到一個自己有興趣且擅長做的事。你必須以經常現身執行的方式來增加機率。

熱情是一件有點微妙的事情。舉例來說，即使工作本身不是你著迷的東西，你還是可以對工作過程、或參與其中的人充滿熱情。你可能會愛上它的本質，而不是愛上它的表面，尤其是當它處於你的技藝與熱情的交會處。

找到可以滿足你的興趣與技藝的交會處，並找到願意為你的時間、工作、產品、或服務付費的受眾。

技能 vs. 價值

有時候，擁有精妙的技能只是公式裡的其中一部分。你還需要有受眾願意花錢來交換你的工作。

二○○七年，我跟兩個朋友一起創辦了一間公司。其中一位是程式設計師，現在在推特上班。另一位是市場行銷人員，已經創辦了多間成功的公司。我們都知道我們各自的工作能力。

這間公司是為環境友善企業提供服務的線上廣告網（在關注環保的部落格上投放廣告）。我感覺這是個完美的點子，因為我一直在參與環境慈善事業，環保是我非常關心的一件事，所以，建立一個注重環境保護的科技公司，跟我的價值觀與專業技能相符。我們甚至把慈善捐贈跟公司的商業模式綁在一起，因此當我們公司的收入成長時，我們對環境團體的捐贈也會跟著增加。

我的共同創辦人不僅是好朋友，而且還是成功人士（他們現在仍然是）。我們擁有最好的設計、可靠的程式碼，以及適當的策略，能為我們的產品建立受眾與消費族群。

我們花了幾個月的時間做準備，開發出完美的解決方案，讓我們的受眾也對我們的發表會感到興奮。我們擁有一些有興趣把廣告投放到我們的網路的公司，同時也擁有一些高流量的出版者與部落格作者，熱切的希望在他們的網站上刊登「綠色限定」的廣告。

然後，二○○八年九月到來，全球金融市場大崩盤。即使沒有受到直接的衝擊，許多公司的廣告預算也都萎縮，甚至消失了。

我們產品的經濟利益變成零。在試圖尋找新的廣告客戶幾個月後，我們被迫放棄這項計畫。我們打造出我們認為不可思議的產品，且這項產品完全符合我們的價值觀與熱情。但是到最後，沒有受眾願意或能夠為這項產品付費。

我們三個人都把我們的技巧與能力帶到這項計畫中，但是目標受眾沒有看到足夠的價值或必要性來完成交易。由於金融市場崩盤與發生變化，我們的企業沒辦法站穩腳跟。

有時候，擁有精妙的技能只是公式裡的其中一部分。你還需要有受眾願意花錢來換取你的工作。我與我的合夥人投入這項工作，但最後卻失敗了，因為我們無法在經濟緊縮的環境下，說服受眾相信它的價值。

書籍介紹

本文摘錄自《一人公司起步的思維與挑戰》，遠流出版

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作者：保羅．賈維斯（Paul Jarvis）

譯者：劉奕吟

《一人公司》創始之作

未來不等於現在！

恐懼失敗，常讓我們不敢跨足嘗試，

冒險走入未知領域，你會發現一人公司無比精彩。

「如果說《一人公司》教你以專注於「足夠」而非「更多」的方式，來運作一間可長期維持的企業；那麼《一人公司起步的思維與挑戰》就在告訴你為什麼要這麼做的理由。只有在企業或創業精神的典型道路上做出改變，走一條為自己開創的道路，你才能成功。」——保羅．賈維斯

保羅．賈維斯回顧他決定將工作從客戶服務（網頁設計與顧問）轉為提供產品為主（軟體、書籍、課程），創立一人公司的轉捩點。當時他並不知道自己這麼做是否會毀掉個人的職業生涯，他的疑問多過於答案，於是很誠實的寫下自己的恐懼與脆弱，毫不隱瞞，並且分析其中的優點與缺點。他以一種悠閒和舒適的方式來傳達他的心聲，讓讀者感到他真心在與你對話，毫無壓力卻發人深省。

他說：「第一個抵達成功的人已經奪得寶藏了。你需要偏離道路、偏離地圖，才能找到屬於自己的幸運符。」他又說，未來不等於現在，他不在乎未來五年、十年能達到什麼成果，他只想把焦點放在當前所需的努力。如果你願意探索新的領域，本書將協助你如何培養自己的才華，做個真正的自己。

《一人公司起步的思維與挑戰》並不是要提出適用於所有人的公式，而是分享一個更靈活的準則，讓你在工作與生活中選擇屬於你的冒險之旅，幫你克服恐懼，克服慣性，擁抱脆弱，擁抱目標——最重要的是，啟動它們！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九