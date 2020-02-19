新疆外洩文件揭露，維族蓄鬍蒙面、「超生」也送再教育營

（中央社）多家國際主流媒體昨（18）日同步引述一份據稱自新疆洩漏的文件，揭露中國新疆維吾爾人再教育營細節。文件顯示，維族人士會因蓄鬍或蒙面、生育子女數超過規定而被關入營。

《華爾街日報》指出，這份137頁的檔案記錄新疆和田地區墨玉縣（Karakax）被關入再教育營的維族穆斯林詳細個資，包括他們有無力行到清真寺禱告、有無申請護照或親友是否犯法等。這份檔案記錄311名被關入再教育營的維族人士，讓外界得以一窺中國聲稱打擊新疆極端主義罕為人知的一面。

檔案提供所記錄的每個人的詳細資料，還有被送至哪個營及其原因。

個資記錄詳實 連有無按時禱告都記

檔案第114號記錄一名37歲男子，寫著「家中5名成員申請護照，想要出國旅行」、「對兄長癱瘓懷有怨恨，想向社會報復。家裡有強烈宗教氛圍」。最後的結論是「建議進一步送訓」。

自稱曾在新疆維吾爾自治政府內工作過、現定居於荷蘭的維族婦人阿布杜拉赫布（Asiye Abdulaheb），將這份檔案公諸於世。她說這份檔案是幾個月前被人從中國偷偷帶出，她盼藉此讓外界關注新疆維吾爾人的處境。「國際調查記者聯盟」（ICIJ）去年公布再教育營內部運作實況，來源也是阿布杜拉赫布。

英國廣播公司（BBC）報導，在文件第598行記錄一名38歲婦人，被送進再教育營只為一個主要理由：只因幾年前戴面紗被人所周知。第239行記錄一名28歲男子被關的理由：點入一個網站連結且不經意地進入一個外國網址。

第179、315與345行則有對一名65歲男子的系列評估，包括他兩個女兒「2014與2015年穿戴面紗與罩袍」、「一個兒子有伊斯蘭政治傾向，家中有明顯反漢思想」。

In China's far west, the "People's War on Terror" targeted a former imam and three of his sons. Now, new data show why: Just having a religious father can land you in a detention center. https://t.co/c9aUr0ntFY — The Associated Press (@AP) February 18, 2020

派人訪視、臉部辨識 個資無所遁形

《德國之聲》報導，這份記錄311名被送再教育營維吾爾人的資料又名「墨玉名單」，311人都在2017年到2018年間相繼被關進再教育營，名單中包括與這些人有聯繫的數百人的資訊，其中還包括兒童。

然而「墨玉名單」裡卻只有3個維吾爾人被指控疑為極端伊斯蘭組織成員，更顯示中國政府運用擁有臉部辨識技術的監視器，並透過派遣大量人手到維吾爾家庭訪視等方式來監視維吾爾人。

像是有數十名維吾爾男子因留鬍子而被送進再教育營，另還詳細記載有些人6年前下載過哪些影片，或是他們與海外朋友互相傳送的資訊內容。《德國之聲》統計，這份137頁的檔案裡，總共有1800名維吾爾人因為與311名被關押者之間的關係，而被記錄在冊。

這份新揭露的檔案沒有日期，也無法判定是何機關所做，但德國的新疆議題專家鄭國恩（Adrian Zenz）收到「墨玉名單」後，透過公開資訊與其他洩漏的機密文件，成功驗證上百個名單中維吾爾人的身份證號碼，證明這份檔案的真實性。

他說：「墨玉縣這份名單含有超過2000名維吾爾人的個資及其他複雜的資訊，也顯示這份名單內容的一致性與資訊的有效性。」

維族年輕世代被盯上

此外，《德國之聲》發現，新疆再教育營刻意將目標對準年輕世代。墨玉名單將生於1980年與1990年後的維吾爾人列為「不放心」，超過60%送再教育營的維吾爾人介於20至40歲之間。

《華爾街日報》指出，檔案裡超過85%的人最終被建議釋放。他們通常已接受至少一年的再教育；不過檔案也顯示，就算離營仍會持續遭政府監控。

墨玉縣人口60多萬，當中大約98%是維族人。墨玉縣是新疆最近一次官方紀錄的恐攻地點，2016年12月28日，4名攻擊者在該縣的共產黨黨部外引爆爆裂物，炸死1人，4人後來全遭擊斃。

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責任編輯：Alvin