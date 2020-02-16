柬埔寨總理曾與乘客握手的「威士特丹號」，出現首名武漢肺炎確診病例

美籍荷美航運公司（Holland America）旗下的郵輪威士特丹號（MS Westerdam），因COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱「武漢肺炎」）疫情爆發，2月13日終於得以停靠柬埔寨施亞努港，昨（15）日晚間一名83歲的美國籍乘客，經檢驗呈現武漢肺炎陽性反應，船公司則是發出聲明表示，目前初檢呈現陽性，但還有待二檢確認。柬埔寨政府則是呼籲馬來西亞政府重新檢視他們做的檢驗結果。

威士特丹號自2月1日離開香港後，曾遭日本、菲律賓、關島與泰國等港口拒絕停靠，直到２月13日才獲准於施亞努港靠岸，當時柬埔寨總理洪森甚至與每位乘客握手致意。《路透社》報導，柬埔寨衛生部發出聲明表示，他們所做檢測是與世界衛生組織、美國疾病管制預防中心合作的，「衛生部要求馬來西亞政府重新檢視檢測結果。」

該船曾在2月4日停靠高雄港，中央流行疫情指揮中心證實，目前正在研擬方案，不排除比照鑽石公主號停靠基隆港的模式，傳送防疫簡訊提醒高雄居民以及曾到達相關景點的民眾。高雄衛生局上午則是呼籲4日曾搭載「威士特丹號」的計程車司機，盡快與衛生局或交通局聯繫。

柬埔寨總理曾親自與每位旅客握手表示歡迎，現場幾乎無人配戴口罩

（中央社）馬來西亞15日表示，13日剛獲准在柬埔寨靠岸的威士特丹號郵輪，有一名83歲美國籍乘客，經檢驗呈現武漢肺炎陽性反應。這艘美籍遊輪在施亞努港停靠之後，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）曾親自與每位旅客握手並且獻花表示歡迎，包括洪森在內，現場幾乎無人配戴口罩。

馬國衛生部15日晚間發表聲明說，這名美國籍婦人是在14日由柬埔寨搭乘飛機抵達馬國；聲明並說，與她同行的丈夫檢驗呈現病毒陰性反應。

威士特丹號郵輪上有1455名乘客和802名船組員，2月1日從香港出發之後，儘管船公司一再聲明船上無人感染武漢肺炎，但在各國恐慌之下，遊輪行程大亂，無法在菲律賓、日本和泰國靠港，13日才獲得柬埔寨同意，在海港城市施亞努市（Sihanoukville）靠岸。

郵輪在13日晚間靠岸後，柬埔寨衛生官員登船，對有不適跡象或類流感症狀者的旅客採集檢體。柬埔寨衛生部門表示，經過檢測，船上沒有人感染武漢肺炎。

柬埔寨政府讓威士特丹號靠港的決定，受到船公司與遊輪旅客的熱烈歡迎，並且似乎為柬埔寨博得國際掌聲。

14日上午，洪森在碼頭親迎每位旅客，並發表談話。據當地《柬華日報》報導，洪森在碼頭上致辭時說：「現在不是恐慌，更不是歧視的時候」，各國應該要共同團結，解決武漢肺炎帶來的世界性挑戰。

洪森並說，就算威士特丹號遊輪上有人擕帶新型冠狀病毒，柬埔寨政府也要允許遊輪儘早靠岸。他說：「難道我們要見死不救嗎？」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 獲准在柬埔寨靠岸的威士特丹號郵輪，在施亞努港停靠之後，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）曾親自與每位旅客握手並且獻花表示歡迎。包括洪森在內，現場幾乎無人配戴口罩。

威士特丹號的經營業者荷美航運公司（Holland America）是邁阿密渡假郵輪集團嘉年華（Carnival Corp）旗下的事業。

威士特丹號8旬女乘客驗出武漢肺炎，丈夫接受觀察

馬來西亞衛生官員表示，停泊柬埔寨的威士特丹號郵輪一名83歲美國籍女乘客經檢驗確診罹患武漢肺炎，她85歲丈夫檢驗雖呈陰性，但因出現症狀而在醫院觀察中。

這名女性患者標記著威士特丹號（Westerdam）首次有乘客驗出俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19），也成為馬來西亞第22起確診病例。

威士特丹號郵輪船上有1455名乘客和802名船組員，經營業者為嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的荷美航運公司（Holland America Inc.）。之前日本、台灣、關島、菲律賓和泰國因擔心船上乘客感染武漢肺炎，而拒絕讓這艘郵輪停靠，郵輪漂泊2星期後，本月13日順利停泊在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）。

船上乘客定期接受武漢肺炎篩檢，柬埔寨也於郵輪靠港後對20人進行檢查，都未發現有人罹病。

馬來西亞衛生部發布聲明說，感染病毒的美國女乘客14日與其他144名乘客一同飛抵馬來西亞，目前情況穩定，而患者的丈夫出現相關症狀，但病毒檢驗呈陰性。這對夫妻是145人中唯二出現症狀的人員。

據匿名消息人士表示，威士特丹號船上目前仍有不到300名乘客。船公司人員先前曾表示，乘客分批從金邊或吉隆坡搭機回國，但未說明是否全員都透過這兩條途徑回國。

武漢肺炎自去（2019）年12月在中國湖北省武漢市爆發以來已奪走1500多條人命，其中絕大多數發生在中國。

威士特丹號4日曾停靠高雄港，指揮中心：不排除傳送防疫簡訊

《中時電子報》報導，由於威士特丹號曾在2月4日停靠高雄港，中央流行疫情指揮中心今（16）日證實，目前正在研擬方案，不排除比照鑽石公主號停靠基隆港的模式，傳送防疫簡訊提醒高雄居民以及曾到達相關景點的民眾。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前還在收集2月4日當天遊客下船後的路線，並針對相關接觸者進行調查，不排除會用簡訊通知的方式提醒曾出入相關場所的民眾，在18日前實施自主健康管理。

綜合《聯合新聞網》、《三立新聞網》報導，高雄市衛生局表示，目前尚未接獲相關訊息。不過該郵輪抵達高雄時，疾管署檢疫醫師及港務人員都有依程序進行防疫工作，如該名確診個案曾經下船觀光，中央流行疫情指揮中心將啟動相關調查，地方衛生機關也會配合辦理。

《中央社》於2月8日曾經報導，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥當時受訪時指出，2月4日船上旅客下船旅遊前，曾有防疫醫師到場評估，共有38名旅客過去14天曾出現發燒或疑似症狀，但經評估症狀都相當輕微，而且以旅客組成來說，歐美加拿大籍旅客就1458名，其他則包括4名陸籍、27名香港籍、3名澳門籍旅客，船員以東南亞籍居多，風險相對低，當時台灣也還未提升港澳為二級流行區，因此讓旅客下船至高雄旅遊。不過，就在隔天2月5日，日本通知郵輪「鑽石公主號」出現武漢肺炎確診個案，指揮中心隨即宣布禁止國際郵輪停靠台灣港口。

港務公司林姓督導表示，4日當天經詢問船上乘客旅遊史及症狀後，要求發燒乘客不可下船，印象中不少中高齡遊客都僅在港邊走走，並未進入市區，有名老太太去便利超商買東西沒有台幣現金，他還花42元請喝咖啡，他表示，將向移民署調資料，查詢當時有多少旅客下船，以釐清該名確診病患是否也在下船旅客名單中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜