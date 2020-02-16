【東南亞週報】菲終止與美部隊訪問協定｜印澳全面經濟夥伴協定即將上路｜人權為由歐盟對柬撤部分零關稅優惠

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

ASEAN Plus 南洋誌「東南亞週報」創刊一週年，為感謝忠實讀者支持與歡迎新讀者加入追蹤東南亞，南洋誌團隊特別一次涵蓋東協十國的區域大事，和大家透視東協所有國家的本週重要發展。

Issue: 53 (1st Anniversary Edition) | Feb. 8–14, 2020

菲律賓｜杜特蒂政府正式終止美菲部隊訪問協定

杜特蒂2月7日下令、2月11日外交部正式對美方發布通知，終止兩國於1998年簽署的美菲「部隊訪問協定」（Visting Forces Agreement, VFA），美方則回應擬於3月針對終止細節進行雙邊會議。

日前因美國拒發簽證給菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald “Bato" dela Rosa），杜特蒂即揚言終止協定。現任參議員的德拉羅薩，於2016年至2018年擔任國家警察局長，推測因帶領執行掃毒行動而被美國拒發簽證。而後於2月7日，杜特蒂下令提出終止協定通知，總統府於11日證實已正式向美方寄出通知。

美菲軍事互訪協定於1998年簽署、1999年生效，簽署國可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊。菲方提出終止聲明後，協定將於180天後失效。府方發言人帕內洛（Salvador Panelo）表示，杜特蒂近期擬與美國總統川普通話，但並未透露可能的討論內容。美國駐菲大使館指出這是嚴重的決定且伴隨重大影響，國務院則回應，將於3月進行雙邊會議，商討終止協議事宜。

外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）則指出菲國將失去100億披索（約新台幣60億元）的軍事財政援助。參議員朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）擔憂菲方單方面終止，不只是軍事利益，更會影響雙邊經貿關係。2月10日菲國參議院通過決議，呼籲杜特蒂務必審慎考慮終止決定。杜特蒂於當天晚間公開演講時再次重申：「川普想挽回協定，但我說：我不要了。」隨後川普亦對媒體表示：「我不在乎，美國反而可以省下一筆錢。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為德拉羅沙（右）檔案照

印尼｜佐科威訪澳，完成「全面經濟夥伴協定」最後一哩路

佐科威總統出訪澳洲，與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）完成批准「印尼—澳洲全面經濟夥伴協定（IA-CEPA）」，並強調深化印澳關係、以及雙方在太平洋地區扮演重要角色的責任。

印尼與澳洲在2019年3月簽署自由貿易協定，並交由國會進行批准程序。貿易談判自2010年展開，原定2018年簽訂，當時因澳洲將駐以色列大使館自特拉維夫遷移至耶路撒冷，引發印澳關係緊張而暫緩。印尼國會於今年2月6日完成批准程序，協定將在60天內生效。生效後印尼貨品進口澳洲免關稅，而99%進入印尼的澳洲貨品則享有免關稅或減免待遇。印尼期望透過協定吸引更多外資，而澳洲則可擴張其農產品及牛肉的出口。

印澳全面經濟夥伴協定中五個支柱不只著重於經貿往來，還有人文交流、海事合作、維護區域利益，以及達成印太穩定繁榮等目標。協定生效後，澳洲蒙納許大學（Monash University）也獲准於印尼設置分校區，為第一家在印尼設立分校的外國大學；印尼公民赴澳洲打工度假簽證也從每年1000提升到4100人次。

佐科威於2月8至11日出訪坎培拉，不只完成協定簽署、更為慶祝雙邊建交70周年，以期能提升印澳關係。在演講中強調雙邊必須共同捍衛民主價值與人權、打擊恐怖主義及保護環境，更指出太平洋地區在國際政治的戰略地位日顯重要，印尼與澳洲必須成為亞太地區穩定發展的定錨。

柬埔寨｜人權原地踏步 歐盟撤部分零關稅優惠

鑒於柬埔寨當局「嚴重且系統性地」侵犯人權，且在長達一年的調查期間又無所改善，歐盟執委會（European Commission）於2月12日表決通過，部分撤回柬埔寨所享有「除武器外一切都行」（Everything But Arms, EBA）零關稅貿易優惠。

若歐洲議會及歐盟理事會（European Council）皆未對此表示反對，這項政策將於本年8月正式施行，屆時約占20%、超過30項以上柬埔寨產品進入歐盟市場將被課徵全額標準關稅，包括蔗糖、旅行用品、特定服裝與鞋類等。但歐盟也強調新興產業及高附加價值的服裝與鞋類仍可繼續享有零關稅、零配額限制的優惠，以示其對柬埔寨出口多樣化的支持。

柬埔寨外交部發表聲明回應，不滿歐盟執委會基於當局解散反對黨柬埔寨救國黨（Cambodian National Rescue Party）、箝制獨立媒體等事由，而做出此項「不公平且政治導向的」決定。強人首相洪森（Hun Sen）面對歐盟以經濟手段施壓捍衛人權則顯得不為所動，日前更態度強硬地表示拒絕向外國勢力低頭。

亞洲協會政策研究院（ASPI）副主席Daniel Russel認為，洪森在選擇柬埔寨的經濟夥伴時，早已將全部籌碼押在中國之上，而歐盟撤回部分貿易優惠的決定將導致柬埔寨加倍向中國靠攏。這點從洪森選擇在新冠肺炎疫情爆發之際出訪中國、並強調兩國關係「患難見真情」便可看出端倪。

柬埔寨原是歐盟EBA計畫下的第二大受惠國，其中服裝及紡織品約佔總出口值四分之三，因此這項政策將使紡織成衣業遭受嚴重打擊，影響約200萬名工作者，分析直指後續可能出現對洪森及執政黨的政治反彈。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為柬埔寨的紡織廠工人。

越南｜央行擬取消行動支付公司外資持股49%限制

越南國家銀行於2月10日宣布，在非現金支付管理的草案中，將取消對外國企業持有行動支付公司股份49%上限的限制。

越南國家銀行在去年12月發布草案，並進行意見徵詢。日前此項政策擬定時，便引起數位支付公司及產業利害關係人的反彈。美國商會即表示，越南政府承諾開放金融市場，作法卻背道而馳。本週國家銀行的聲明表示，外國投資在金融科技發展中扮演重要角色，再加上許多新創公司外資持股超過49%，綜合考量之下將於草案中取消此項限制。

全球律師事務所Baker and McKenzie合夥人Dang Thanh Son表示，取消這項限制是必要的，有助於釋出越南歡迎外國投資的正面訊號，再加上本地金融服務部門也需借助國外市場管理知識來發展金融科技。越南金融投資家協會Phung Anh Tuan秘書長則指出，發展行動支付需要資本支持，若外資被限制，將不利大筆資本投入。

目前越南國家銀行核准的行動支付業者共27家，包含MoMo、Zalo Pay、Monpay等，其中五大家行動支付公司背後，外資持股總共達90%，如越南最大電子錢包公司MoMo Pay外資持有股份便超過60%，背後有華平投資（Warburg Pincus）、渣打與高盛的資金。

經濟分析師指出，無現金支付在中產階級及通訊科技快速成長的越南有相當大的市場潛力，政府也設下2020年無現金交易達到90%的目標。先前行動支付市場相當分散，尚未有單一公司或平台掌握大多數的客戶，不過在今年可預見一系列的併購行為。

Photo Credit：Reuters/達志影像 位於河內的越南國家銀行

泰國｜嚴重乾旱與泰銖走強，泰稻米2020年出口料將跌至全球第三

根據曼谷郵報於2月13日報導，泰國稻米出口協會（Thai Rice Exporters Association）會長Charoen Laothmatas表示，大範圍的乾旱、不穩定的匯率、以及相較其他國家來得高的生產成本，皆是導致泰國可能於2020年稻米出口產量跌至全球第三名的原因。目前世界稻米出口國排名由印度穩居第一位，緊跟其後的是泰國、越南、巴基斯坦，以及中國。

泰國商務部外貿司司長Keerati Rushchano於2月11日向彭博社表示，泰國於2019年共出口758萬噸、產值為1310億泰銖（和新台幣幣值相當）的稻米，相較於2018年出口量下降32%、產值下跌25%。彭博社則於2月12日報導指出，預估2020年泰國稻米出口量仍將維持約750萬噸左右、且將會是泰國首次連續兩年在稻米出口量方面跌至1,000萬噸以下。

Keerati指出，2019年稻米出口量大幅下降的原因在於泰銖走勢強勁，導致出口競爭力下降，最終使得泰國稻米價格無法和其他國家競爭。他說，泰國在稻米種植種類方面也缺乏多元性，使得出口無法和世界市場競爭。泰國政府將最早將於5月推出稻米發展計畫，以協助泰國農民提升稻米種植種類的多元性、並迎合世界市場需求的變化。

Photo Credit：AP／達志影像 照片攝於2016年11月10日，當時泰國正施行前總理盈垃的稻米補貼計劃，造成米價暴跌，圖中的泰國農民Kanussanan Phongprom正協助農民向曼谷買家出售稻米秤重。

馬來西亞｜2019年GDP成長僅4.3%，十年來最低

馬來西亞統計局2月12日公布2019年經濟數據，去年整年GDP成長率為4.3%，除了比2018年的4.7%遜色，更為十年來最低。至於去年第四季GDP成長率比起去年同期增長3.6%，低於第三季的4.4%與第二季的4.9%，亦為2009年全球金融危機以來的單季最低成長率。

大馬央行總裁諾珊茜雅（Nor Shamsiah Mohd Yunus）指出，疲弱的貨品與服務貿易出口力道、以及放緩的國內消費，使得去年第四季的經濟成長放緩，也連帶降低全年的經濟成長率。她說目前的通貨膨脹率仍低，「有足夠空間」調降央行利息以刺激經濟。大馬央行上個月才無預警地調降利率一碼（25個基點）至2.75%，為2011年三月以來最低的央行利息，也是今年第一個宣布降息的東南亞國家。

面對當前新冠肺炎的影響，諾珊茜雅指出遊客量的減少將衝擊旅遊相關產業，包括飯店、餐飲、運輸業者等都會受到波及。此外，被肺炎擾亂的中國經濟將連帶讓大馬的製造業與原物料出口受到損傷。

大馬首相馬哈迪先前預測今年GDP成長將達4.8%，能不能夠達成甚至超過此目標，必須觀察民間消費力道與全球貿易活動是否能復甦，以及新冠病毒和美中貿易戰的發展。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 圖為吉隆坡興建中的馬來西亞最高建築物敦拉薩國際貿易中心。

新加坡＆馬來西亞｜新馬兩國成立聯合工作小組對抗新冠肺炎

面對新冠肺炎在東南亞疫情加劇，新家坡與馬來西亞2月11日公布，將成立雙邊合作委員會，共同跨境防範疫情。兩國衛生相關部門將著重分享公共衛生、醫藥、與研究等方面的訊息，以便有效對抗疫情。

馬來西亞衛生部長祖基菲里（Dzulkefly Ahmad）表示，雙邊將關注跨境檢測和病歷管理，並統一兩國對確診病患的藥物指示。雙方也將確定負責病例管理與追查密切接觸者的聯絡官員。

截至2月14日，新加坡確診病例數為67例，大馬為19例。兩國人民來往密切，也發生跨國傳染病例，例如有大馬病例是在出席一場新加坡君悅酒店的國際會議後，返國確診新冠肺炎。大馬也有幾起病例是來自中國大陸的民眾經由星馬邊境新山關卡入境後確診。

新冠肺炎也讓辦公大樓加強防疫機制，新加坡星展銀行（DBS）2月12日因出現一名新冠肺炎確診病例，決定從總部疏散300名員工，並規定他們在家工作，預防擴大傳染。

根據路透社引述星展內部的通告，星展銀行新加坡負責人許志坤表示，當天位於星展銀行亞洲中心（DBS Asia Central）43層的一名員工確診感染新冠肺炎，「作為預防措施，濱海灣金融中心43層的300名同事已全部撤離，將暫時在家辦公」。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 新加坡總理李顯龍與馬來西亞首相馬哈迪在2018年5月見面

寮國&柬埔寨｜寮國總統訪柬，聚焦邊界議題

寮國總統本揚·沃拉吉（Bounnhang Vorachith）於2月9日至10日對柬埔寨進行國事訪問，除禮貌性拜會柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）之外，也會見參議院主席賽宗（Say Chhum）、國民議會主席韓桑林（Heng Samrin）、及首相洪森（Hun Sen）等人。

沃拉吉盼柬埔寨政治領袖能協助深化雙邊關係，以確保和平及經濟發展，他也強調這對兩國邊界接壤地區尤為重要。洪森就緩解緊張的邊界局勢一事，建議讓兩國地方政府共同籌辦體育活動，邀集部署在邊界的官兵參與以增進互動，並獲沃拉吉正面回應。

除這項柔性交流措施之外，洪森也力促沃拉吉協助聯合邊界委員會（Joint Boundary Commission）加速條約草擬的進程，正式劃定2019年9月經洪森與寮國總理通倫·西蘇里（Thongloun Sisoulith）談妥的86%兩國邊界；至於剩餘14%爭議邊界，洪森表示柬埔寨將持續與寮國溝通，以和平協商方式尋求解套。

柬埔寨官方聲明稱，沃拉吉此次來訪將為兩國關係立下新里程碑，不僅強化全面且長遠的戰略性夥伴關係，並促進雙方人民在各領域睦鄰友好、團結合作的情誼。

柬埔寨與寮國曾在2017年8月及2019年8月兩度因邊界衝突升溫而調派軍隊前往前線，柬埔寨皇家學院校長Sok Touch即直言兩國邊界問題因歷史遺緒複雜難解，或許需要前殖民者法國從中協助。

緬甸｜愛國主義者舉行挺軍方大遊行

根據路透社報導，約千名緬甸愛國主義者於2月9日在仰光舉行支持軍方的遊行活動，主訴為抗議翁山蘇姬政府沒有盡到保護佛教徒大眾的義務、以及其支持修憲以削弱軍方的權力。該修憲計畫已經導致以翁山蘇姬為首的國家民主聯盟和軍方立法者的關係日趨緊張。

一名愛國主義者Win Ko Ko Latt在遊行中表示，任何想要修改憲法的人「都比新冠肺炎還要可怕」。路透社曾向緬甸政府發言人詢問對於此遊行的看法，但未獲回應。

此外，根據自由亞洲電台報導指出，遊行隔日（2月10日）有兩家媒體受到緬甸愛國主義佛教徒的威脅、要求媒體刪除關於愛國主義者發表對翁山蘇姬仇恨言論的報導。其中一家媒體7 Day TV的從業人員Nyein Nyein Naing向自由亞洲電台表示，「愛國主義者確實在遊行過程中發表一些仇恨言論，而我們都有聽到，不過我們會把可能引起宗教爭端的部分刪除。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月9日緬甸愛國主義者舉行挺軍方大遊行在仰光舉行。

汶萊＆越南｜汶萊與越南強化共同打擊犯罪機制

汶萊與越南負責安全部門的最高官員2月14日於汶萊舉行會談，雙邊就如何打擊高科技犯罪、防範恐怖主義、毒品與賭博等跨域犯罪問題討論，希望能共同打擊東南亞跨境犯罪，加強區域安全。

越南方面由公安部長蘇林（To Lam）率團，應汶萊國防部第二部長兼國家安全委員會主席Awang Halbi bin Mohd Yussof邀請赴汶，雙邊在工作會談中，具體討論如何在東協國家警察首長會議（ASEAN Chief of Police Conference）框架下，加強犯罪訊息交換、打擊跨國犯罪、以及強化刑事司法互助等。

此外，在多邊機制下，越汶雙方也同意在湄公河次區域（Greater Mekong Sub-region）與東協東部增長區（BIMP-EAGA）等機制下打擊犯罪與加強引渡機制。

蘇林建議汶萊國防部能研究設立越汶關於政治安全合作的聯合工作組，以及關於共同打擊犯罪的副部長級會議。蘇林也希望雙邊能設立熱線電話，以增進海上救援、石油合作、防範非法捕撈、公民領事相關保護等合作機制。

Photo Credit： 汶萊國防部新聞資料 汶萊國防部第二部長兼國家安全委員會主席Awang Halbi bin Mohd Yussof（左一）。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜