缺牙怎麼補？淺談「植牙」二三事

文：潘彥孝（台北敦里牙醫診所主治醫師）

缺牙不補問題多，除了外表不美觀，失去了咀嚼功能，還會影響口腔甚至全身的健康。因此缺牙建議及早處理，有傳統牙橋、活動式假牙和植牙三種方法，其中植牙是現在我們常聽見，實際上也相當普遍的一種選擇。

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為什麼要及早處理？

缺牙後，支持牙齒的骨頭勢必會萎縮，拖越久骨頭萎縮越嚴重。當牙齒骨頭的條件不好，例如太薄、深度不夠時，再做植牙就可能需要補骨粉，不只過程複雜、費用更高，後續照護也必須更注意。

為什麼有「缺一顆，補三顆」的說法？

在還沒有植牙技術的年代，缺牙處理大部分是搭建牙橋，先把缺牙區鄰接的兩顆牙齒磨小，再裝上牙橋，三顆一起套起來，這就是大家說的「缺一顆，補三顆」。

但牙橋是有壽命的，剛做好時牙橋與牙齦呈現密合的狀態，隨著時間過去，牙齦萎縮就會產生空隙，容易堆積食物殘渣、牙菌斑。如果患者沒有定期檢查牙齒的習慣，做牙橋的三顆牙齒就容易蛀掉，最後陷入要拔牙的窘境，缺一顆變成缺三顆。

所以我會比較建議保存健康牙齒，避免把牙齒磨小的做法。而植牙可以很好地克服這個問題。

植牙如何進行？

植牙是一種手術，是手術就會有失敗的風險，植牙失敗的原因包括：牙齒本身條件不好、牙齒骨頭流失、牙齦發炎等，每個患者的狀況都不太一樣。

植牙過程分成兩個階段，第一階段手術時會局部麻醉患者，把牙肉翻開，植入人工牙根，再縫合牙肉，此時牙根就像螺絲，埋在骨頭內。接著要等待3～6個月，讓牙根和骨頭結合好，才進入下一階段，將人工牙根接上柱心，裝上假牙。

植牙手術也可以用雷射進行，比較明顯的優勢為傷口復原快、疼痛感減少。

牙材好壞分別？會影響植牙成功率嗎？

植牙材料主要為鈦合金，廠牌選擇很多，歐洲、美國、韓國，台灣都有製造。選擇上必須說一分錢一分貨，各廠牌牙材的精密度、抗發炎能力會有些差別，費用可能差2～3倍，一般來說植牙一顆需花費6～10萬元不等。

至於植牙患者最在意的成功率問題，關鍵還是在「後續的照護狀況」。我想強調的是，如果患者本身保養沒做好、沒有定期回診追蹤，無論選用什麼牙材都可能植牙失敗。

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責任編輯：朱家儀

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