破解「低脂鮮乳」四大迷思：少了許多營養？有很多澱粉，喝了容易胖？

文：林世航營養師

近年來，網路上盛傳著低脂的迷思，但多是似是而非，或者過度解釋了文獻，像是低脂鮮乳含有澱粉會導致肥胖，或低脂鮮乳流失了許多營養。

有些媒體報導研究指出低脂乳品會提高特定慢性病的風險，但實際看了數據和文獻都可能不是這回事。這次好食課搜集了有關低脂鮮乳的四大迷思，一個一個破解給你看。

迷思一、低脂鮮乳少了許多營養？

我們主要需要從鮮奶獲得的營養成分，包括蛋白質、鈣質與維生素B2，這些營養成分在低脂和全脂鮮乳中的含量是相近的，所以低脂鮮乳的營養並沒有比較少。

首先，我們要了解喝鮮乳的重點在於「蛋白質」、「鈣質」與「維生素B2」。根據台灣食品成分資料庫，每100克的全脂與低脂鮮乳，分別含有3克與3.1克的蛋白質、100與98毫克的鈣質，而維生素B2都是0.17毫克。

Photo Credit：好食課

從這個數據就可以知道，低脂鮮乳的蛋白質、鈣質與維生素B2等營養成分幾乎等同於全脂鮮乳。

後來，網路謠言更明確地指出低脂鮮乳是因為脫去了部分脂肪，所以流失的是脂溶性維生素，這是真的嗎？

根據台灣食品成分資料庫，低脂鮮乳的維生素A與維生素E等脂溶性維生素的含量，確實低於全脂鮮乳。但這兩種營養成分不是喝鮮奶的重點，我們維生素A的每日攝取量大多都超過建議攝取量。依據102－105年國民營養調查的結果，成年人甚至可以達到建議攝取量的130－206％，根本不需要特別補充維生素A。

在維生素E方面，無論全脂或低脂鮮乳，維生素E含量在每天攝取量的佔比都很低。以成年男性而言，每天喝足2杯全脂鮮乳也才佔每日維生素E足夠攝取量的3.1％。因此鮮乳根本不是維生素E的主要來源，維生素E的主要來源為植物油、深綠色蔬菜、黃豆製品、全穀類、堅果等食物，可別放錯重點囉。

迷思二、低脂鮮乳有很多澱粉？

低脂鮮乳並不會額外添加澱粉，只是透過離心與標準化去除部分乳脂肪，翻看食品包裝上的成分標示就知道。因為是醫師、名人的說法，在網路上一度很盛傳，甚至也被媒體所引用，這個迷思超級好破解，但鮮少有人真的去查證。然而只要去看資料庫、食品成分和營養標示：

台灣食品成分資料庫的全脂與低脂鮮乳，粗脂肪量從3.6％減至1.3％，但總碳水化合物才增加0.2％，碳水化合物差很多嗎？ 市售鮮乳的食品成分標示都是「生乳」，根本沒有「澱粉」。 市售鮮乳的營養標示，每百毫升的低脂與全脂鮮乳，總碳水化合物都是4.8克，相差無幾且幾乎都是乳糖，哪來的澱粉？

所以不要人云亦云了，低脂鮮奶是沒有澱粉的。

Photo Credit：好食課

迷思三、喝低脂鮮乳容易變胖？

會變胖是因為人體的熱量攝取大於消耗，與喝低脂鮮乳並無直接關聯。想要好好控制熱量的人，低脂鮮乳的脂肪含量較全脂少，熱量較低，低脂是更適合控制熱量的選擇。

網路上也常引述一些文獻，指出喝全脂鮮乳的族群具有比較低的肥胖風險，反而喝低脂鮮乳的人容易肥胖？針對這個問題，好食課過去已經寫過一篇專欄來破解，在此簡單濃縮重點。這些研究大多是歐美國家做的，所以我們要考慮到國外的狀況，國外的低脂乳飲品常常會加入大量的糖調味，而民眾長期被教育「脂肪」可能帶來危害，而改選擇低脂乳品，但卻忽略了低脂「乳製品」（非鮮奶）有添加糖的問題。因此才有不建議飲用低脂乳製品的報導（連結）。

然而，這是「低脂」造成的嗎？不是，是低脂乳製品「加了糖」造成的，並不是「低脂」本身的問題。

而台灣的低脂「鮮乳」是不會加糖的，所以我們不要誤解研究了。

迷思四、喝低脂鮮乳提高慢性病風險，甚至提高死亡率？

研究指的是Low fat dairy而不是指Low fat milk，包含了許多「乳飲品」，這些低脂乳飲品成分相對複雜，可能含有糖、風味原料與添加物等成分。許多觀察性研究並未排除這些低脂乳飲品中其他成分的干擾，是低脂本身的問題，還是其他添加成分的問題呢？

2018年媒體引述研究指出攝取低脂乳品會導致帕金森氏症、2019年又說喝低脂乳品的人死亡率較高？

但我只能說研究不能這樣看，也不是這樣詮釋的。以低脂乳品與帕金森氏症的報導為例，這是引述自2017年美國哈佛大學所發表的文獻（連結），學者從2個總數約12萬人的美國大型世代追蹤研究資料庫中，調取了25年的飲食與罹病數據進行分析。在這段時間內，有1036人罹患了帕金森氏症，而學者統計分析後發現，攝取低脂乳製品的族群帕金森氏症的風險顯著較高。

學者認為這與牛奶蛋白的攝取有關，但全脂與低脂牛奶的蛋白質含量又沒什麼差異，而且在這則研究中喝「全脂乳製品」並未提高帕金森氏症的風險，若喝低脂牛奶提高帕金森氏症風險是來自於牛奶蛋白，這又要怎麼解釋呢？

如同上一段所提，國外有許多低脂乳製品會添加糖與其他原料，那會不會是因為這些人選擇低脂，但卻額外攝取了太多糖或其他成分呢？這篇研究並未將低脂乳製品作詳細分類，所以不得而知。

我認為在沒有釐清研究中低脂乳製品的成分以前，以這樣的研究斷定喝低脂乳製品就會提高帕金森氏症風險，是有點太過武斷了。

不只是帕金森氏症，死亡率的研究也是如此，這些大多屬於「觀察性」研究。而飲食、生活、生理有太多太多的變因，在觀察性研究中很難一一被排除，這樣就非常難去斷定因果關係。這些觀察性研究都是給予未來研究者一個「線索」，需要進一步去釐清彼此的因果關係才是對的，所以我們不需要因為這些研究而過度擔憂。

這次的專欄，一次破解了4個常見的低脂鮮乳迷思，我認為最重要的就是減少糖的攝取。在乳品類方面，無論是低脂和全脂鮮乳都是好選擇，想要多控制點熱量的人，可以選擇低脂。但不管怎樣，都還是建議每天要喝足兩杯奶，才能幫助補充蛋白質、鈣質、維生素B2等營養成分。

本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航