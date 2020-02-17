「武漢肺炎」疫情持續，醫護人員的精神健康照護亦不容忽視

新型冠狀病毒（COVID-19）快速蔓延，全中國幾乎淪陷。病毒也傳播至全球，包括台灣、日本、韓國、香港、新加坡、美國、法國、義大利、澳洲等。至2月14日為止確診者高達六萬人以上，死亡病例達1360例。而台灣確診人數已累計至18例，更有多人因有旅遊史或接觸史，需居家自主隔離。幸好台灣政府由2003年SARS爆發所學到之經驗，至目前為止，疫情控制得當，尚未出現社區感染。

回顧2003年SARS當年，醫護者出現恐慌、憂鬱等心理疾病

2019年新冠病毒的爆發，產生了不僅中國甚至全世界的焦慮潮。雖然制定了種種防疫措施，來對抗新冠肺炎的散佈，然而對於病患及健康照顧者醫護同仁精神心理健康的照護，卻如一片沙漠。

振興醫院精神醫學部蘇東平主任將2003年SARS爆發時，針對醫護照顧者的精神心理狀態觀察及研究與大家分享，並提供面臨這次疫情災難時重要的參考及建議。必要時，針對心理創傷者進行介入性的精神醫療。

2003年3月，SARS侵襲台灣，導致1萬3000人遭到隔離、356人受到感染，其中73人死亡。當時台灣民眾聞之色變，經過各界的努力之後，疫情終於在7月初獲得控制。

受到SARS疫病影響最大的首推醫療護理人員，他們除了身體上可能受到感染的威脅之外，在心理精神層面也會出現災難後經常見到的精神疾病。包括創傷後壓力症候群、重度憂鬱症、恐慌、害怕以及失眠症。

針對醫護人員進行精神研究，家庭支持提供保護因子

蘇東平教授以某醫院的醫護人員為研究對象，將接觸SARS的程度定義為不同劑量，以劑量效應的方式探討其身心問題，劑量最低的是被隔離的醫護人員，中度劑量的是直接照顧SARS病患者，重度劑量的則是罹患SARS的醫護人員。

蘇東平教授追蹤了107位劑量最低的醫護人員，發現5～17％的人在SARS流行被隔離時發生精神症狀，其中以失眠、恐慌症、憂鬱、焦慮症狀以及創傷後壓力症候群為主。在SARS過後的第3個月，發生率下降一半；6個月時，幾乎完全消失。

然而研究也發現，家庭的支持提供保護因子，可以降低受隔離者的身心壓力。特別的是，在SARS後的6個月，發現107位被隔離者的身心狀態，比對照組的122位醫護人員來得健康，顯示小劑量的壓力，可能使心理、精神相對增強。

第二個研究是在SARS盛行時，針對在SARS病房（分為一般病房與ICU重症病房）直接照顧病患的70位醫護人員，進行為期一個月的身心狀態評估。同時以非SARS病房（分為一般病房與ICU重症病房）的32位醫護人員做為對照組。結果發現，SARS病房的憂鬱症發生率，比非SARS病房高出13倍，而失眠的發生率則高出4倍。

進一步觀察發現，SARS病房的醫護人員在工作1個月之後，對SARS的知識和經驗逐漸增加，情緒、失眠及對SARS的負面感受也隨之降低，在心理層面上漸漸適應；血液中的壓力激素「皮質醇」濃度，也在一個月後逐漸恢復正常。顯示在疫病流行時，有組織的工作環境和條理分明的照護步驟，是避免感染、增加安全保護的最佳良方。

疫情快速爆發期，精神健康照顧的四項建議

「針對新冠肺炎爆發的快速，及時精神健康之照護是急需的」，這是中國澳門大學的Yu-Tao Xiang及其同仁於2020年發表在《The Lancet Psychiatry》一篇文章中的一段話，且有下列建議：

政府上層醫療官員應定期清楚地將新冠肺炎最新正確的訊息，公告給醫療工作者和病患及其家屬，以將低其害怕及不確定感。 精神醫療工作者應定期篩檢疑似和確診個案，以及其健康照顧者是否有憂鬱、焦慮和自殺傾向。 在區域及國家層級上應建立精神健康的多重團隊，包括精神科醫師、護理、臨床心理和其他工作者，並提供給病患和其照顧者精神醫療支持。 可利用電子設備提供感染病患及其家屬和大眾，予以心理諮詢，利用科技化的溝通管道，鼓勵病患和家屬聯繫，以減少被隔離的無助感。

任何生物災難發生時，人們心理的害怕、不確定性和被汙名化，十分普遍。從過去嚴重爆發的新型病毒肺炎及病毒流病，對心理社會的衝擊所得到的經驗中，發展精神醫療的特色，包括評估、支持、治療和服務，是在這次新冠肺炎疫情中主要且必須的目標。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航