武漢肺炎首宗本土感染死亡案例出現，台灣「社區感染」拉警報

中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間6點召開記者會，表示我國目前「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例新增2名，其中一名患者死亡，總確診病例數達20名，也讓台灣出現第一起因武漢肺炎死亡的病例。由於確診個案並無出國旅遊史，亦非確診病患的密切接觸者，因此可視為社區傳播的初始徵兆與警訊。

為因應擴大之疫情，中央流行疫情指揮中心亦宣布將擴大篩檢，14天內自國外回國者，出現發燒、呼吸道症狀，醫師若無法排除可能是新冠肺炎，就需要做採檢。同時健保署也宣布將旅遊警示範圍，擴及新加坡、泰國，並將自第三國入境者也納入警示。過去30天曾到中港澳、新加坡、泰國或在該地轉機者，回台就醫時健保資料都會跳出警示。

台灣新增2起確診病例，出現國內首宗武漢肺炎死亡病例

中央流行疫情指揮中心於今日召開記者會，公布國內新增2例武漢肺炎確診個案，其中一名個案已不幸過世。也讓台灣武漢肺炎確診病例數增至20例。

指揮中心陳時中指揮官表示，第一例新增確診個案（個案19）為61歲男性，無出國旅遊史，亦非確診病患的密切接觸者。該男子有B型肝炎及糖尿病病史，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫。當時診斷為肺炎，並進入負壓加護病房診斷治療。於2月15日晚間，因肺炎合併敗血症死亡。其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留檢體以供進一步檢驗。

第二例新增病例（個案20）為前例確診男性患者的51歲男性家屬，於昨日採檢後確診。目前未出現症狀，收至於負壓隔離病房。

陳時中表示，個案19並沒有旅遊史，理論上不會出現在採檢範圍內。然而後期看到新加坡將近50％的武漢肺炎確診個案並無旅遊史，因此指揮中心警覺到藉由旅遊史判定採檢可能出現疏漏，因此從2月12號起，針對全國醫療院所「通報流感併發重症，且流感檢驗為陰性」之個案，回溯至1月31日起，進行武漢肺炎病毒的檢驗。截至2月15日，全數完成了113件檢體，本案即為其中唯一一位陽性，其餘112位皆為陰性。

陳時中表示，個案19於確診之後，第一時間也針對經手之工作人員、醫護人員共60位進行採檢，檢驗結果皆為陰性。這些醫護人員會於其宿舍進行14天的居家隔離。

個案19的親密接觸者，同住的家屬有2位（其中一位即為個案20），非同住的有10位。包括其1月27日曾與親戚團聚吃飯，相關人等業已採檢，目前正在等待檢驗結果。

目前尚未掌握個案19的接觸史，同時此亦為我國社區感染的首例。個案19本身為白牌計程車司機，其主要客戶皆為具有中港澳旅遊史。因此目前針對其通聯紀錄，展開全面性的清查，查閱健保就診資料並調閱監視器，希望能在最短時間掌握個案的接觸史。

至於是否可說台灣已出現社區傳播？陳時中表示，此可視為社區傳播的初始徵兆。根據定義，社區傳播即為「在社區裡面走就有感染的風險」，並有以下徵兆：

確定病例無法找出感染來源（台灣有） 本地感染的個案已超過境外移入感染的個案數（台灣無） 出現持續性、連續性的傳播鏈（台灣無） 廣泛的發生群聚事件（台灣無）

目前第19名病例可視為社區傳播的徵兆與警訊，需要及時將防護鏈做好，完成疫情調查，及時阻止社區傳播的情況。

擴大檢疫：14天內曾出國且有疑似症狀，明日起全面採檢

因應武漢肺炎疫情，《ETtoday》報導，中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，明日起將擴大篩檢，14天內自國外回國者，出現發燒、呼吸道症狀，醫師若無法排除可能是新冠肺炎，就需要做採檢。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥指出，原本檢疫對象是有中港澳旅遊史和相關接觸史，但為防堵疫情漏洞，專家討論後決定「擴大採檢對象」，優先針對14天內從國外回國，若出現發燒、呼吸道症狀，醫師無法明確排除是否為新冠肺炎，就要做採檢。

《自由時報》報導，莊人祥表示，由於新加坡、泰國的武漢肺炎個案持續增加，指揮中心日前提高兩國旅遊警示建議，並對14天內有新加坡、泰國旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者進行採檢。但很多人頻頻詢問，為何同樣爆出疫情的日本卻沒有相關措施。

莊人祥指出，指揮中心昨天召開專家會議討論此事，考量不論日本或其他國家都已陸續出現疫情，且防疫、檢驗量能各國差異大，因此決議大幅擴大採檢標準，凡是過去14天內曾出國而且出現發燒或呼吸道症狀，就醫時都可由醫師評估後進行採檢。

《中央社》報導，莊人祥表示擴大採檢新制明天起上路，截至2月底國內每天採檢量能約1300件，回國民眾也不是人人都會生病，採檢量能應足夠因應。

此外，台大副校長、感染症權威張上淳在台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會舉辦的「嚴重特殊傳染性肺炎臨床研討會」中也提到，未來凡是出現肺炎群聚感染、醫護人員感染肺炎等狀況，也會一律採檢，以掌握社區中是否有不清楚個案出現。

「健保卡旅遊警示」擴及新加坡、泰國，自第三國入境者也納入警示

《TVBS》報導，武漢肺炎延燒，健保署今（16）日也宣布將旅遊警示範圍，擴及新加坡、泰國，並將自第三國入境者也納入警示，過去30天曾到中港澳、新加坡、泰國或在該地轉機者，回台就醫時都會跳出警示。

衛福部疾管署「國際旅遊疫情建議等級表」，因應武漢肺炎疫情下，各國旅遊疫情建議等級如下： 分級標準 意涵 旅遊建議 國家 第一級：注意（Watch） 提醒注意 提醒遵守當地的一般預防措施 日本、泰國 第二級：警示（Alert） 加強預警 對當地採取加強防護 新加坡 第三級：警告（Warning） 避免所有非必要旅遊 避免至當地所有非必要旅遊 中國大陸、香港特別行政區、澳門特別營政區

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿宣布此消息，資訊組科長張齡芝接受記者聯訪時表示，因應武漢肺炎，1月27日首度和移民署合作，將民眾出入境資料串連健保資料，14天內曾到中國湖北地區的民眾就醫時，只要一插入健保卡就會跳出警示視窗，1月30日再將範圍擴及中港澳、小三通入境者。

《中國廣播公司》報導，然而近日健保署收到不少民眾投訴，說有親友雖有中港澳旅遊史，但只要改從日本等第三國返台，就醫時就不會跳出警示訊息。健保署為防堵漏洞，除了把新加坡、泰國等「高風險地區」出入境及轉機者也一併納入外，警示範圍也從過去14天擴大至30天。

《ETtoday》報導，而針對出境至「高風險地區」（包含中港澳，新加坡及泰國），但返國出發地點非「高風險地區」者，已取得移民署今（2020）年1月8日以後出境資料，包括國人往返歐洲自香港、曼谷及新加坡轉機者，皆納入旅遊史的提示名單。例如旅客如果1月30旅遊目的地為歐洲，由台灣出發至香港轉機，但2月10日由日本返國，皆列為旅遊史提示名單。

《中央社》報導，資訊組科長張齡芝接受記者聯訪時表示，昨天已從移民署取得第一批出境日期（1月8日至2月14日）資料，共有43萬9428筆，已匯入健保雲端資料庫，盼縮小防疫破口。健保署也完成相關格式建置，未來一旦有新的國家納入高風險地區，可立即將旅遊史資料連結健保資料。

健保署呼籲，民眾應主動告知旅遊史及轉機資訊。也提醒各醫療院所及第一線醫師對於有呼吸道症狀的求診患者，多加詢問其旅遊史，同時呼籲民眾切勿隱匿過去曾前往高風險地區，共同有效防堵疫情。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜