國民黨考慮用「超級黨代表」拉近民意，最好先看看美國民主黨1968年的慘痛教訓

從很多國際事件，可以發現台灣不少政治新聞的盲點。像是近期熱鬧滾滾的美國總統初選，跟國民黨最近的新聞就有關。

國民黨從年初大敗後，就成立改革委員會討論各項失敗的原因，2月13日召開的「組織改革」諮詢會議，其中一項討論到地方首長、立委或是優秀的從政黨員成為「當然黨職人員」，理由是希望縮短黨意跟民意的落差，證據是美國就有「超級黨代表」制度，所以有其必要性。

不知道提出此說法的人，是從什麼角度思考？

把黨內從政同志拉到黨中央擔任黨職的立意沒有錯，不過怎麼會用美國民主黨的超級黨代表來舉例？若對美國政治稍有了解，就該知道超級黨代表是一個與民意「非常脫節」的制度。

鮮血與暴力的1968年，美國史上最痛苦的大選

我們先把時間拉回1968年，那一年美國正好要選總統，時任總統是民主黨的詹森（Lyndon B. Johnson）。詹森在第一場黨內初選的新罕布夏州僅險勝，隨即宣布退選，不久後轉而支持臨時參選的副總統韓福瑞（Hubert Humphrey）。

那一年的總統大選，對美國人而言極其痛苦。黑人民權領袖馬丁・路德・金恩（Martin Luther King Jr.）、民主黨初選候選人羅伯特・甘迺迪（Robert F. Kennedy）先後被刺殺。這位甘迺迪就是被刺殺的前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的弟弟，民主黨初選也因此停擺。不過令美國人感到痛苦的，不僅是兩位政治明星的殞落，還有一個原因：越戰。

當年詹森之所以會無法走完初選，就是美國社會反對越戰的聲浪非常強烈，連帶影響對詹森的支持，副總統韓福瑞即使調整對越戰的立場，但依然難逃越戰罵名。所以民主黨初選由高舉反越戰大旗的聯邦參議員麥卡錫（Eugene McCarthy）領先。

初選在羅伯特・甘迺迪被刺殺而停止時，麥卡錫贏得了六個州的初選、總票數達38％；所有反越戰的候選人票數總和，更高達80％，可見這是主流民意之所在。

既然如此，反越戰的頭號人物麥卡錫應該篤定會被提名吧？很荒謬，結果不是如此。

1968年美國民主黨全國黨代表大會會場｜Photo Credit: AP / 達志影像

民主黨的總統提名，應該要由各州黨代表依據選民初選結果，選出該黨正式提名的候選人，不過當年的初選因為羅伯特・甘迺迪之死，根本沒有選完，所以8月26日至29日在芝加哥舉行的全國黨代表大會，將在各種不確定之下選出黨的總統候選人。

當時因為金恩被刺殺，全美的種族氣氛緊張，加上反越戰的民意強大，在民主黨代表大會場外便出現警民激烈衝突的血腥慘況；而被暴力與鮮血包圍的民主黨代表大會，最後竟然選出了根本沒參加初選的副總統韓福瑞擔任總統候選人。初選投票不是以反越戰為主流嗎？為何還選了跟越戰脫不了關係的韓福瑞？原因就出在由黨的公職人員組成的「超級黨代表」。

黨代表有兩種，一種是依照選民投票結果，按比例分配的各州黨代表，另一種則是不受初選結果影響的超級黨代表，想投誰就投誰。當時麥卡錫在黨代表大會拿到601票，韓福瑞則是1759.25票，幾乎所有初選投票的黨代表都依循民意投給麥卡錫，但擁有自主權的超級黨代表，全部都被黨中央「喬」給韓福瑞。

此外，民主黨的阿拉巴馬州長華萊士（George C. Wallace），因為種族議題跟民主黨分道揚鑣，脫黨參選總統。當時困擾民主黨的兩大議題，一個是種族，一個是越戰，華萊士因為種族問題脫黨，嚴重分裂選票，照理來說應該是把另一顆越戰的炸彈給拆除，能不能加分不一定，但至少降低繼續失血的可能，但沒想到民主黨的超級黨代表，還是不顧反戰聲浪，硬是選了韓福瑞，最後讓共和黨提名的尼克森（Richard Nixon）以301張選舉人票擊潰韓福瑞的191張，終結民主黨執政。

在最撕裂的社會、最對立的族群、最痛苦的年代，選出了一個最不適合的候選人，貫徹黨意不惜違背民意，這就是1968年民主黨超級黨代表們的傑作。

再來看2016年的民主黨初選，很多超級黨代表一開始就表態支持希拉蕊（Hillary Clinton），選民根本還沒開始投票，希拉蕊就靠超級黨代表遙遙領先桑德斯（Bernie Sanders）的現象，似乎也稱不上民主。桑德斯的起跑線比希拉蕊還要後面，在氣勢上就先輸一截，對許多「西瓜派」選民來說，一定會產生無法估計的投票行為。

希拉蕊整場初選獲得的2842張黨代表票，就有572張來自超級黨代表，若這些超級黨代表全部都改投給桑德斯，希拉蕊將輸掉黨內初選。

民主黨為此還進行了選務改革，從今年大選開始，超級黨代表無法在黨代表大會首輪票選參與投票，除非投票陷入僵局。等於間接取消超級黨代表的投票權，避免某些候選人在一開始就被黨內高層「喬」掉。

看到這裡，還覺得超級黨代表能縮短跟民意的距離嗎？

如果你們真的比較聰明，那為什麼會一直輸？

國民黨有這麼多智庫、學者、專家，怎麼還會提出「用超級黨代表縮短黨意跟民意的差距」這種理由？難道不曉得連美國民主黨都知道這制度有問題，選擇改掉了嗎？

超級黨代表有沒有民意基礎？有。但能不能反映民意？完全是另一回事。這些超級黨代表雖是民選公職人員，不過跟黨的長期利益綁在一起，只要有可能讓既得利益動搖或瓦解，他們不可能忠於民意。

重點不是什麼身分的人成為黨務人員，而是黨的運作機制，有沒有能讓民意傳達的管道。國民黨的中常委有多少立委？某些人還不知道已經幾連霸了，但他們有反映民意嗎？

沒有，因為民意之前，是利益。

核稿編輯：翁世航