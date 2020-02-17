美國包機撤離「鑽石公主號」美籍乘客，44名確診病例將留在日本治療

在日本橫濱港外停滯的遊輪鑽石公主號，「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）累計確診病例已達355例，美國派出2架包機接回船上約400名美國公民，於今（17）日清晨從東京出發返美，不過目前已知船上有44名美籍乘客感染武漢肺炎，這些人將留在日本接受治療，而返美的美國公民將接受14天的聯邦隔離檢疫。

除美國以外，義大利、加拿大、南韓、香港、台灣等國也都陸續公布計畫接回該國乘客。

《中央社》報導，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）證實，鑽石公主號確診的武漢肺炎病例中，有44名為美國籍。他們將在日本醫院接受治療直到康復。

佛奇今天接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問表示，鑽石公主號的美國乘客在搭乘包機返國前要接受檢查，出現症狀的人不能返國，要留在日本的醫院。其他人則要立即撤離到美國境內的空軍基地。

被問及這些美國乘客的病情嚴重程度時，佛奇表示情況各有不同，「你可能被感染且出現很少症狀，但是你仍有可能傳染給其他人」。他還說，患者也有可能被感染且出現一些嚴重肺部疾病，不僅需要住院，甚至可能需要一些介入治療。

《中央社》報導，有2對原本4人結伴同行，其中一位太太因確診必須留在日本就醫，讓她的先生非常煎熬，最後仍決定與朋友一起搭美國的撤僑班機先離開。



加州一家廣播電台的經營者高德曼（Carl Goldman）夫妻和朋友約根森（Mark Jorgensen）夫婦一起登上鑽石公主號，結果約根森太太15日收到檢疫陽性的確診通知，隨後被送到福島（Fukushima）的醫院，成為船上第41位確診的美國人。



由於沒有確診的家屬不准陪同去醫院，約根森被迫和妻子分開，一人在船上、一人在醫院。當天美籍乘客收到美國大使館撤離班機的電子郵件，提到「不打算跟著計劃離開的美國人，未來離開的日期『以後才能決定』」。「震驚、難過」是約根森的心情寫照，如果留下來等太太，他會被「不可預期的時間」困住，最後約根森決定跟著同行的高德曼夫妻搭乘撤僑班機離開日本。

《世界日報》報導，這2架要撤回美國公民的包機抵達東京羽田機場，日本自衛隊出動大巴士將下船的美國籍人士載運到羽田機場搭乘包機，於當地時間17日清晨從羽田機場起飛返回美國。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，搭乘撤僑專機返美的民眾將被送至加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）與德州拉克蘭空軍基地（Joint Base San Antonio-Lackland），並需接受14天的聯邦檢疫隔離。

《中廣新聞網》報導，據《美聯社》報導，並不是所有美國乘客都選擇下船，搭乘包機返美。因為有部分身體健康狀況良好的美國乘客，害怕和潛在患者在包機上長時間共處，返美後要進行二度隔離，所以不想搭包機返美，而是選擇在鑽石公主郵輪待到日本政府規定的隔離期2月19日到後，再自行返回美國。

《ETtoday》報導，有美國公民痛批政府派出包機的時間太晚，在船上完成隔離還比較安全。57歲的美國公民史密斯（Matthew Smith）指出，許多人都被網路上的消息騙了，進而認為這艘船很危險，他決定在船上完成隔離，若到檢測結果呈現陰性，他與妻子就能重獲自由。

《中央社》報導，鑽石公主號共有乘客與船員約3700人，其中約400人為美國公民。目前累計確診病例已達355例，是全球感染情況最為嚴重的區域之一。也是美國總統防疫工作小組成員的佛奇表示，這艘遊輪的傳播程度已經近似熱點地區。

各國都將包機撤僑

《中央社》報導，另外義大利當局今天表示，將把鑽石公主號郵輪上的義大利公民撤回國內。義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）今天在推特表示：「我國昨天決定派出飛機，把那35名義大利人帶回國。」

南韓今天也說，將撤回鑽石公主號上未感染武漢肺炎的南韓公民。《自由時報》報導，目前在鑽石公主號上的共有14名南韓人，包括9名乘客與5名乘務員。南韓保健福祉部長朴凌厚表示，鑑於遊輪確診人數不斷增加，「如果船上的南韓人經日本當局篩檢結果是陰性，也願意回國，南韓政府計畫將他們接回」。

南韓政府14日曾表示，暫無計劃接回日本鑽石公主號郵輪上韓籍乘客，並表示由於這些乘客大多定居日本，與此前武漢撤僑的情況不同，據悉，鑽石公主號上14名韓籍乘客中大多持日本永久居留簽證或定居日本和美國。

《世界日報》報導，加拿大政府昨日宣布將安排包機接回鑽石公主號上的加國公民，但未說明何時派遣包機。加拿大政府之所以決定接回公民，主要是認為鑽石公主號上的乘客面臨很特殊的狀況，以及想減輕對日本醫療體系的負擔。

香港政府也宣布將安排專機早日接回鑽石公主號上的香港人。

而目前船上共有20名台灣旅客、2名台灣船員，另有2人因確診已經下船在日本當地治療。台灣則開始和日本洽談方案，希望接回台籍旅客回台。《ETtoday》報導，中央流行病疫情指揮中心的發言人莊人祥表示，這些乘客也是確定病患的接觸者，現在正在研議返台後，他們要在醫院還是家裡隔離，不管是哪種方案，回台後都要再隔離14天。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：