囤積廁紙的潛在風險——太多細菌

大部分廁紙由纖維素，木質素和其他造紙物料做成，在製造過程之中，這些廁紙有可能會被某些微生物所污染，而因為大部分造廁紙的原料都可被這些微生物用作養分，所以廁紙上有細菌呢個說法並不是空談。

細菌污染的主要來源是循環用的水，原材料，機器的零件以及工廠環境。事實上，亦有研究發現造紙機中含有細菌並不是罕見的事情。一些實驗發現就算是先進國家，如加拿大，美國，新西蘭，芬蘭，法國，德國和西班牙，他們的造紙機中都有細菌的蹤跡。而造紙機中分離出的細菌包括芽孢桿菌、類芽孢桿菌屬、腸桿菌、微細菌、假單胞菌和葡萄球菌。[1]

本來，造紙過程中把紙弄乾時所用的高溫可以殺死大多數（即使不是全部）的微生物， 但是一些耐熱、對化學物質耐受的孢子，如芽孢桿菌和類芽孢桿菌屬等的細菌，可能會倖存下來，從而污染機器以及最終的紙製品。某些造紙機中生存下來的芽孢桿菌的種頪，甚至是可以製造有害毒素的。

這項由加拿大團隊做的研究，除了顯示未用過的廁紙上都可能有一些有害的微生物之外，他們更發現這些微生物能在抺手的過程中從廁紙傳到手上，雖然效率不高。

所以何栢良醫生的廁紙有細菌論[2]係有根有據的！

不過，如果正常使用，這些在廁紙上的細菌數量應不足以對人做成傷害。

雖然科學家對好多事情都會抱有好奇心，但有邊個科學家會估到，廁紙會囤積喺廁所半年至一年？所以筆者估計，未必有實驗做過當這些本來已在廁紙找到的細菌，在濕氣重的地方，囤積半年至一年後，這些細菌是否會繁殖，甚至繁殖到一個「已不能安心使用」的點？

參考資料︰

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex