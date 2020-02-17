中國復工進入第二週：廣東、北京辦公室傳出確診，深圳、南京「實名制」搭公車地鐵

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的疫情在中國春運期間開始延燒至今，春節後復工時間也從1月31日一再往後延到2月10日，直到今（17）日是復工後第二週的開始，仍有多地尚未完全恢復，廣東、北京更傳出工作場所感染案。現在中國各地針對疫情嚴重地區的車輛進行交通管制外，也推出「實名制」搭乘大眾運輸，接下來如何續復工並同時確保防疫將是重大挑戰。

（中央社）中國將在17日進入復工第2週，不同於上週的消極態度，各地採取「分區分級」的控管和復工原則，也開放原先封鎖的高速公路。但復工同時能否確保防疫，是未來一週的重點。

《澎湃新聞》報導，昨天下午1時許，一列載有300名貴州旅客的列車從貴陽北站開出，預計今晚10時許抵達杭州北站。這是杭州為當地單位工作的貴州籍人員申請的列車，也是中國今年春節後首趟復工人員專列（專門列車）。

10日是中國的復工日，但在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情陰影下，地方政府的態度謹慎。陸媒報導，杭州當天共有29814家企業申請復工，獲准的卻只有162家，核准率僅0.54%。

中國許多省市也加強對外來復工人員的控管，除要求自我隔離14天外，江蘇無錫更直接「勸返」6個疫情嚴重省分的人車。整體而言，復工第一週的情形並不樂觀。

種種做法也引來中國國家發改委11日發話，要求「嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工復產的做法」。中共中央政治局常委會議則在12日發話，把「有序推動各類企業復工復產」定於一尊；並提出「分區分級」、差異化防控的概念。

《澎湃新聞》報導，目前包括江西、甘肅、福建和安徽等省份都推出政策，將境內以縣（市、區）為單位，依疫情程度分成不同層級，再安排相應的人員控管和復工原則。

各處都交管封路，針對湖北車輛「勸返」

日前為防阻疫情擴散，各地都有封鎖高速公路、勸返湖北等異地車輛的交管措施。中國交通運輸部服務司長徐亞華11日公開重申「五個嚴禁」：嚴禁各地擅自封閉高速公路出入口、封閉國省（級）幹線公路、隔離或挖斷農村公路、阻礙應急運輸車輛通行，和在高速公路服務區和收費站等地設置檢疫點等。

《新京報》報導，目前包括甘肅省、雲南昆明市都已恢復封閉的高速公路出入口和服務區；浙江、福建和遼寧省則分批恢復。而重慶和深圳市則是要求入境車輛須提前預約、申報。

中國交通運輸部副部長劉小明日前表示，目前全國每天平均輸送1348萬人次旅客，2月以返崗農民工為主；3月則主要是學生，共計會有約4億人次的客流。

在疫情受到控制的同時，如何確保復工人潮不衝擊原有的防疫規劃，是未來一週的關注重點。

深圳、南京、蘇州大眾運輸「實名制」

在2019年冠狀病毒疾病衝擊下，中國大陸各地正陸續復工；為了防疫，深圳地鐵採取了實名制，乘客要實名登記才能上車。

《深圳新聞網》今天報導，深圳已經進入復工潮，為控制武漢肺炎傳播，深圳地鐵昨天起啟動了實名制乘車，以確保可追查乘客資訊及追蹤重點人員。

據報導，從昨天起，進入當地地鐵站的乘客需要以微信掃描站內到處張貼的二維碼，以確定登記了手機號——大陸手機以實名登記。

乘客登記手機號後，向車站工作人員出示登記成功介面，即獲放行登車。乘客登車後，每個車廂也有不同的二維碼供乘客掃描，以確定乘客所在車廂。

另外南京市今天宣布，即日起民眾搭乘全市公車、地鐵，必須用手機掃描車廂上的二維碼登記後，才能搭乘。

而轄區涵蓋昆山、太倉等地的蘇州市今天也宣布，在計程車先前已全面實行乘客登記的基礎上，即日起也實施乘客搭公車實名登記措施。

先前中國各城市因應疫情執行的各種封城、半封城措施，多半屬於範圍大小不一通行管制，即執行「只出不進」或「只進不出」等管制。而南京、蘇州的上述管制措施，則是在人員仍能使用交通工具之下，增加實名登記措施，以掌握人員行蹤。

《央視新聞》報導，南京市政府表示，若乘客沒有攜帶智慧型手機或不會操作，可由營運人員或其他乘客代為綁定手機號碼，完成訊息登記。

在同屬長三角的上海市，先前已對機場、火車站及所有進入上海的公路、水路交界處嚴格管控，全面實施登記、測溫、重點人員臨時隔離觀察措施。外地人員抵達或返回上海，要主動向單位和居住的居、村委會報告健康狀況。

目前全上海市1.3萬個居民住宅小區（社區）絕大部分已執行「封閉式管理」，採取出入口管理措施，做到人員進入「必詢問、必登記、必測溫」。

廣東、北京復工後均傳感染案

《ETtoday》報導，廣州珠江天河區一棟頂級商業大樓的管理15日貼出公告，透露一間位於13樓的公司，由於有職員近日確診染病，因此整間公司全體員工都在14日緊急停止上班，開始進行隔離，疾病控制中心隨即派人上門進行樓層全面消毒作業。這也是廣州正式復工後，首次有商業大樓出現確診病例。



《ETtoday》報導，另外北京市疾控中心副主任龐星火昨（16）日也在疫情防控工作新聞發布會上透露了一名確診患者的個案。這名個案回到北京上班8天後，近日出現感冒症狀就醫後確診，而一名在食堂一同排隊用餐的同事也被證實感染。疾控中心強調，這名患者回北京後，沒有進行居家隔離觀察14天，導致全單位幾十人現在都被隔離了。

值得注意的是，該案例屬於復工集聚感染案例，普遍於2月10日復工前就出現於中國公司行號，近日各地也已傳出多起聚集性疫情，包括重慶的攀鋼重慶鈦業公司，出現2例確診、1例無症狀陽性感染者，131人密切接觸。還有湖南的婁底漣源海螺水泥廠、山西某電廠均為春節期間因生產需要繼續上班，員工陸續返回復工後，開始出現確診案例，使得企業目前緊急停工或採封閉式管理；為了最大限度的降低風險，據《福州日報》報導，當地計畫提供復工人員免費核酸檢測，避免產生「無症狀感染者」的風險。

《報導者》報導，目前各產業、各地實際復工狀況不一，各地仍有許多企業處於完全停工狀態或是發布再延期復工通知，例如江蘇最早20日可以復工、山東延到24日、浙江延到29日、山西最早3月1日可以復工、河南鄭州市則最晚3月16日復工。

根據中國國家衛生健康委員會最新的數據，16日24時止，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，總共新增確診病例2048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，廣東2例），新增疑似病例1563例。中國累計確診病例已達7萬548例，死亡病例1770例。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜