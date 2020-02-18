遺世獨立的吐瓦魯，隱藏著需要台灣協助解決的「三高」危機

遺世獨立的吐瓦魯

如果要找一個遺世獨立的桃花源國度，為在太平洋邊緣的吐瓦魯應該是最好的例子。這麼迷你的國家由九個環礁組成，水裡隨便一撈就有魚，路邊隨便一摘就有椰子，吃飽沒有問題。人口很少，基本上都是第一級產業，人人都可以過上晴耕雨讀的好生活。

但美好的背後還是有陷阱，食用海鮮過量難免有健康三高問題，美國大量的食物進口，對三高問題推波助瀾。吐瓦魯人過胖和三高問題，也是南太國家醫療體系共同面對的困境。雖然慢性病不會一時致死，但長遠來講，人民的健康狀況不佳，對全球化時代的國際競爭力還是有影響。

甚且，吐瓦魯面對全球化，要憂慮的不只是競爭力，更有逐漸上升的海平面。由於是環礁國家，全球暖化問題他們首當其衝，國土不斷消失，也讓吐瓦魯對於聯合國永續發展目標SDGs特別關注。

這也是世界上僅存十五個和台灣維持邦交的國家，台灣每一年都會派出醫療團赴吐瓦魯行醫，尤其牙醫和三高問題併發症的控制，更是醫療的主要方針。除此之外，為了協助吐瓦魯人應付三高，台灣技術團也常駐在吐瓦魯，在當地種植蔬菜、協助養豬等種種。

日本方面，也有國際協力機構JICA，針對投入延緩海岸消退的礁石海岸養護計畫在推行。事實上，在南太許多國家，台日兩國都有相關機構駐在，只是兩國的外交都稍嫌保守，尤其日本方面顧忌於中國態度，往往自掃門前雪，和台灣雖然保持友好關係，但合作推動計畫不曾有過。

在吐瓦魯影響力最強的國家，是距離最近的紐西蘭。紐西蘭政府不僅每一年都給予吐瓦魯諸多援助，也已經承諾針對吐瓦魯最關注的「氣候難民」問題，願意給予協助。但紐西蘭也鮮少和日本、台灣共推合作計畫，各國對於吐瓦魯的協助，大多有專門領域，很少互相踩線。

台灣最近的三位總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾經訪問吐瓦魯。吐瓦魯的機場很小，就算是小型的波音737客機都無法降落，陳水扁和馬英九訪問的時候，都次租用ATR的螺旋槳引擎飛機前往，而蔡英文則是租用龐巴迪公司的小型商務噴射機前往，還被輿論批評「奢華」，引出一段風波。

吐瓦魯是內閣制國家，總理由國會議員互推。過去很多年來，都是由立場親台的索本嘉（Enele Sopoaga）出任總理，索本嘉經常訪問台灣，他很喜歡唱歌，只要一喝酒就要唱他自編自唱的「台土友誼之歌」。吐瓦魯人的禮貌，是唱完歌之後如果喜歡，要在演唱者身上噴香水，所以每次索本嘉唱完歌，台灣的政要們就會輪番上去噴香水，也算是有趣的畫面。

此外，吐瓦魯的政治人物訪問台灣，都會有採購釣具的行程。很多人好奇吐瓦魯真的沒有釣具嗎？答案是無論釣竿、冷凍箱之類專業釣客的專業設備，吐瓦魯是真的沒有，就算有也是天價。因此「工欲善其事」的話，台灣確實是吐瓦魯政治人物「必先利其器」的採買點。

2019年吐瓦魯大選，索本嘉領導的親台灣團隊失腳，國會選出了那塔諾（Kausea Natano）總理。外界都很憂慮吐瓦魯跟吉里巴斯、索羅門群島一樣琵琶別抱，改投入中國那一邊。不過在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）明示暗示、以及吐瓦魯新任外長柯飛（Simon Kofe）訪台見到蔡英文總統後，局勢呈現比較穩定的狀態。短期內，吐瓦魯應該不會改變兩岸關係的支持立場。

隨著中國越來越積極介入太平洋事務，連續挖走索羅門群島和吉里巴斯兩個邦交國之後，吐瓦魯的政治立場也更讓人矚目。雖然吐瓦魯並不像是吉里巴斯或索羅門群島那樣，作為戰略上的要衝，但當台灣連續失去兩個邦交國，再有變動還是會衝擊到太平洋區域的現狀。美國、澳洲和紐西蘭雖然在區域有龐大的影響力，但是霸權之姿並不很受到當地的歡迎。

反之，積極投入ODA等援助工作的日本，在太平洋島國其實有著不錯的名聲。日本如果不欲見到太平洋區域的均勢再有波動，應該要更積極和台灣攜手，避免中國勢力在太平洋地區快速擴張。

如果憂慮官方的立場太鮮明，不妨考慮JICA和台灣的國合會聯手，不僅可以降低官方色彩，更能夠達到實質的合作。近年來，台灣總統蔡英文已經多次在公開場合表達類似立場，日本外務省如果表示歡迎，或者就直接動手開始，不僅有助於太平洋區域的穩定，對台日友好的促進，也會有很大的幫助。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航