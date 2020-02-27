實體書店的靈魂人物：專訪「法雅客選書人」

文：韓筠青 Anna

「安娜選書人」是以我個人的角度，將閱讀完覺得有收穫的書推薦給所有讀者，挑書的面向以文學、社科、科普、商業、藝術為主。

為什麼會稱自己為「選書人」呢？在每天都有新書出版的今日，我希望能在書籍迷宮之中，替大家點亮一盞路燈，將光打在值得推薦的書籍身上，讓不知道自己適合看什麼書的人，有選擇的依據。

我可以用自己的喜好來推薦書籍，而且沒有業績壓力，但實體連鎖書店的採購呢？他們如何在坪數大小不一的店面中，適當地以選書人的角色，替因為不同目的來到書店的讀者，從出版的書海之中先進行有效的過濾，精選最值得推薦的主題，並放到書架上？

這一篇專欄，我不推薦書，但會帶大家認識真實書店裡「選書人」的工作實務！

法雅客選書人：妙蓉

經濟系畢業的妙蓉，第一份工作就在法雅客擔任書籍挑選、採購（以下簡稱選書人）。由於大學時期非常喜歡閱讀文學、小說，畢業後遇到了這份工作，決定試試看，就一直做到了現在。

已經保有閱讀習慣的妙蓉，在擔任選書人一職時，才發現自己對於書籍出版、通路、挑書的了解，只接觸到了冰山一小角。

Photo Credit: 孟妮 Irene 妙蓉

一點都不唯美的選書角力

法雅客在台灣共有七間門市販售書籍，由於門市坪數、客源大不相同，妙蓉要負責所有店舖的書店進書。選書人的角色，並不是讓一間書店如圖書館一般應有盡有，而是有目的性地將「本週最適合你的新書」鋪陳在讀者眼前。

當然這敏銳的判斷力，必須經過多年的銷售紀錄觀察，所以「數字」反而是妙蓉進書時的決策依據之一。

「眼前的桌子鋪滿了即將上市的新書，選書人一本本拿起來翻閱、評估開本的手持觸感、文字排版的間距、書籍內容的扎實程度⋯⋯，把適合的挑走、不會賣的留在桌上。」這是我還沒見到妙蓉之前，腦海中幻想的挑書方式：一點唯美、一點知性。

一問之下，才知道妙蓉在選書時，只能單看白紙黑字上的新書資料（書名、作者、出版社等等），在封面、完整內容都無法掌握的情況下，就必須決定好各分店各進幾本，或是直接不進。

等等，這也太難了吧，而且一點都不浪漫！

Photo Credit: 孟妮 Irene 妙蓉：「進到書店才知道，原來之前經手的這些書，封面長這樣啊！」

選書人的五大選書方針

一般讀者可以在書店透過裝幀、平面設計、開本大小，以及實際翻閱內文而決定是否購買手中的書籍，而妙蓉在只有文字資訊的狀況下，他是怎麼挑書的呢？

他將評估方式簡單分成五類：

作者的過往出版紀錄

主題的當紅程度

出版社的品味

過往該類別銷售數字

選書人的直覺

以上五項是個依據，但這每一項的評估基礎，都來自於選書人對所有書籍類別的廣泛認知與瞭解，才能下判斷；因為面對的是市面上所有類別的書籍，不是只有自己在意的主題。

看到這邊，大家應該會想知道：妙蓉如何在日常中累積、培養、探索各領域的知識體系呢？

選書人的品味培養

首先，與世隔絕是絕對不可能發生的事，而且一定要知道當下流行的事物、掌握時事，並且隨時保持在吸收新知的狀態中（接收訊號隨時開啟）。

Facebook社團是妙蓉取得資訊的主要管道，不同主題的社團會集結各大社交平台上的最新訊息，這都是情報來源。當然，看電影、看展覽、實體書店的走踏已是固定行程。

接收訊號持續開啟，加上不斷接觸各種書籍類型，收集到的資訊將轉換成選書時的評估條件，就能篩選出適合各分店的書籍。妙蓉說，從出版社窗口收到的書單，經過篩選後，通常只會保留70%的書目。

除了每天都要挑書之外，妙蓉的工作還有書展策劃、庫存管理、出版社／經銷商窗口聯繫、與行銷合力舉辦書店活動等等。

法雅客的選書特色

與妙蓉的訪談，是在法雅客A9信義店進行，不知道大家有沒有發現，信義店的選書集中在商業、歷史、生活類別，這也是妙蓉根據銷售數字與來客族群而訂出的選書方向（舉例：天母分店的主打則是健康類別）。

如果要說法雅客與其他實體書店的最大差別，我會説：門市書架上的都是妙蓉挑選出的精華，而且選書的知識濃度非常集中，陳列方式也與門市人員達到一定的默契。

推薦大家可以比較「不同書店的同一個書籍分類」，就可以一窺各書店選書人的挑書差異。而且通常每一間書店、同一周進的書都不一樣喔！

這個世界每30秒就有一本新書出版，過多的選擇自由，反而讓讀者不知從何選起。選書人的角色，即是先幫我們淘汰掉部分的書，省去踩到bad books的機率。

當然，我們一樣要培養自己的書籍篩選機制，唯有不斷的翻閱不同的書本、走訪不同的書店，才能吸收到真正需要的養分。

有時候，「不知道自己想要什麼」沒關係，但請一定要知道「自己不想要什麼」，我們總能在刪除的過程中，更了解自己的喜好。

對選書人一職有更多瞭解了嗎？歡迎在文章下方留言給我與妙蓉喔！

場地協力：法雅客信義店

訪談側拍：孟妮 Irene

特別感謝：法雅客總公司商品部、行銷部

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航