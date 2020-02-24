當世界新秩序變成「雙邊」與「條約」，台灣該如何自處？

文：韓非

地球不再是平的，全球主義將成過去。世界新秩序，會建立在雙邊條約上。

所以不要把英倫脫歐，當作是對「大英帝國」浪漫式歷史回憶。從歐盟的經驗，因經濟利益，而建立大區塊的統合，不顧及政治、文化、種族等因素，即使高度均值（homogeneous) 的歐洲，都有困難：要把全歐放入布魯塞爾的大官僚體系下，建立起來統一的「歐洲合衆國」可能嗎？

不久前的歐債危機只是開始，移民和反移民的文化衝突、烏克蘭的內戰、NATO的效能、美國的駐軍？「大西洋聯盟」會不會退化成另個新世紀的「神聖羅馬帝國」？或許我們可用因傳統「宗教信仰」的不同，演化出差異的文化，來看歐洲：北歐、中歐路德教會的效率和紀律，南歐天主教會的歷史、人文、和傳統取向；經濟統合的動力，不可能混同文化本質和價值認同的差異。

事實上，歐盟應該只是「德法軸心」為主體。六、七十年代，法國戴高樂總統就看得很清楚，他反對英國加入歐盟，認為英國只是「新羅馬帝國」美利堅的特洛伊木馬。戴高樂處心積慮建立法國的獨立核子武力，獨立於NATO之外，防止美國文化的入侵，時稱「戴高樂主義」。

若用反對戴高樂主義的觀點：今日歐盟的困難多少可在法國內政上的停滯不前而顯現出來。法國沒辦法解決現時國內左派和右派政治的衝突，如何和德國共同帶領歐盟？德國往後的發展必為「右傾」。德國七十年代的左派運動，只是對納粹德國罪惡的反動，難以形成開創未來的主流，試看德國社會民主黨，近二、三十年的對德國政治的影響力消減多少？

未來，歐盟一定退化，勉強保住南北兩大區塊，區塊間以「自由貿易協定」來維持平衡和合作。統一貨幣歐元的命運？沒有歐盟勢力幫助與支撐，僅靠自身能量，法國一定陷入政治文化左右派別的「精神分裂」。歐陸如此，何況用集權、政治壓制的一統帝國，如何應付此種變局？

Photo Credit: AP/達志影像

顧及政治發展、文化價值的雙邊式的經濟同盟是新潮流，一條鞭帝國式的「大區塊主義」會消退。代表大區塊思考的「季辛吉主義」在美國也會退出主流。假如季辛吉主義今日仍然盛行，中美間不會有「貿易戰爭」，最多只是「貿易爭端」。

民主黨為取得美國內政意識型態的優勢，必須發動對中國的「人權價值戰爭」。民主黨必須堅持傳統左派的「民主全球主義」，必然和支持全球化，和中國自由貿易中獲得大量利益，一向為民主黨支持骨幹的大跨國公司集團，產生衝突，民主黨內部意識形態一定分裂。

中美間「貿易」和「價值」兩大戰爭，加上「強權爭霸」的民族主義情緒，冷戰必然形成，壁壘分明。必然更強化「雙邊同盟」、非楊卽墨的國際政治潮流。「美日雙邊」、「美韓雙邊」、「美澳雙邊」，由各類雙邊之上，再尋求第二層級的「再雙邊」，才可能組織「大區塊」間的同盟，這是雙邊型的世界新秩序。

美國會這樣做，歐盟也會裂解而被迫這樣做，全球供應鍊（supply line）會依雙邊合作的協定而重組，涇渭分明。現時的「武漢肺炎」疫癘，更會促成這個趨勢。由第二、三世界級的亞非國家為主力的聯合國及其附隨組織，會逐漸失去其功能和聲譽，WHO的那位秘書長的表現是個難以恭維的案例。聯合國逐漸會淪為政治宣傳，爭奪國際公共關係的場所。

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣在這卽將出現的世界新秩序要如何自處？顯然所謂「九二共識」必成過去，狐假虎威，挾聯合國決議文的所謂「一個中國」，也會因雙邊世界秩序的崛起，聯合國必然的式微，而被視為昨日黃花。

台灣需在雙邊世界的新秩序中尋找自己，在新供應鏈中建立自我不可或缺的地位。這是台灣在此新世界變局中首要的認識。所謂超越藍綠、共表、互表、各自表述，已經是過時的假議題。對中國現今所能控制的廣大領土，內政不修，難與時變異的中共政權而言，「一個中國」己經是個很大的挑戰，遑論其它？台灣的年輕新世代應很容易認識到此新世界的到來。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航