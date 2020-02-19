《傑克做了什麼？》：17分鐘自成一格，掩蓋不了大衛林區對卡夫卡的著迷

一名警探偵訊一隻涉嫌殺人的猴子。

以上這段是從Netflix對《傑克做了什麼？》的介紹，Netflix似乎開啟了一波與名導的特殊合作計畫，讓一群名導在毫無預警的情況下發行短片作品，上回導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）才剛與電台司令（Radiohead）完成那部讓人回味無窮的音樂錄影帶短片《Anima》，在2020年1月20日，導演大衛林區（David Lynch）的74生日當天，事前毫無宣傳與消息之下，Netflix上線了這部大衛林區拍攝的17分鐘短片《傑克做了什麼？》。

這部短片詭異、視覺上採用黑白攝影、充滿刺耳的音軌，製作《傑克做了什麼？》的製片公司名為「Absurda」。整部短片設定在單一場景，這是一間位於火車站的咖啡廳，一位警探（大衛林區自己下海飾演）與一隻名為傑克的猴子相對而坐，警探試圖讓猴子傑克坦承牠殺害了一位叫麥克斯的男人。

Photo Credit: IMDb

林區飾演的警探西裝鼻挺、抽著香菸，令人想起林區經典大作《雙峰》的FBI探員庫柏，他偵訊的嫌疑犯因為火車誤點而被他逮個正著；而嫌疑犯猴子傑克（我猜想是運用Deepfake技術讓猴子的嘴巴能開口說話，而為猴子發聲配音的正是林區本人)，這隻訓練有素的表演猴子在許多特寫鏡頭中，散發著一股古怪、卻又令人在觀賞完難以從腦海中抹去的影像。

這場偵訊戲碼，警探與猴子的對話時常文不對題，彷彿兩個不同個體在各自自言自語，有交集的對白少之又少，甚至雙方都不時冒出幾句令人摸不著頭緒、邏輯怪奇的言語。不過從這段偵訊對話中，觀眾多少仍能從中拼湊出前因後果，得知猴子傑克極有可能是一起謀殺案的犯人，死者是一位叫麥克斯的男人，他養著一隻叫Toototabon的雞，在《傑克做了什麼？》尾聲的一段歌舞戲，猴子傑克唱出了牠對Toototabon的無限愛慕。

於2016年製作《傑克做了什麼？》這隻短片（恰逢十二生肖的猴年)，並於2017年巴黎的「Fondation Cartier」首度公開，隔年2018年又於紐約的「Festival of Disruption」再次放映，如果是林區的死忠粉絲可能會記得林區曾在2014年說過「他正在與一隻叫傑克的猴子合作」，當時被認為是他在預告他的下部長片電影作品（雖然林區的下部作品是2017年的重量影集《雙峰：回歸》)。

Photo Credit: IMDb

不過熟悉林區作品的觀眾或許都知道，林區的作品往往會穿插著他下部作品的元素（無論是有心，抑或是無意之間將腦海中的思緒透露)，這位思想作風都獨一無二的奇人導演，似乎毫不向世人隱藏自己的內心。

《傑克做了什麼？》許多層面上讓人聯想林區的長片處女作《橡皮頭》，有著其獨特、難以複製的電影語法，而偵詢的影片內容則是林區對於偵探、黑色電影的熱愛，當然還有他作品中詭譎的幽默感。《傑克做了什麼？》同時掩蓋不了林區作品向來對於卡夫卡作品的著迷，卡夫卡1917年有一部短篇故事《A Report to the Academy》正是描述一隻猴子如何模仿人類。

短短的17分鐘裡頭，林區塑造了一個自成一格的影像世界，猶如是他在他生日當天獻給觀眾的贈禮，林區的作品有時相當難以定義、也相當難理解，而《傑克做了什麼？》無論是短片也好、是概念影片也好，或是那種哪天在現代美術館有可能瞥見的展覽品，或許在未來的數十年後，我們回頭看《傑克做了什麼？》會突然理解什麼，而在那之前，就請好好地將其印在腦海中。

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責任編輯：王祖鵬

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