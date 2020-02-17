曾上鑽石公主號官員、照護死亡病例護理師都確診，日本東馬「大規模取消」參賽

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情在日本持續延燒，今（17）日傳出第二間疑似發生「院內感染」的案例，曾收治日本死亡首例的相模原中央病院一名女性護理師確診。另外在鑽石公主號遊輪日前發生檢疫官確診後，另一名上船工作的厚生勞動省職員也確診。日前傳出院內感染的和歌山醫院也新增4人確診。《共同社》報導，日本境內累積確診病例達65例，且最新確診的感染路徑不明。為了防疫，今年的東京馬拉松將取消3萬多名「一般跑者」參賽，僅讓200多位「菁英組」跑者參賽。

第二起「院內感染」爆發？

（中央社）日本一名家住神奈川縣的80多歲女性，13日因感染武漢肺炎離世，成日本首起死亡案例。今天傳出死者生前在相模原中央醫院住院時，負責照料的女性看護師也確診感染武漢肺炎。

《日本放送協會》（NHK）報導，神奈川縣政府與相模原市政府今天舉行記者會，說明在相模原中央醫院工作的40多歲女性看護師，確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

日本武漢肺炎首起死亡案例的80多歲女性，生前曾在包括相模原中央醫院等3處醫療機構看病，過程中與61人有接觸。這61人已接受病毒檢查，截至今天為止，已知檢查完畢的43人中有1人確診，就是這名女看護師。80多歲女性生前曾在本月1日到6日間住進相模原中央醫院病房，由今天確診的女看護師負責照料。

這名女看護師14日出現發燒症狀前往醫療機構看病，15日再到另一所醫療機構受診，當晚出現腹瀉症狀；16日PCR檢查出爐，得知確診感染武漢肺炎。女看護師15日後就請假沒有工作，現在已退燒在家待命，預定今天下午住院。

相模原中央醫院已暫停對外門診，在確認院內安全之前，也暫時不開放探病。

死亡的80多歲女性曾在3處醫療機構受診，相模原中央醫院是第2所，死者在轉院到第3所醫療機構後死亡。

檢疫官後，又有職員感染

另外日本政府厚生勞動省今天也宣布，一名50多歲男性職員，因曾在鑽石公主號上負責相關業務，確診感染武漢肺炎，是繼檢疫官後第2個在船上被感染的厚生勞動省職員。

《日本放送協會》（NHK）報導，厚生勞動省表示，這名男性職員是在本月11日到15日在鑽石公主號上負責相關業務，但並沒有跟船上旅客及船組員有密切接觸。

這名男性職員在14日出現發燒症狀，並在16日確診，今天凌晨被送到醫療機構住院，正在接受治療，這是第2位在鑽石公主號上受到感染的厚生勞動省職員。厚生勞動省表示，有必要再度徹底做好預防職員被感染的防疫對策，將針對這名男性職員發病前的行動等進行詳細調查。

日本《時事通信社》報導，這名男性職員在船上都有採取配戴口罩等防疫對策，沒有跟船上旅客與船組員有密切接觸，一同工作的厚生勞動省2名同事目前都沒有出現症狀。



在此之前，一名上船負責檢疫工作的檢疫官，已被確診感染武漢肺炎。被確認感染的男性檢疫官，是在3日晚間到4日晚間，也就是鑽石公主號剛抵達日本橫濱港外時就登船，負責量測船上旅客體溫與回收問卷作業。登船期間全程戴口罩及手套，但沒有配戴護目鏡及穿著全身防護服。

另外，一名橫濱市男性消防隊員10日下午3時20分起到4時止，和另外2名消防隊員負責協助鑽石公主號上一名確診武漢肺炎患者搭上救護車，前往醫院接受治療。這名消防隊員當晚11時左右確認發燒38度，被懷疑可能在船上被感染。

但厚生勞動省等單位表示，這名消防隊員在接觸到武漢肺炎患者後，只有幾個小時就發燒，「不太可能是運送確診患者時感染」。橫濱市政府認為這名消防隊員可能是在協助船上武漢肺炎患者送醫前就已感染，正跟中央政府及神奈川縣政府合作，調查詳細感染途徑等情況。

東京馬拉松大規模取消「一般跑者」參賽

日本受到武漢肺炎疫情延燒影響，連即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松（Tokyo Marathon），今天也傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。

日本《每日新聞》報導，東京馬拉松主辦單位今天表示，將取消所有一般跑者參賽，只讓菁英選手下場。東京馬拉松大約有3萬8000人參賽，這次受疫情影響將大幅縮小規模。

菁英選手僅限2017年2月以後，男子成績在2小時21分內、女子成績在2小時52分內的選手，今年東京馬拉松男女菁英選手合計約200人；輪椅組馬拉松也同樣僅限菁英選手參賽，預計男女合計約30人。

東京馬拉松的男子選手賽事，兼具日本東京奧運馬拉松代表選拔會。目前是日本全馬紀錄保持人的大迫傑、前日本紀錄保持人的設樂悠太，及2018年亞運金牌得主井上大仁等，預料都將出賽。

《轉角國際》報導，東京馬拉松為著名的國際頂級馬拉松巡迴賽之一，與波士頓、紐約、芝加哥、倫敦以及柏林並列為「世界馬拉松大滿貫」，往年參觀的人流量可達100萬以上人次，今年又碰上東京奧運、賽事攸關奧運選手資格參賽的積分排名，因此格外受到關注。

主辦官方本來在14日更新參賽資格辦法，要求不分國籍的中國在住者「自肅放棄參賽」，只要參賽者是從中國入境日本，無論國籍為中國或日本都得退賽，根據《NHK》資料，本屆比賽中約有1800人住在中國。雖然日本政府與東京都知事小池百合子不斷強調「已做好防疫準備」但來自各方的壓力卻仍迫使主辦方大規模取消參賽。

此次東馬能否順利舉行、防疫工作是否落實，確保感染疫情不會擴大，都可能會關係到日後的東京奧運。如果東京馬拉松完美落幕，在疫情穩定下東奧照常舉辦的底氣就更充足；反之若連東馬都無法掌控，那更大規模的奧運會是否有足夠把握就成了官方的尷尬問題。

《ETtoday》報導，國際奧會（IOC）調查團的柯提斯（John Coates）坦言，目前對於取消奧運比賽或是轉移場地都尚未有備案，預計還是會如期舉辦。倘若如期舉辦，從3月開始將會有大批遊客湧入人口最密集的東京，而東京也是目前最多境內確診的地方，疫情擴散狀況仍在觀察中，「東奧的舉辦重點已經不是誰來自中國，而是疫情恐怕會更加失控」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜