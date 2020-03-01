那些年，我們鼓起勇氣才穿上的「旗袍」

文：台灣服飾誌

曾經穿過旗袍嗎？現在許多景區有提供旗袍租借的服務，曼妙的女子踩著娉婷的步伐走過，更為古色古香的街道增添一道風景。旗袍出現在二十世紀初，原先是滿族人的「長袍」，但隨著中西文化交流，開始有人在長袍中加入了西式的立體剪裁，使得東方的服裝更加凸顯了女性曲線的美。但是「旗袍」，究竟是在什麼時候出現在台灣的呢？

長衫啊長衫，日治女孩的新潮流

許多人以為「旗袍」是一九四九年之後撤退來台的國民政府與家眷帶來的，但其實旗袍在台灣出現時間比這更早，在日治時期就有了，甚至當時台灣並不稱之為「旗袍」，而是慣稱為「長衫」。進入日治中期後，隨著東亞貿易日漸頻繁，而上海的流行文化也開始影響到了台灣與日本，一些中上階層的家庭、都會女子、或是咖啡店的「女給」（服務生），都忍不住敗倒在它的魅力下。像這件「淺藍緞地刺繡花卉長袖裌祺袍（長衫）」，是1920年代流行的款式，穿著者為「新竹春官第」的鄭林嫦娥女士。

Photo Credit: 國家文化記憶庫 淺藍緞地刺繡花卉長袖裌祺袍

這件長衫的生產地應為當時的中華民國，當時在民國流行的旗袍，袖口偏寬，或設計成倒大袖，下擺大概長至膝蓋或小腿肚左右，整體較為寬鬆，腰身收的並不明顯，沒有開衩，布料上的刺繡也多有中式風情。但對於並非官紳階級的女子而言，則要等到十多年後的1930年代時，長衫才會開始在台灣更為普及，然而那時台灣流行的長衫已經換了另外一個樣貌了。

Photo Credit: 國家文化記憶庫 粉橘緞地鑲鑽花邊長袖裌祺袍

比如這件「粉橘緞地鑲鑽花邊長袖裌祺袍（長衫）」，就是1930、40年代的流行產物。它的下擺比上一張長衫更長，而腰身也更加明顯，並且加入了開衩，許多1930年代的畫作或照片裡呈現的長衫風情，大部分也是這樣的穿著。

Photo Credit: 陳進作品〈悠閒〉，1935年

Photo Credit: 台灣服飾誌提供

需要勇氣的美麗

然而那些美麗的長衫背後，卻是山雨欲來風滿樓，因為隨著二次戰爭的開打，日本開始在台灣推行了「皇民化運動」。「皇民化運動」，是二戰時日本對少數民族、殖民地推行的一系列同化政策，希望藉政策讓這些族群認同自己身為日本人的身分。

台灣身為殖民地當然也難逃其命運，也因此具有「支那色彩」（中國風）的旗袍，很快地便被警務單位列為「挑發性服裝」。例如政府就曾要求女給或酌婦（陪酒女性），改穿著樸素的洋裝或兩件式套裝，或是宣導民眾把中式的盤扣改成西式扣、把開衩縫成裙等等。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供 長衫改造服位立方圖解〈本島婦人服裝的改善〉，1940年

但即使政府推行的規定再嚴厲，仍有許多日本人認為這樣的政策非常不合時宜，畢竟長衫比和服更加輕便，也比較適合臺灣亞熱帶氣候，與其去禁止它，不如結合它的優點，改造成具有東亞文化的「興亞服」。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供 婦人標準服，1942年

也是因為這樣的爭論，使得台灣女孩在穿著長衫時，仍然有一些合理化的空間。

「去年夏天左右，短及膝的長衫氾濫街頭，被冠上「興亞服」這樣的嚴肅名稱……雖說衣短不適合晚上外出或聚會穿著，但想到短式長衫感覺活潑，而且布料只要兩碼三就足夠，非常經濟實惠，因此我雖在意露出的雙腿，還是常常穿著短式長衫的榮町街頭去。」──楊千鶴〈長衫〉

但是到了1940年代，隨著戰爭越演越烈，穿著長衫出門變成一件需要勇氣的事了。台灣首位女記者楊千鶴就曾回憶道：「……如果不是和日本人朋友同行，穿長衫對我而言實在麻煩費勁，起初也沒有意識到這些，但有時察覺到他人責備似的眼神，都不免讓穿長衫的我心頭一驚。」

「參加日軍攻陷新加坡的慶祝遊行，擦肩而過的年輕日本人女性拋下的那句「真是適合非常時期啊」，彷彿就是針對自己的長衫說的。」但即便穿著長衫走在路上需要面對各式眼神，但漂亮飄逸長衫直到1943年末進入空襲時期，各地都有警報與轟炸，才真正從街頭消失。

Photo Credit: 陳進作品〈婦女圖〉，1945年

「長衫」與「旗袍」的恩怨情仇

而下一次長衫再次在台灣成為流行是什麼時候呢？是在日本戰敗，臺灣轉為中華民國統治之後。戰後通貨膨脹、物價飛漲，但即使如此，仍有許多台灣人民為了感念終於回歸祖國統治，而將自己的嫁妝或是衣物，特地改成象徵中華文化的長衫樣貌，表達自己對於祖國的認同。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供

然而誰也沒有想到，在1947那年爆發了二二八事件，隨著各地清鄉與傷亡慘重，本省人與外省人的隔閡也逐漸加劇，一時之間台灣人穿著長衫的人便少了很多。在那之後，「長衫」開始從一些人的回憶裡淡去，轉而成為許多人對外省籍女性的印象「旗袍」。像是許多人對蔣宋美齡夫人的印象，便是她在出席外交場合時那些優雅的一襲旗袍了。

Photo Credit: 台灣服飾誌提供 蔣宋美齡在電台廣播照片，1945年

下面這件旗袍是蔣宋美齡女士在1945-1960年左右的穿著，是少數存於台灣的服裝收藏。蔣宋美齡夫人幾乎一生穿著旗袍，並且特別喜愛像是這件的雙圓襟樣式。

Photo Credit: 國家文化記憶庫 淺藍地毛料織帶飾邊長袖裌祺袍

在她的穿衣偏好中，最讓人印象深刻的，便是她的旗袍可以「隨著場合與配戴的首飾在更換扣子」了，就像這件旗袍上的珍珠鎏金銅釦也可隨配戴首飾的不同而拆卸、替換。那麼旗袍與長衫，究竟差別在哪裡呢？根據服裝製作權威施素筠教授的分析，他認為，台灣式的長衫與當時民國式的旗袍，在做工上是不同的，另外，當時在民國的旗袍大多以藍色系的陰丹士林布為主，且在款式上在1940、50年代時也較台灣式的長衫寬鬆，甚至出現長褲與旗袍同時穿著的情形。

那些年，我們鼓起勇氣才穿上的「旗袍」

每個女孩穿著旗袍或長衫的理由皆不相同，有些女孩用背後的政治意涵，表達自己的立場；也有女孩是單純喜愛那優美的線條，在戰爭時代努力用一匹布料活出自己的色彩。現在穿著旗袍已經不需要如同當時面對那麼大的壓力了，那些在大環境下對美麗的小堅持，或是族群之間的恩怨情仇，在這個工業化的時代也逐漸被淹沒在成衣產業裡。在這個最好也最壞的年代，有機會穿著旗袍或是長衫時，不妨再讓這樣美麗的工藝，在自己身上閃閃發光吧！

參考資料

葉立誠《臺灣服裝史》、洪郁如〈旗袍•洋裝•モンぺ（燈籠褲）：戰爭時期台灣女性的服裝〉、明道學術論壇〈長衫的時尚觀察－日治晚期臺灣女性的自主性意識展現〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航