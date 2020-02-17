在柬埔寨的台灣媽媽：在新冠肺炎的恐懼與歧視陰影中，一起祈禱陽光

1月27日晚間，柬埔寨衛生部宣佈首例新型冠狀病毒肺炎確診病例，患者來自湖北省武漢市，於2020年1月23日乘坐瀾湄航空LQ809號航班從武漢抵達柬埔寨西港，是武漢封城前最後一班飛往西哈努克港的航班。原本被國界隔開的恐懼，趁著凌晨夜色悄然叩門。

一罩難求與免費發放

當晚，中國與台灣的家長群組，叮叮咚咚焦慮地響個不停，求助詢問哪裡還買得到口罩。家長們紛紛分享當天遍尋口罩的經驗：哪裡不用去了，哪裡還可以碰碰運氣，但是價格已經漲了2到10倍。在柬埔寨的外國家長們互相安慰，為了孩子，不管多貴都要買，口罩成為父母心中不計代價渴求的抗焦慮劑之一。

1月28日一如往常忙碌的週二，金邊已然壅塞的道路，今天卻更加動彈不得，焦急的除了工作人潮，還有沿街搜尋口罩的人們。市中心外派人員聚集的萬景崗區，超市、藥局與藥妝店，一聽到客人詢問口罩、乾洗手、酒精，連忙搖頭，據說早上才進的貨，兩小時就被搶購一空，指點客人到奧林匹克市場旁的藥局街找尋希望。後知後覺的家長，急急驅車前往藥局街，加入掃貨的人潮，好不容易買到2盒，雖然價格已經翻了幾倍，能買到已是謝天謝地了；儘管之後聽說有假貨流入市面，也只能自我安慰有口罩總比沒有好。

揣著稍稍緩解的不安到咖啡廳喘口氣，聽見隔壁桌說著中文，討論現在轉賣口罩的利潤。過了幾天，FB中文學習與求職徵才群組，開始出現出售口罩救急的訊息，價格私訊。另外，柬埔寨朋友卻在FB分享著，哪個單位、哪個人、哪個路口，正免費發放口罩，並呼籲把口罩數量留給買不到、買不起的人。

Photo Credit：AP/達志影像 新冠肺炎陰影下，柬埔寨學生戴口罩去上課。

隱隱浮現的歧視

從1月27日開始，金邊陸續有國際學校開始停課，從兩天到數天不等。照常上課的學校，也依照世界衛生組織與柬埔寨衛生部的守則，進行消毒與入校篩檢，發燒或有症狀的學生，就請家長帶回。有的國際學校也要求從中國返回柬埔寨的師生，在家自主健康管理十四天再恢復上課。期間老師可以申請遠端線上教學，作為無法到校授課的折衷方法。至於尚未回金邊的家長，正討論著究竟要留在國內，還是回到柬埔寨開學，許多人建議在疫情不明朗的狀況，還是在國內按兵不動，畢竟一方面醫療品質比較好，另一方面減低病毒隨人跨國傳播的可能性。

第一起確診病例發布後的兩個禮拜，學校的到校人數只剩一半，許多家長為孩子請假在家，也有家長開始關切，班上是否有中港台學生。中文課上，孩子們無意的嬉鬧，笑問中文能力好的同學，為什麼愛寫中文字？是不是武漢人？你帶病毒來嗎？消減歧視納入防疫教育的一環，成為學校近期的重點教學。歧視是因為恐懼與無知，而事實與同理是最好的解藥，這本來就是教育的初衷。

春節年假結束後紛紛返回金邊上工的人們，陸續點亮了大型飯店式公寓假期間昏暗的門窗，也觸動著防疫的敏感神經。中資經營的賭場、旅館與大型餐廳，在門口查驗護照，謝絕湖北團客以及湖北戶籍者，就算當事人已久居柬埔寨並未回鄉，也只能說抱歉。小型餐廳與小吃店就沒這種能力了，少數餐廳直接掛上「不歡迎中國人」的英文字樣，並附上Google翻譯的機器人中文。

新冠病毒疫情，讓潛伏的種族歧視，在全球不同角落顯現。與在歐美的亞洲人相比，中港台人民在柬埔寨所受的排拒，算是溫和許多。柬埔寨人與華人之間的恩與怨並非新聞，但是疾病讓偏見開始具體化。將疾病與特定人群劃上等號，在歷史上並不陌生，對傳染病的恐懼與無助，使得人們傾向抽取外顯特徵來分類人群，作為識別風險的標準。然而本質性的簡化分類，掩蓋了階級之間的風險差距，以及國家之間複雜的相依關係。

官方立場與民眾認知的落差

初來柬埔寨的第一個文化衝擊，是不知道家門外發生了什麼事。不明原因、無預警的停水停電是家常便飯，跟台灣24小時新聞放送、政府民間各種管道大小公告，秀才不出門能知天下事相比，在這邊想要耳聰目明，只能靠有限的新聞媒體與朋友圈，才能跟進柬埔寨的疫情發展。官方立場與民眾認知之間的巨大落差，檢疫的鬆散與資訊的不透明，給了流言、偏方與恐慌巨大的空隙。

1月29日柬埔寨衛生部視察西港確診病例，表示患者自1月26日出現症狀以來已大致痊癒，同行家人並無感染現象，准予2月10日出院。然而檢測與治療方式，並無資訊揭露。2月7日西港再次傳出2例疑似病例，引發民眾恐慌，衛生部出面闢謠，宣佈病毒檢測結果陰性，並宣告截至2月16日上午，柬埔寨境內並未出現新的確診病例。官方對疫情抱持樂觀態度，表示柬埔寨炙熱的太陽就是最好的消毒劑。

2月5日柬埔寨洪森總理（Hun Sen）訪北京，成為疫情爆發後首個訪華的元首。2月13日，被五國拒絕靠岸的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam），獲柬埔寨准予停靠西港。14日衛生部表示，已完成郵輪上有症狀的20名乘客檢測，並未發現感染新型冠狀病毒，允許全船1455名乘客下船，分別轉往金邊與西港兩個國際機場搭機離境。當日上午，總理洪森親自抵達西港，未帶口罩逐一與郵輪乘客握手致贈鮮花，向世界展示柬埔寨的人情味。

然而，15日傳出船上一名美國籍女子抵達馬來西亞吉隆坡機場後，被確診新冠肺炎，柬國衛生部認為可能誤診，要求馬來西亞當局重新檢測。16日馬來西亞副首相回應，已對該個案進行第二次檢驗結果仍為陽性，因此正式宣佈確診，並指出柬國只對所有乘客中的20人進行抽樣式檢驗而非全測，與確診病例一起抵達吉隆坡機場的其他143位威士特丹號乘客，因為曾與確診病例密切接觸，也列入追蹤行程與檢測的對象。隨著飛機著陸、大船入港，外派朋友圈對柬埔寨防疫技術與資源的憂慮，由原本概念性的猜測，逐漸具體化為一連串追問：與確診案例同機同船的其他遊客，他們在柬埔寨的旅遊動線、接觸範圍、健康狀況等等。這些焦躁等不到可靠的資訊，只能急急探尋朋友圈的風吹草動、小道消息，用更多的疑慮揣測未知。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 獲准在柬埔寨靠岸的威士特丹號郵輪，在西哈努克港停靠之後，柬埔寨總理洪森曾親自與每位旅客握手並且獻花表示歡迎，包括洪森在內，現場幾乎無人配戴口罩。

身邊的柬埔寨朋友，資訊多透過FB分享，或從知道內情的朋友口耳相傳，媒體透明度與資訊可信度，只能靠個人的媒體素養來平衡。疫情爆發後，一些來源不明引人恐慌的影片，例如中資賭場內有工作人員與賭客一個個突然倒地的影片，在FB、line與微信群組中廣泛流傳；也傳言官方宣稱治癒的首例個案，回到中國又發病了。

相對的，閱讀英文媒體的本地人，就顯露出理性的憂慮，他們對於柬埔寨的醫療與檢疫大多心裡有數，只能預設境內有大量未被檢出的黑數，並擔心若發生社區感染，柬國的醫療公衛系統恐怕頂不住。詢問半工半讀就讀大學的柬埔寨朋友，如果生病了他們去哪裡看醫生？他說會回到鄉下看醫生，雖然金邊的醫院技術好，但是太貴了。家鄉有位醫生，不會因為病患付不起醫藥費而拒收，而且窮學生在金邊舉目無親，回到家鄉才有人照料。試想如果這是高傳染性疾病，會怎樣衝擊金邊天龍國之外的廣袤村莊。

自由市場的疾病風險

不少報導指出，面對新冠肺炎，東南亞國家佛系抗疫的原因，是因為與中國的密切往來。中國是柬埔寨最主要的外交援助國、觀光客來源國、進出口國。洪森總理更明確表示，「不歡迎中國人」的態度或措施，等同扼殺自身國家經濟。東南亞國家的公衛與醫療體系薄弱，面對大規模傳染病，後果不堪設想。然而卻因全球經濟的依賴位置，讓防疫退讓成為官方獲取他國政治經濟利益的籌碼之一。而以「完全自由市場」自豪的柬埔寨，疾病的風險赤裸裸的由民眾個人承擔，防疫用品的價格不受控制，醫療服務的品質與可及性天差地別，在疾病的陰影下，社會經濟位置愈低的人，承受的無力與衝擊也愈大。在國際關係的交換籌碼中，對國內的人民而言，犧牲與得利的，往往不是同一群人。

全球化人潮流動揭露的柬埔寨發展課題

新型冠狀病毒肺炎，照見了全球化人潮流動牽扯的複雜連帶，包括經濟貿易、公衛醫療、國際關係、族群關係、媒體素養。柬埔寨首例新型肺炎的確診與痊癒，雖然稍稍緩解了人們的焦慮，但也清楚揭露了柬埔寨的國家發展課題，包括：

機場港口檢疫、公衛技術升級，醫療資源分配。 學校的防疫教育、共融教育（inclusive education）。 旅遊業及物業管理的防疫標準。 媒體資訊的透明度、假新聞的控管，以及民眾的媒體素養。

柬埔寨作為近年來東協十國中經濟成長的資優生，受到疫情、禁賭令、歐盟免關稅優惠撤銷等外部因素衝擊，顯現出發展的不均與脆弱性。也許這些課題，會是柬埔寨邁向健康社會的必修學分。

本文僅以「井蛙」台灣媽媽的視角，分享在金邊國際學校生活圈的個人觀察。儘管來自不同國度，為人父母，對孩子健康的焦慮與無力是一樣的。我們能夠理解，排拒某些易於識別的對象，比起時時刻刻做好防疫措施，心理負擔小多了；但我們也知道，面對病毒，你是什麼人都沒有差別。身為媽媽，我們感謝在疫情的陰影中，有人堅守崗位讓生活如常；同時也體認到，有更多家庭並不如我們資源無虞。身為中文教育工作者，我們不怕歧視，但期許能有智慧直面恐懼，以理性與同理給孩子免疫力。就像卡謬在《鼠疫》中所言：「這一切無關乎英雄主義，對抗瘟疫的唯一方法就是正直。甚麼叫正直？就是盡我的本分。」不管我們從哪裡來，一起為這片土地祈禱陽光。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜