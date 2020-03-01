《從宗教到政治》：檢視「黨國文化」遺緒與「兩岸文化交流」

文：蔡榮芳

檢視「黨國文化」遺緒與「兩岸文化交流」（以東海大學為例）

東海大學文藝復興之道，必須以民主法治原則，克服「黨國體制」遺緒之阻撓。1950年代，東海大學的主要創辦人芳威廉博士強調，東海大學「不應是大陸任何一所大學的翻版，……應以服務台灣島上的居民為目的」；它是「為台灣人辦的基督教大學，所以西方人士與中國大陸人士應為從屬地位」。聯董會與董事會成員，皆充滿熱情，希望創立一所崇尚人文主義價值的基督教大學。芳威廉博士與黃彰輝牧師等多位自由派創校董事們，以及吳德耀校長，更期望培育東海人成為既「國際」又「本土」的自由主義世界公民。筆者永遠記得當年在東海大學時，徐復觀和張佛泉老師教導的「自由與人權」。

自由主義的教授們和曾約農校長，都強烈反對中共獨裁政權，因為自由主義與專制極權勢不兩立。然而，當時的國民黨反對中共，並不是為了自由主義，而是因為中共搶奪了它在中國大陸的政權。雷震《獄中手稿》寫道：蔣政權反共「不以民主自由為基礎，那不過是以暴易暴耳」。事實上，長期間國、共兩黨的共同特徵，就是堅持「黨國一體」、「黨國文化」的一黨專制。東海的自由主義教授們，對國民黨一黨專制也稍作批評。相對於其他院校，1950-1960年代的東海大學，是台灣自由主義思想的重鎮。

可是，1970年代東海大學由國民黨的校長主政以後，濃厚的國民黨「黨國文化」籠罩全校，而其遺緒至今仍然滯留在東海校園裡。民主化的台灣在2000年大選將國民黨趕下野之後，國民黨一夕之間，從過往的「反共」變成「親共」，試圖聯合中共來對付民選的民進黨政府，積極推動兩岸之間的經濟文化關係。東海大學也馬上跟進，開始熱中於「兩岸文化交流」，無視對岸的中國專制集權。

中國國民黨來台灣統治63年（1945-2000；2008-2016），「黨國教育」獨尊中國國語和歷史地理，在長達38年的戒嚴期間，強迫學童必須說「國語」，不許說母語；導致今日大多數年輕的台灣人不會說台灣的母語，忘掉自己生命和身分的根源。二戰之後出生的台灣人，被國民黨政權教育成「中國人」，熟知中國各省的鐵道、礦產與地理，卻不知道台灣的南投和大甲溪在哪裡。大多數的台灣人不知道自己生長的土地的歷史、人物和地理。有鑒於此，筆者認為，母校東海大學以及國內各院校，應該腳踏實地，鼓勵師生認識台灣、重視本土，切勿好高騖遠，只一意熱中撒大錢作「兩岸交流」。

2015年9月30日的《東海人季刊》報導：暑假，21位東海學生在東海TEFA學術發展基金會與校友們大筆資金贊助下，前往「大陸」進行一個月的「百刻旬踏——東海大學六十週年校慶尋根計劃」，「學生以單車及鐵路的方式，尋訪東海創校所源之十三所大學中的六所大學，並在各所大學舉辦師生座談」。

多數東海大學師生選擇遺忘一個重要事實：「東海創校所源」並非過去中國的所謂13所大學。東海不是它們的「翻版」，而是「從零開始」開辦的全新大學。

東海人到中國去「尋根」是緣木求魚。東海大學的校訓是「求真、篤信、力行」，而追求真理的先決條件是「自由」，唯有自由的環境，才能培育獨立思考的學子去追求真理。跑到專制極權的中國，要如何為「求真」的校訓「尋根」？

著重自由人文主義價值的文理學院〔如伯里亞學院（Berea College）、安蒂奧克學院（Antioch College）、奧伯林學院（Oberlin College）〕，才是今日東海人應該「尋根」以及學術交流、結成姊妹學校的理想對象。

然而，尋根與學術交流也不能完全捨近求遠。台南神學院經過黃彰輝院長主持16年，直到今日，已是一個非常寶貴的台灣母語文化與本土意識的堡壘。況且，南神跟東海多年來有過相當密切的關係（南神的院長、副院長與教授，如黃彰輝、宋泉盛、安慕理〔Boris Anderson〕、彌迪理〔Harry Daniel Beeby〕是許多年的東海董事）。東海創校時代教筆者英文的練馬可老師（Mark C. Thelin）也被南神吸引，1990-1999年他更到南神執教，創立社會工作學系，訓練學子服務當地農村社會。年輕的東海學生應該到南神去尋根，特別是學習他們如何珍惜台灣人的母語文化、愛惜台灣的土地與人民，以及信奉基督教自由人文主義價值。

假如客觀情勢允許對外交流，在人文、社會科學方面，東海大學師生真正應該跟中國交流的對象，是中國的民運人士、勇敢的維權律師、環保人士、捍衛「本土意識」的少數民族人士，以及要求學術言論自由的中國師生們。東海師生應該去關注、協助他╱她們，希望中國將來成為一個尊重人文主義普世價值的現代文明國家。這才是真正有意義的國際文化交流。

奈何今日中國共產黨「黨國體制」下，「文字獄」隨時爆發。譬如，2018年8月1日，正當《美國之音》「時事大家談」節目直播討論習近平撒幣外交話題時，嘉賓之一、山東大學退休教授孫文廣的家，被當地八名警察破門而入，阻止孫教授發言，並粗暴地將八十四歲的孫教授及其夫人帶走，多日音訊全無。這並非單一事件，「文字獄」經常發生。

近年來，中共更利用現代高科技，在全國建立「歐威爾式」（Orwellian style）監控全民的數位獨裁體制：政府每日收集人民日常生活的個人資料，侵犯個人隱私，何其恐怖！今日中國的極權獨裁體制，比1950年代徐復觀和張佛泉教授，以及曾約農校長所認識的中共政權更可怕。

跟中國這樣的國家，要如何進行學術文化交流？中國極權政體是國際間自由文化交流最大的障礙。

為了維護其統治的正當性（legitimacy），中國經常訴諸排外的民族主義，運用煽動手段（demagoguery），鼓動「愛國情緒」。導致中國一般民眾，甚至知識份子及大學教授，陷入非理性的民粹主義思維。每次聽到圖博、新疆，及台灣的人民發出渴望自由、人權、獨立自主的心聲，就喊打喊殺；而對中共在各地的罪行則視若無睹，譬如在新疆廣設「再教育營」，囚禁百萬維吾爾族穆斯林，推行「國語」打壓母語，強迫吃豬肉，看豬走路，進行「忠黨愛國」的洗腦。

當初，芳威廉博士與黃彰輝牧師等多位自由派創校董事們，以及吳德耀校長，期望培育東海人成為既「國際」又「本土」的世界公民，國際性（internationalism）與台灣本地的特性（local particularism）相輔相成。擁有公民人文主義素養以及國際觀的人，才懂得珍惜、尊重、愛護世界各地不同種族的母語文化。越「普世」的人，越「本土」；越「國際」，越「在地」。

東海大學是「為台灣人辦的基督教大學，所以西方人士與中國大陸人士應為從屬地位」。「台灣人」包括所有認同台灣為家鄉、視台灣為唯一最優先祖國的各族群人們，不管何時從何地來到台灣。東海大學的根本教育理念，應該強調自由台灣人的公民國家意識，然後才與中國進行一些適度的交流。但必須加強「全球化」，推廣跟全球各地的高等院校作學術文化交流，以培養東海人「高瞻遠矚的世界觀」。

台灣建國及文藝復興之道

台灣建國及文藝復興之道，要從改革根本的教育理念開始：「以台灣為主體」，推動教育的「本土化」（indigenization）與「全球化」（globalization）；定根本土，放眼全世界，關注台灣跟全球各地的互動關係，以培育多元文化理解與全球視野；應特別珍惜台灣的自由民主人權價值，及其獨特精緻的島國多元文化。

經由長遠歷史演進所形成的「台灣多元島國文化」，包含許多重要元素：南島文化、台灣福佬與客家文化、中國文化、日本文化，以及西洋文化。推行「以台灣為主體」的教育「轉型正義」，首先必須平反長期被國民黨「黨國體制」打壓與邊緣化的台灣本土族群文化，恢復其應被平等敬重的尊嚴，落實「文化平權」。

台灣人有獨特的歷史經驗，有別於中國大陸人民的歷史。從1895年脫離中國至今（2019）的一百二十四年間，台灣人已經發展出自己的生活方式、價值觀念及政治體制。台灣人所發展的台灣閩南語（福佬話）、客家話及民俗文化，有別於其他華人社會，是台灣獨特寶貴的文化遺產。許極燉教授編《台灣話詞語典》（2017），收集很多具有豐富音韻變化的典雅詞語，是福建漳州、泉州所沒有的，獨特的台灣福佬話詞語。

筆者常在想，台灣閩南語（福佬話）樸實的稱呼「牽手」（khan chiu）是多麼文雅、有情調、又高尚！英語稱呼「honey」、「wife」、「spouse」和「my best half」。中國話叫「妻子」、「太太」、「老婆」、「老伴」和「愛人」。日本話叫「妻」（tsuma）、「家內」（kanai）、「細君」（saikun）、「女房」（nyōbō）、「主婦」（shufu）和「奥様」（okusama）。這些不同涵義的詞語當然也很好，但總覺得比不上台灣福佬話「牽手」那麼斯文、含蓄、真摯、溫馨、本土、親切、有情調、有詩意！有很多意境細緻奧妙（nuanced）的台灣詞語，只能意會，不可言傳。

今日大多數的台灣年輕人，不會說台灣福佬語（也不會說其他台灣人的母語，如客語和原住民語言），不能意會欣賞母語的美，多麼可惜！台灣福佬話有許多優雅古典的用詞，「真心適」（chin sim sek）。年輕人還可以趕快學習，「好佳哉」（her ka tsai）！另，還有許多音韻（cadence）優美生動的形容詞。台灣有豐富燦爛的文學、藝術、歌曲、戲劇、飲食文化等，都扎根於本土母語文化，反映本土獨特的風俗人情，及價值思維。

台灣原住民各族群的歷史、語言、文化、歌謠、風情、習俗，也同樣是台灣人獨特、美麗、寶貴的文化遺產。又，根據林媽利醫師長期的研究，幾百年來跟原住民通婚，使得今日絕大多數台灣人有原住民血統。台灣人更吸取日本文化以及現代西洋文化的養分，創造出獨特、獨立的台灣文化。多姿多彩的「台灣文化」是一個「多元文化的綜合體」（a multi-cultural synthesis）。它不僅含有中國文化成分，也含有台灣本地福佬與客家文化、原住民文化、日本文化、現代歐美文化，以及近2、30年來東南亞新移民的新文化養分。而台灣文化當中最珍貴的自由、民主、法治、人權等價值觀念與制度，正是中國文化最缺乏的重要元素。獨特、獨立的台灣文化，不等同於中國文化；正如同日本、南韓、北韓、新加坡、越南諸國的文化，都含有中國文化成分，但它們都不等同於中國文化。

殖民統治造成的心理創傷務必力圖醫治。1945年以來超過半個世紀的統治，中國國民黨強推「國語」、「中國史觀」與「黨國教育」，造成許多台灣人對自己失去了信心，認為自己的母語「不好聽」，不屑講母語，認為本土的文化「低俗下流」而感到慚愧，需要等到旁觀的洋人提醒才清醒。這裡舉個很有趣的例子：幾年前西班牙男高音多明哥（Placido Domingo）來台開大型演唱會，在節目中跟台語歌星江蕙用台語發音合唱台灣民歌“Wu Ya Hui”（《雨夜花》，鄧雨賢作曲、周添旺作詞），令全場聽眾驚豔轟動，讓台灣聽眾突然驚覺原來台語那麼好聽！台灣民歌那麼優美動人！

其實，不僅是台語好聽、台語歌曲優美動人，台灣本土文化的多元展現，更是豐富而多彩。

具體建議母校東海大學大幅開設研究台灣本土多元族群之語言、音樂、藝術、宗教、文學、歷史、文化的學系與學院，聘請國內外「族群學」（Ethnic Studies）與「台灣學」（Taiwan Studies）的學者專家參與，讓東海成為全國一枝獨秀的「台灣多元文化」教學與研究重鎮；進而帶動台灣的文藝復興。若果真如此改革，那麼全體東海師生與校友，必定為東海大學而感到光榮與驕傲。

教育家黃彰輝一再強調，母語教育是培養台灣本土意識的關鍵因素。爭取「文化平權」，讓台灣本土文化被尊重，是長期被外來殖民政權打壓的台灣人之卑微要求。本土意識與國際觀，相輔相成。

神學家與教育家黃彰輝牧師，擔任東海大學董事12年（1953-1965）、台南神學院院長十六年（1949-1965）、在倫敦主持普世教會協會神學基金會14年（1965-1979）。他畢生在海內外從事教育工作，培育許多神學、教育、政治、教會人才。許多台灣長老教會人士參與自由人權政治社會運動，是他的後輩、學生，以及他的學生的學生。他倡導「台灣人民自決運動」，助長自由人文主義的台灣本土意識；而他的「處境化神學」開啟了台灣鄉土神學。神學院師生參與「太陽花學運」，則是「處境化神學」的實踐。

書籍介紹

本文摘錄自《從宗教到政治：黃彰輝牧師普世神學的實踐》，玉山社出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：蔡榮芳

台灣人權運動的先鋒、台灣人民自決運動的導師、

自由人文主義的世界公民，也是台灣母語文化的捍衛者。

從宗教的愛心出發，黃彰輝關注世俗人類社會之公平正義。在中國國民黨政權戒嚴統治台灣的「反共抗俄」時代，他關心台灣人民的困境，於1953年在日內瓦WCC委員會議上，最早說出「『一個中國，一個台灣』，和平共存」這句名言，為台灣人民自決權發言。十一年後的1964年，他的後輩友人及同志彭明敏教授跟進，發表〈台灣人民自救運動宣言〉。

他一生從事宗教、社會、政治與教育活動，重建、強化台南神學院，提倡母語文化，參與創立台灣第一所基督教（東海）大學，倡導「台灣人民自決運動」，主持普世教會協會「神學教育基金會」，在世界各地推動神學教育。他走過的人生路，就是二十世紀台灣民主發展歷史的一片縮影。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航