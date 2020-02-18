以傳統的名義：校園裡論資排輩的「SOTUS」文化，何以在泰國爭議不斷

文：泰譯聞

因一首抨擊泰國政府的「恁爸國家有」（ประเทศกูมี）而聲名大噪的泰國饒舌團體Rap Against Dictatorship（饒舌抗獨裁），近日推出新歌โซตัส，批判的對象直指泰國行之有年的大學新生迎新活動“SOTUS”。

說到SOTUS，也許很多愛泰粉第一個想到的是泰劇「一年生」，我是沒看過啦，但據說是浪漫腐劇？然而，SOTUS所孳生的問題，可能沒有戲劇那麼有趣。

SOTUS源自於英文的Seniority、Order、Tradition、Unity、Spirit的頭字縮寫，強調對長輩的服從、秩序、傳統、團結和精神，雖然詞源來自英文，但現在如果在網路上搜尋這個詞，只會看到泰國的新生始業活動。

因為SOTUS活動中，常常會有學長姊對學弟妹提出不合理的要求，每年到了入學季，幾乎都會有SOTUS活動上新聞，受傷的事件層出不窮，甚至也曾傳出有人喪命。因此，社會上已有檢討SOTUS的批評，認為應該停辦類似活動，或至少應該予以監管。（例如這個反SOTUS的專頁ANTI SOTUS）

但是支持者也所在多有，不只在學學生，甚至畢業校友、學校行政人員，都有支持延續SOTUS傳統的聲音。

因寫作《圖繪暹羅》而聞名的泰國學者Thongchai Winichakul幾年前也在期刊上發文探究這個問題，他認為SOTUS的存在反映了泰國社會制度中的大問題。

簡要來說，他認為SOTUS無疑再製了「泰國性」（Thainess）中的階序關係和以人治為基礎的社會制度，而這類活動之所以在大學校園中日益深化，是肇因於泰國社會對於全球化和西方威脅的回應，同時，也是保皇主義高度發展的結果，目的是要宣揚一種對於「泰國性」的保守理解。

經由SOTUS所延續的階序關係和人治，會凌駕於法律、規制、專業倫理及原則，但這些才應是複雜的現代社會能正確運作所必需的元素。

言下之意，Thongchai教授顯然認為SOTUS不僅僅只是青少年們的遊戲，它也是反映泰國社會制度的象徵，同時也是戕害社會發展的一種存在。

為什麼SOTUS會在泰國蓬勃發展呢？

Thongchai教授認為，泰國本身就是個高度階序化的的社會，社會關係是由輩分、階級、財富、性別和權力所決定，同時，也是個高度以人治為為基礎的社會。

人治的社會關係往往由一個人的社會位置來決定各種互動；而非人治的社會關係則奠基於各種不同程度的規則和制度。一般來說，世界上很難看到完全人治或完全非人治的社會關係，只是程度的差異。

但通常小規模的社會中，人治的傾向較大，大規模的複雜社會中，由制度和規則來運作的非人治關係會比較清楚。

泰國當然已經是個大型的複雜社會，但人治、家父長制的傾向還是非常明顯，「誰」來做這件事、「誰」給了指令、「誰」說的話，往往在社會互動中扮演最重要的關鍵因素。

而Thongchai教授也指出，1973年學運之後，SOTUS活動曾在泰國快速消退，因為當時的學生質疑各種不合理的傳統活動。但是1980年代中期以後，受到全球化和西方資本主義威脅的影響，政治風向日趨保守，保皇主義也在泰國高度發展，各種恢復傳統的舉措也因運而生，例如：

為了掃除權威主義的象徵，1973年後，很多大學院校原本取消了穿制服的規定，但當代泰國，制服已經重新成為泰國大學中的日常風景。

Photo Credit： wikipedia 拉瑪五世畫像

1997年後，朱拉隆功的大學新生都必須對拉瑪五世和六世進行敬拜儀式，但這其實是這所學校初成立且還是公僕培訓學校時，所進行的儀式，完全是一種返古的發明。

各個學校拜師儀式都變得愈來愈鋪張。在這樣的風向中，SOTUS無異是訓練泰國人持續強調服從和階序的一環。

總而言之，階序化、人治的社會關係，以及朝傳統回歸的轉向，都為SOTUS在泰國扎根提供了沃土。SOTUS只是龐大社會結構所露出的冰山一角，要解決這個問題，必須面對的是高度階層化、威權主義的社會關係，並且打造更加現代化的社會制度，建立更為「非人治」的法律、專業倫理和原則。

本文經泰譯聞授權刊登，原文刊載於此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜