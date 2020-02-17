港府包機撤離鑽石公主號港人，李家超呼籲落船乘客不要自行回港

停泊在日本日本橫濱的豪華郵輪「鑽石公主號」至少454人染上新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），其中包括21名香港人，而仍在船上隔離的約350港人，李家超指將於後日他們落船後安排包機接他們回港。

保安局副局長區志光和入境處處長曾國衞帶同約30名入境處及衞生署人員，下午出發往日本東京，處理撤回港人事宜，他們抵達日本後會與中國駐日大使館見面。李家超不會一同出發，但與眾人今日下午在機場見記者講解。

保安局局長李家超在機場表示，會以東京羽田機場為撤回本港居民的地點，當有關本港居民完成病毒檢測，會要求日本當局直接將他們送至羽田機場，先量體温再上機，機上會有特別座位安排以減低感染風險

李家超指，現時不同國家及地區都向日本政府提出要將國民送回國，因此港府人員到日本後會馬上向日方提出要求，在後（19）日全船人員隔離完成後，將所有船上香港籍乘客以包機送回香港，預計星期四會到香港。港方希望日方能作出協助，處理港人的行李運送及離境事宜。

兩班航機會各提供438個座位，而預計撤離的港人，當中包括260名持本港身份證居民，90人持其他國家護照，另有5人為澳門人會一同到港。

李家超強調，已證實染上「武漢肺炎」的港人將不會上機，而是繼續留在日本接受治療。

李家超表示，所有坐上包機的港人，回港後都要接受14天的隔離檢疫。不過，香港現時的檢疫中心出現飽和問題，4個檢疫中心使用率高。李家超指，現時未知回港港人將入住哪一所檢疫中心。

美國早前派出包機接載船上340名國民回國，有美國人因擔心會與其他潛在染病者同機更易感染而不願登機，反而決定留在船上等到後（19）日檢疫完成後再落船。事實上，從日本回美國的包機，的確有14人對「武漢肺炎」病毒呈陽性反應，但由於他們並無徵狀，因此容許他們登機，但要在包機上的特定區域隔離。

然而，李家超呼籲所有從鑽石公主號落船的港人都要坐包機回港，又指即使港人自行回港，因入境處已掌握所有船上港人名單，相關港人回港後很大可能要被隔離檢疫14天。他也提醒，曾在船上的港人，入住日本當地的旅店、自行購機票回港等都極為不便，呼籲所有落船港人一起坐機回港。

被問到包機上的機組人員是否需要被隔離檢疫，李家超就指因機組人員有足夠防疫裝備，因此機組人員不需要被隔離檢疫。

而對於仍然留在日本接受治療的鑽石公主號「武漢肺炎」港人確診者及暫時未能返港的人士，李家超指會派人留在當地繼續協助。

日本厚生勞動省本港時間約下午5時公布，「鑽石公主號」再多99人確診新型肺炎，其中70人無病徵，船上染病乘客或船員人數增至454人。