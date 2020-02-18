【一週科技趨勢】為什麼AdBlock的使用率，手機和桌機相差超過兩倍？

手機上跳出的廣告阻擋了你想看的網站，又很難按到小小的Ｘ按鈕，讓你心煩意亂嗎？不用擔心，你不是一個人。最近一項研究顯示，AdBlock的使用率，手機和桌機相差超過兩倍。而究竟是什麼原因，讓兩者差距擴大到如此巨大呢？

另外，本週趨勢快報也帶來了新的第三方Cookie取代方案「ReArc計畫」，全新的品牌行銷準則指標、以及Google全新智慧穿戴裝置併購案的最新消息。

跟隨天翻地覆的各式全新指標與訊息，本週的趨勢快報，出發囉！

手機AdBlock的使用人數持續增長

據Pagefair發布的手機廣告阻擋報告顯示，截至2019年底，在手機和桌機上安裝廣告阻擋的人數差已經超過兩倍。全球超過5.27億的用戶在手機上安裝廣告阻擋的功能，這項數據自2016以來已躍升64%。另一方面，隨者消費者花費更多時間在瀏覽手機，用戶使用桌機比率下降，同一期間內桌機廣告阻擋的比例下滑16%，約有2.36億人次。

資料來源：Blockthrough

廣告阻擋在手機裝置上大放異彩，部分原因來自於市場競爭氛圍，瀏覽器市場的新競爭者以內置的廣告阻擋功能為特點，吸引部分消費者放棄使用Google Chrome。其中具備預設廣告阻擋、最熱門的瀏覽器是由中國公司開發的UCBrowser，全球使用者超過四億，在中國瀏覽器市占達到35%。

其實，除了GoogleChrome，其他瀏覽器都支援手機廣告阻擋的功能，舉例Safari iOS和MicrosoftEdge就提供用戶可設定廣告阻擋的功能。Google在近年透過各種方式阻礙AdBlock，例如以傷害應用程式開發者和PlayStore生態系為理由，禁止相關AdBlock出現在PlayStore上、在2017年推出FundingChoices工具，讓網站主可以控制或阻擋使用AdBlock的用戶造訪網站等，但其實這些舉動反而為市場上其他競爭者敞開一道大門。

儘管如此，Google的策略似乎在桌機裝置上相當成功，Google已成功利用Chrome在桌機市場的主導地位扼殺桌機廣告AdBlocking的增長。

媒體巨獸再次進化！Google併購智慧型穿戴公司Fitbit案備受矚目

從掌握你的搜尋結果、信箱和地圖行蹤，科技巨人Google近期試圖進一步掌握你的生理資訊和心跳：以21億美金併購全球第三大智慧型穿戴裝置公司Fitbit的訊息，在美國、歐洲以及澳洲都引起巨大的討論。Google早已和許多醫療團體簽署雲端資料計畫，這項試圖將Fitbit旗下2800萬筆個人健康資訊產業納入旗下，拓展自身版圖到智慧型手錶的野心更是展露無遺。

這項併購案引發的疑慮在於Google早已不是一家小小的搜尋公司了，掌握了Fitbit所代表的如此鉅額資訊量引發了爭議，雖然Google和Fitbit都承諾會保障使用者的隱私、以及絕不會販賣個人資料，但Google在隱私的爭議上早已聲名狼藉。例如Google先前購入廣告資訊公司DoubleClick時即承諾「保護消費者隱私是我們公司文化的一部分」，但隨即在後續更改了公司章程關於使用者隱私的章程，讓DoubleClick的廣告資訊與自身的使用者ID資訊結合，而引發批評。

而在司法單位消極放任臉書收購WhatsApp以及Instagram而飽受批評後，面對這樣一項明顯有反托拉斯爭議的收購案，司法單位理所當然的採取了更積極的調查力度。如今面對歐盟、澳洲以及美國的同步調查以及違反反托拉斯法的爭議，Google以及Fitbit目前都尚未對此事提出回應。

單看點擊早已過時！衡量品牌行銷新準則

企業要最大化行銷預算效益，單單追求點擊經常為人詬病，欲實質提升品牌行銷效益，應找出正確衡量用戶互動的指標。

致力於智慧自動化評量企業成效的公司AKOA，目前正在測試一項衡量品牌行銷的新工具Survata，可以不依靠傳統衡量標準如點擊和流量，而是根據從線上、OTT和傳統線性電視針對網站用戶調查而來的問卷數據，進行預測、分析品牌行銷效益。

過去想評估品牌行銷效益，有賴「品牌提升」調查報告（Brand Lift Survey）。大家在YouTube影片開始前，可能看過「您會考慮購買其中哪個品牌？」的問卷，這就是Google的「品牌提升調查」，可以分析廣告對消費者品牌認知的成效，以及消費者是否能記得廣告主的廣告。利用觀看過廣告的實驗組以及尚未看廣告的控制組，詢問兩組人相同的問題，藉此判斷廣告活動對於品牌提升的成效。

截圖自Google Ads後台

Survata之下，用戶會以匿名的方式為廣告的說服力打分數，藉以分析具有相似歸因的受眾對廣告活動的不同反應，進而幫助品牌預測是否有轉換逐步增加的可能，量化品牌溝通。

AKOA目前正在利用Survata品牌衡量制度的客戶包括Uber、Amazon和IBM。

後Cookie時代的新解方？IAB提出「ReArc計畫」

在Cookie遭受棄用、百廢待舉的數位廣告市場中，負責制定數位廣告秩序的互動廣告協會IAB提出「ReArc計畫」，試圖在各家瀏覽器淘汰Cookie的當下找出解決之道。這項新的識別技術會在不倚賴第三方Cookie的情況下，達到兼具隱私以及替代第三方Cookie的成效。

目前ReArc計畫處於理論的提案階段，主要是透過一項加密的電子郵件或是電話號碼，做為識別ID。使用者使用這個電子郵件或是電話號碼進行一次登入之後，使用者在跨網域的網站上網路行為，便可被這組ID所辨識和追蹤。這項計畫的就像是Google的沙盒計畫（Privacy Sandbox）一樣，都是一項目前技術無法達到的藍圖，還需仰賴於未來廣告科技創新已跟上這項計畫。

這項計畫會遵守CCPA以及GDPR的規範，並期望透過多層加密系統來保障這項作為個人識別ID的電子郵件或是電話號碼。雖然這項計畫在十分新穎的草創階段，但IAB希望透過拋出這項議題的開端、並集合自身包含品牌、publisher、廣告科技的廣大會員一同努力走出下一步。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航