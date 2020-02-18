「武漢肺炎」不只影響健康，更是文化的災難、種族的疫情

文：無國界姊姊

先說個三八的破笑話（也不算玩笑、是真的）：

自從丹麥媒體先驅《摘蘭德郵報》（Jyllands-Posten）發明了享譽全球的五毒旗諷刺漫畫、瞬間將這家區域小報拋上國際、跨佔了幾百家各國媒體頭版以來，目前各國主流媒體的視覺總編，都陷入「限時發想諷諭中共圖標（icon）」的巨大歡樂性痛苦壓力。

Photo Credit: Reuters/達志影像

其中英國《經濟學人》、德國《鏡周刊》、美國《彭博商業週刊》等幾家一線媒體視總是已經率先達標了啦，佳作紛呈、精采絕倫。無國界姊姊擔任無用藝評、駐外鳥派及年報鳥總十幾年以來，從沒像此刻這麼有興致，好好為各家視總的極品佳作評個分數。

所謂痛苦壓力，當然是來自限時與競爭兩大因素，畢竟此時此刻要超越「傳頌經典」（丹麥）與「資優聯展」（列強諸媒）已屬不易。但這項壓力毋寧是巨大的歡樂，你很久沒遇到這麼真心渴望達陣的任務目標了。（爛玩笑在此句點）。

Photo Credit: 截自無國界姊姊

隨著各非主流管道流出的真相影片、求救影片、聳動網媒、驚世預告…吾人逐漸了然於胸：武漢病毒這齣疫情，已非一年三載所能善終。

就時空場景、就擴散規模、就國際政經、就後續蕭條、就供應鏈重建、就人類辦公型態革命、全球人口遷徙、……，均帶來無可估量的衝擊。這個衝擊是發動疫情戰爭的核心人士所始料遠遠未及的。

我們一方面全面配合政府的防疫策略積極作為、也持續不斷為一線醫護人員祈禱平安、為全球的受災患者、受困異鄉、醫療資源不足的地區不住禱告，祈求上帝悲憫，為全人類的明天共同齊心禱告。

二方面，姊姊也希望藉著這篇文章，跟大家聊聊，這場疫情災難不僅僅只是肉眼可見、數據可估的物理災難，更是一場非常嚴重的文化疫情、種族疫情。

一次世界大戰期間與戰後，許多奧匈帝國的重磅級作曲家、藝術家、科學家出走到英國、法國，雖身處異國，但詮釋與追求的是同獲共鳴的精神美感與商道真理。因此交戰結果，為人類文明帶來「帝制崩潰」、「民族建國」、「英鎊式微美元崛起」、「鄂圖曼榮耀灰飛煙滅」等等影響，土耳其這個國家再也無法回到一線列強。（每一次的戰爭都會重塑國際強勢貨幣，這個我另篇文章再聊）。受損最慘的法國，強勢主張嚴懲德國，因此戰損賠償的巨額條款，再度埋下下一次世界大戰的禍因。

時空拉回眼下的武漢疫情。中國在2016年正式超歐趕美，成為全球最大的石油進口國，幾乎在同年前後，中國也成為全球最大原物料消耗國。這個數據，說明Made in China年代來臨，奠定中國成為全球最大製造國、或換句話說、中國成為全球最大貿易順差國。中國是在兩年後多一點2018才成為全球最大的消費國、即言全球最大的經濟體。

不管就石油及原物料消耗最大、最大製造國、最大消費國、最大經濟體，這是武漢疫情發動前一秒的中國，是一個這麼受到全球倚賴的事業夥伴、貿易夥伴。

疫情戰爭發動至今，全球高達72個國家對中國發動撤僑封關，撤僑封關什麼意思，姊來說一說，撤僑封關是比直接斷交更慘更絕的意思，直逼鎖國。郵件不收不去、郵務中斷、飛機不飛商務中斷、企業停工經濟中斷、工廠停擺供應鏈中斷、到期債務、應收應付、無法償付、資金中斷；股匯房債、四大皆空、金融崩毀。

疫情所及，時尚週的中日等亞洲重要採購被禁、各類電影節、雙年展，亞洲特別是中國參展藝術家，全面無法成行。就連原本在美加歐陸過著爽日子的亞裔移民，都可能瞬間遭受無情無理攻擊，只要你是黃皮膚，在車站在機場在任何公共場所，都有可能被強制隔離、至少被霸凌咒罵是免不了的。

Photo Credit: 中央社

武漢疫情，除了是經濟、工業、貿易、金融的疫情，更是一場文化的疫情、種族的疫情。唉……求主垂憐。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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