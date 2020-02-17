念力抗疫？談心理健康與抵抗力關係

文：Peter（樹洞創辦人 | 靜觀導師）

相信大家最近為防武漢肺炎的疫症疲於奔命，四出搜購防疫產品。在混亂、資訊量爆炸的時期都會充斥著一些奇怪的流言蜚語：之前的盲搶鹽、板藍根、以至近期的雙黃蓮等等⋯⋯這些稍具批判思考能力便能察覺不對路的資訊。

病毒有靈性？

最近，有些怪力亂神的論述四處流傳。

例如：病毒具有靈性，可以跟它們溝通；只要照顧好心理健康，身體便會強健，可以抵抗病毒入侵⋯⋯等等的誇張的論述。其背後的根據是「萬法由心生」，即是心理狀態會影響身體健康，所以只要搞好心理狀態，才是處理身體毛病的不二法門。

作為一個心理學團體，樹洞團隊有責任向大家提供相關資料，好讓大家判斷事實、明辨是非。

身體健康與心理健康的關係

以下為大家介紹兩個由現代心理學所提出，關於心理狀態與身體健康的理論。學術研究指出，兩者之間具有一定程度的關係，但不是絕對。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

安慰劑／偽藥效應（Placebo Effect）

安慰劑／偽藥效應是十分著名、由心理影響生理的理論：為患者提供一顆完全沒有治療功效的「藥」，例如葡萄糖丸，給一位患有感冒的病人。患者服用後仍然會感覺病徵開始減退，原因是他認為自己服用的「藥」有效。

現代的藥物研究為了證明試驗中的藥劑確實具有治療效用，會進行隨機控制實驗（randomized controlled trial），這是一種類似盲測 （blind testing） 的操作。參與研究者會被告知他們服用的都是試驗中的藥物，但其實他們被分為兩批：一批服用安慰劑；另一批則服用試驗中的藥物。只有服用真藥物的一批的效果明顯比服用安慰劑高的情況下，該藥物才會被認定為有效。

身心症 （Psychosomatic Disorder）

身心症的患者的身體會出現病徵，多數為胃部不適，但當醫生為患者進行詳細的身體檢查時，卻發現一切正常，完全找不到身體或器官的任何異常。

最後這些患者被轉介至精神科或心理服務相關的部門作詳細檢查，然後發現原來那些身體上的病徵都是源於心理上的鬱結。當這些患者得到適當的輔助或治療後，鬱結得以解開，生理上的病徵就消失了。

生理問題或身體毛病源自於心病？

那麼，我們又是否可以完全將身體上的毛病歸咎於心理上的問題呢？

請不要忘記，現今人類世界仍然存在不少遺傳病。這些與生俱來便要承受病痛的人並無任何過失，亦不可能於嬰孩時期便有心理創傷或鬱結。令他們得病的，只是異常的基因排列或缺陷。

反之，很多遭逢厄運，甚或被認定為心腸歹毒的人還是很健康！

念力治療武漢肺炎？

以上提及的兩個理論都證明了心理和生理健康是有連結的，但又是否代表單靠保持心理健康就能抵禦所有疾病？

Photo Credit: Newscom/ 達志影像

在1992年一份關於心理治療會否幫忙提升免疫力的研究指出，心理健康確實有助於免疫力的提升，但是不等於有即時健康改善。所以，正能量或念力是否具有如此強大的抗疫甚或治療的效果，相信聰明的讀者自有分曉。

心理與生理健康

根據以上的論述，相信讀者們已經了解到兩者是有一定程度的關聯，但不是絕對的。當然，維持正面的思想，做些令自己心情愉快的事，例如：與好友見面；進食健康美味的食物；充足的睡眠等，絕對有助提升自身的免疫力。

但必須謹記：我們當下面對的是武漢肺炎，一種全新而又暫時未有疫苗或確實療法的病毒。我們必須採取積極有效的防疫措施：戴口罩、勤洗手、避免去人多的地方、善用消毒用品清潔家居等等。

資訊爆炸，明辨真偽

最後，樹洞團隊希望大家抱有批判性思維，因為以非黑即白的角度看待事情永遠是最容易的。

但請保持冷靜，給自己一點時間去思考這些資訊是否合乎邏輯。並不是每一個人，甚或有官職在身的人都有基本的科學知識（scientific legitimacy）。君不見堂堂立法會議員竟然提出用100度熱水蒸口罩以作重用⋯⋯相信樹洞的讀者必定不會墮進此等低級的圈套。

祝各位身體健康，好人一生平安！

本文獲澍洞- TreeholeHK授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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