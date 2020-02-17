「『相信政府』大媽染病去世、丈夫發文被公安帶走」的消息從何而來？

《有線新聞》記者一月下旬的報道指出，廣州花市未見官方特別加強防疫措施，但不少家庭均有戴口罩，與此同時，有一群沒戴口罩的中年人受訪時向記者表示不擔心疫情，更指「有政府唔驚」，當記者問到是否口罩也不用戴時，他們興奮地回應「唔戴」、「相信政府」。[1]

這一段影片及截圖在網絡上廣傳，片中的「大媽」也因而走紅。

2月10日，《新唐人電視台》引述網絡消息宣稱片中身穿粉紅衣的女士早前因感染新型冠狀病毒肺炎去世[2]，其丈夫上網發文還遭公安帶走，其他媒體如《台灣壹週刊》及《三立新聞》均有類似報道。[3][4]

然而這個消息並沒有可靠來源。

《新唐人電視台》的「報道」中指消息來自「網絡社交平台」，宣稱有網友發帖表示︰

「大家記得之前受訪這個大媽嗎？她曾說有政府，『什麼都不需怕』，不需戴口罩！結果，今天小編tg谷到收到這一單料，（雖然還沒有能100％fact check到，但我地都會努力跟進）。」

並附上一張Telegram訊息截圖，訊息包括上述《有線新聞》的影片截圖以及一句「讽刺的是左下那个粉红衣大婶已经染病死掉了，她先生上网发文后也被公安带走。?」。

在網絡上搜尋可發現，這一段文字並非來自甚麼「網絡社交平台」而是某個內容農場。[5]雖然內容農場可能抄襲已刪除的社交網站帖文，但仍有蛛絲馬跡顯示這是由內容農場工作人員從「連登」（LIHKG）討論區取得資料，再自行併貼而成。

根據該內容農場的網頁資料，有關文章的發佈及更新時間分別是2月9日下午2時45分50秒及46分01秒（UTC+8），而其中兩句（圖1上半文字）跟「連登」2月9日一則討論[6]的回覆（會員「登徒浪人」發表於同日下午2時24分，圖1下半文字）極為相似︰

圖1︰內容農場及LIHKG討論區帖文截圖。

此外，內容農場文章的Telegram訊息截圖檔案名稱「6vwVnSn.png」跟「連登」有關帖文圖片相同，相信取自該則帖文。《新唐人》附上的截圖雖經剪裁，但圖中左方的黑邊（圖2上方）顯示應取自「連登」截圖（圖2下方，相信該會員以「小丑」圖示遮掩其他通訊內容）︰

圖2︰《新唐人電視台》報道截圖及LIHKG討論區帖文附圖

從截圖可見，有關訊息來自Telegram頻道「猪圈净化快讯」2月9日早上4時11分的帖文[7]，但頻道的介紹表明「真实性请自行判断。发文无来源，转发也不需注明猪圈。」換言之，這頻道不是甚麼可靠來源。

不過「猪圈净化快讯」也不是這個消息的源頭，目前仍留存在網絡上最早來源是一個叫「MR.486」（@kiss486）的Twitter帳戶[8]，此帳戶在2月8日下午5時48分發文，貼出相同的《有線新聞》影片截圖及一句「諷刺的是左下那個粉紅衣大嬸已經染病死掉了，她先生上網發文後也被公安帶走。」

由此可推測「『相信政府』大媽染病去世、丈夫發文被公安帶走」這個消息的傳播鏈如下︰匿名Twitter帳戶帖文→Telegram頻道「猪圈净化快讯」→LIHKG討論區帖文→內容農場→《新唐人電視台》→其他媒體。

當然，這並不代表有關消息必然為假，但目前這則傳聞並沒有可靠消息來源或任何證據，同時反映出傳播鏈上每一環如何讓沒有證據的消息流傳出去。疫症容易引起恐慌，是各種假消息、流言的溫床，這個時刻我們更應該小心判斷，不要轉發沒有可靠來源的消息。

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資料來源︰

核稿編輯︰Alex