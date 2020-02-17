受武漢肺炎疫情衝擊，東南亞各國紛下修2020經濟成長目標

由於受到COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱「武漢肺炎」）影響，東南亞各國賴以生存的製造業、旅遊業受到廣泛衝擊，因此近日東南亞各國政府紛紛下調經濟成長率。

柬埔寨：2020經濟或放緩

柬華日報報導，柬埔寨財經部1月31日表示，雖然柬埔寨在2019年的GDP保持7%的成長，但面對著全球經濟放緩、武漢肺炎的影響，以及「除了武器一切都可」（Everything but Arms，EBA）零關稅政策被撤銷等不確定性等因素，該國的2020年GDP會放緩，不過仍可達6%以上。

報導指出，在武漢肺炎影響下，遊客大減，柬埔寨的旅遊業是所有產業中遭受衝擊最大的。至於製造業，財經部稱即使EBA遭歐盟撤銷，僅手工業受到影響，對其他市場（尤其是美國）的出口則無大影響，因為著柬埔寨經濟多樣化可足以因應。而且，早前柬埔寨推出的《2020年國家預演算法》，是已設定在EBA遭歐盟撤銷的情境下所編列的預算，因此財經部對該國2020年的經濟成長保持樂觀。

（編按：歐盟已於2月12日取消柬埔寨的EBA零關稅政策優惠）

馬來西亞央行：首季經濟成長料受挫

《中央社》報導，馬來西亞國家銀行（BNM，馬來西亞中央銀行）總裁諾珊茜雅（Nor Shamsiah Mohd Yunus）2月12日表示，武漢肺炎疫情預料將衝擊今年經濟成長，尤其首季表現將會首當其衝。

去年馬來西亞全年經濟成長僅有4.3%，創下10年來最低；目前2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）毫無預警席捲全球，由於疫情尚未落幕，旅遊業受到嚴重影響，加上中國許多地方封城，大型工廠紛紛停工，之後將會造成許多負面連鎖反應，也會影響到製造業。

諾珊茜雅認為，目前很難預測對總體經濟的影響，仍需視疫情演變以及各國應對疫情的策略而定。馬來西亞政府將會公佈一些新的財政振興措施，保證政府將繼續推動經濟。

她也指出表示，根據歷史數據顯示，疫情來襲時雖然會在短期內壓抑經濟成長，但受到控制後也會強勢反彈。目前將繼續觀望局勢，待疫情有好轉訊息後，國家銀行將在3月底發布常年報告書時，一併公佈今年的經濟成長預測數據。

Photo Credit：杜晉軒 馬來西亞一家屈臣氏店內口罩已售完的公告，顯示當地民生經濟活動已受到武漢肺炎疫情影響。

越南：2020年GDP從預定的6.8%下降至6.55%

越通社2月13日報導，越南計劃和投資部表示，由於武漢肺炎給全球經濟造成沉重打擊，因此越南今年可能無法實現早前預定的GDP增長6.8％的目標。

報導指出，越總理阮春福12日主持會議時，提出研究關於修正抗擊武漢肺炎之後的經濟增長目標等議題。計投部指出，若武漢肺炎疫情在第一季度得到控制，2020年GDP增​​長目標預計達到6.25％，比既定目標低0.55個百分點，而其中第一季度成長4.52%，第二季度成長6.08%，第三季度增成長6.92%，第四季度成長6.81%。

越南計劃與投資認為，越南的農林水產、電力和電子工業、皮革鞋類和紡織品服裝等行業將到巨大的打擊，同時運輸、觀光服務業也將受到影響，若疫情持續至3月低，越南在2020年第一季度的旅客運輸量將減少50-60%，潛在收入損失約為23億美元，若疫情持續至6月低，潛在收入損失約為50億美元。

此外，越南計劃與投資部也稱在疫情、乾旱、海水侵蝕等因素下，越南要在2020實現6.8%的GDP成長目標相當困難。

Photo Credit: Reuters/達志影像 圖為越南總理阮春福於2019年在北京舉行的一帶一路高峰論壇上會見習近平。

新加坡：2020年經濟成長恐萎縮0.5%

《中央社》報導，由於中國爆發新型冠狀病毒疫情，影響到前往新加坡的旅遊人口及貿易往來，新加坡2月17日宣佈下修今年經濟成長預測，將今年經濟成長率預估，由去年11月預期的0.5%至2.5%調降至-0.5%至1.5%。

新加坡貿易和工業部在聲明中指出：「冠狀病毒疫情⋯⋯已影響中國、新加坡及全世界許多國家。在亞洲，疫情恐傷害中國與其他受波及國家今年經濟成長前景。」並且指出，目前造訪新加坡旅客已經減少，出口也預計受到衝擊，隨著民眾少出門購物用餐，國內消費也可能下滑。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）分析師宋誠煥警告，新加坡可能陷入技術性經濟衰退。他說：「（新加坡經濟）確實有可能連2季（較前季）萎縮，甚至連2季較去年同期萎縮。」他認為，考量到全球供應鏈的緊密程度，中國經濟成長放緩帶來衝擊，對以貿易出口為導向的小型經濟體國家會造成影響。

新加坡是中國以外疫情最嚴重地區，目前確診達75例；中國則有超過7萬例確診。而中國是新加坡最大觀光客來源國和出口主要目的地。

Photo Credit：中央社 新加坡貿工部長陳振聲。

泰國：2020經濟成長率可能不到2%

路透社2月17日報導，泰國央行預估，在武漢肺炎疫情影響下，2020經濟成長率可能不到2%。同時為保護泰國這東協第二大經濟體，各界分析認為泰國央行很可能進一步降息，以抵禦武漢肺炎疫情的影響，和振興經濟。

報導指出，泰國受出口與公部門投資放緩的影響，在2019年的全年經濟成長率為2.4%，創下5年來新低，而去年第4季的GDP年增率為1.6%，也比外界預測值來得低。因此泰國政府已決定將2020年的經濟成長預測，從2.7%-3.7%下調至1.5-2.5%。

野村證券（Nomura）駐新加坡的經濟學家Charnon Boonnuch告訴路透社「我們的看法是經濟放緩將延續到2020年，因此我們維持2020年GDP增成長率為1.9％的預測。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為曼谷知名的旅遊區考山路。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜