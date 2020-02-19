武漢肺炎防疫重點：讓「分級醫療」充分發揮公衛角色

文：李懿軒藥師

衛生福利部中央健康保險署李伯璋署長，2月13日於《自由時報》投稿〈抗疫作戰 社區藥局擔當重任〉一文，充分說明了在社區鄰里的健保特約藥局，扮演的公共衛生角色。

透過健保資訊網服務系統（VPN）（註1）與最接近鄰里的藥局，使得實名制的構想得以落實，讓台灣的口罩不會被人任意哄抬價格，也讓領取口罩的民眾了解使用的正確方法與時機。

李署長引用了水滸傳中的「養兵千日，用在一時」，說明過去建構基層藥局與健保VPN系統，在關鍵時刻派上用場。其實，我們可以更進一步的呼籲民眾，多多利用社區鄰里的社區醫院、基層診所與社區藥局，做到急慢病分流。讓大醫院的資源可以確實的服務急重症的病人，也盡可能地避免在大醫院中交叉感染的機會。

從二代健保開辦以來，健保署就開始積極地推動雙向轉診制度，落實分級醫療。事實上，若是病情穩定的慢性疾病，民眾可以就近找到離家近的社區醫院或診所，與自己的家庭醫師建立起良好的信賴關係，亦可以解決慢性疾病的問題。

現在許多社區醫院、基層診所也有跟大醫院建立轉診制度，若是病情有什麼變化，亦可以聯繫追蹤或安排檢查。社區藥局更不用說，平時就提供了領取慢性病連續處方箋的服務。經過這次實名制發放口罩，厝邊鄰居都更進一步的認識社區藥局。

Photo Credit: 中央社

或許很多人都會有「藥局的藥跟醫院不一樣」的迷思，但事實上，我們都可以透過核對藥品的「許可證字號」與處方箋上的「健保代碼」就會發現，藥局給的藥跟醫院的都是一樣的。所以，不管是平常或是疫情發生的時候，都可以善用社區藥局領慢性處方箋的藥。讓這些公共衛生據點可以提供良好的服務，也是非常重要的。

隨著亞洲疫情失控，台灣的防疫更是上緊發條，需要居家檢疫、隔離與篩檢疑似個案的壓力也逐漸升高。此時更是台灣醫療每一個環節，確實扮演好本來的角色的時機。社區醫院、基層診所照顧社區的慢性病民眾，社區藥局提供便利的領藥服務。讓有醫療需求的人可以分流，讓大醫院的資源可以充分的留給有需要的人。

註釋

健保資訊網服務平台服務系統（VPN）：主要提供醫事機構進行醫療費用申報與健保醫療資料登錄與共享之服務。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航