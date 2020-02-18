如果睇成龍、方中信學做警察，會變成點？

（編按︰警務處處長鄧炳強參加明星足球隊藝人晚宴，其唱歌及發言的影片於網上流傳。）

鄧炳強話：「唔識做警察，睇成龍、方中信，學吓學吓就識。」

首先，100套港產警察電影，起碼有99套有涉及嚴重違反警例情節。以戲論戲的話，無他，拍一個公務員，根本無戲做。但如果喺裡面學點做警察的話：

成龍

《警察故事》系列－陳家駒

極盡英雄主義，無團隊精神，而且多次使用過度武力。但最有趣一點，係陳家駒不斷被上司董驃，林國雄，陳欣健利用簡單幾句說話愚弄或利用，使陳家駒的爛頭卒性格、敏捷身手發揮得極致。到第三集，陳家駒甚至已明白陳欣健董驃扯貓尾，都仲要「中計」。

至於用槍要脅上司（《警察故事》）；毆打疑犯及其律師（《警察故事》）；公眾地方毆鬥（《警察故事績集》）；唔錫女朋友唔細心（集集都係）；危險駕駛（《警察故事III超級警察》），都費事講啦。

《警察故事》截圖

《重案組》－Eddie Chan

明知自己精神狀態差，仍然拒絕休假，拒絕信任心理專家。到達台灣，在台灣警察柯受良警告後，仍跨境執法。

《福星高照》－雞骨草／鐵力威：

鷓鴣菜（洪金寶飾）對同在孤兒院長大的成龍反感，原因為——「細個一齊偷蕃薯，被人捉到就出賣我；大個左同人賭十三張，我派晒啲好牌畀佢，佢贏左一毫子都唔分畀我.......etc.」

方中信

《鎗王》－苗志舜

在關鍵時刻懦弱，一開始沒有在合情合理合法下挺身而出。都唔緊要——但佢一直以聰明冷靜自居，其實內心已經被怨恨吞噬。最後喺心理不平衡狀態下，繼續「執行職務」引出Rick （張國榮飾）。最後一場戲，苗志舜將個人榮辱愛恨於大庭廣眾解決。

《槍王》中苗志舜（方中信飾，左二）因為證據不足，無視警察Joe（張民光飾，左一）在證物動手腳後拘捕Rick（張國榮飾，右一）之女友Colleen（黃卓玲飾）。

《Good Take》－澳門治安警

一開始就掛住食宵夜，唔去現場。

所以，學成龍、方中信會變成咩警察？定抑話鄧只係講笑，根本完全無睇過成龍，方中信做戲，當撐警藍絲兄弟無到？

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