中國嘗試「沒有辦法的辦法」：呼籲武漢肺炎康復者捐血，提供重症患者治療用

中國醫院2月8日開始透過康復者血漿中的抗體，來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」），17日，中國衛生官員出面表示，輸入康復者的血漿有助於感染者增加抗體，並呼籲康復者捐血。不過，中國有專家質疑，康復者的血漿治療「理論上可行」，但存在風險，是「沒有辦法的辦法」，此時對外宣稱這是有效治療方法，為時太早。

中國已經嘗試血漿治療，並設立「康復者捐血站」

中國官媒《新華網》報導，由中國衛生部領導的中國生物技術股份有限公司稱，1月20日開始，中國生物經過一系列準備和協調，籌備了專門團隊，在武漢地區採集了武漢肺炎康復者的血漿。

中國國家衛生健康委員會則在2月8日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》明確提到血漿治療。不過該方案並未將血漿治療單獨列點說明，也僅在「其他治療措施」簡短地提到，對重型、重症型病例的治療「可採用恢復期血漿治療」。

《新華網》報導，但2月8日，湖北省武漢市江夏區第一人民醫院，仍以《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》為指南，首期開始了3名危重患者的血漿治療。

截至2月15日為止，加上後續醫院治療的危重病人超過了10人。臨床反應顯示，患者接受治療12至24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標全面轉好，臨床體徵和症狀明顯好轉。

《星島日報》報導，14日，中國湖北省人民醫院設立愛心獻血屋，並開始募集康復者的血漿，當天就有康復者前往捐血。

《中央社》報導，17日，中國國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在新聞簡報中表示，感染2019新型冠狀病毒一段時間的康復病患，血漿產生的抗體，有助於減少重症病患體內病毒量。她籲請已經康復的武漢肺炎患者捐血。

郭燕紅表示，武漢一家醫院上週有11名病患注射了這種血漿，「其中一名病患已經出院，另一名可以下床走路，其他人也都在康復中」。

血漿治療直得研究，但要說療效還太早

（中央社）中國近期援引抗SARS經驗，為武漢肺炎重症病患注射康復者血漿，宣稱患者接受治療後，症狀明顯好轉；但專家警告，這類療法仍存在人體排斥等風險，雖值得研究，但宣稱具有療效還太早。

COVID-19迄今未開發出有效的治療藥物。武漢金銀潭醫院院長張定宇13日在湖北省疫情防控工作新聞發布會表示，康復患者體內有大量的綜合抗體對抗病毒，醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸入，目前已顯示出初步效果。

據《新京報》報導，這種特殊免疫血漿製品是由康復者捐獻、含高效價病毒特異性抗體的血漿，經過病毒滅活處理，並對抗2019冠狀病毒中和抗體、多重病原微生物檢測後製備而成，用於危重患者的治療。

不過，報導引述多名臨床醫學專家、合理用藥專家及業內人士表示，這種療法雖然原理上可行，值得探索，但存在風險，是「沒有辦法的辦法」，此時對外宣稱這是有效治療方法，為時太早。

中國資深疫苗專家陶黎納指出，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發期間，也曾嘗試過使用康復者的血清進行治療，但對於治療效果，沒有明確文獻佐證。

他表示，每個康復者體內產生的抗體量並非同等水準，「如果抗體量不足，使用後可能會產生不良效果。如果抗體量過多，也會產生浪費」，其中還有很多研究要做。

北京宣武醫院血液科主任蘇力則表示，過去在治療B型肝炎、愛滋病（AIDS）等疾病時，也曾嘗試過這種方法，但幾乎沒有成功案例。「有時，就算體內有了抗體也不一定會有效，因為還會遇到很多抗體清除不了的東西，這就是人為何還會因病死亡的原因」。

他也提到，別人的抗體進入自身後，並不會一直存活，而且「自身免疫系統是否會產生對抗外來抗體的抗體等，還有很多複雜的問題需要實驗證明」。

一名疫苗製劑業界人士也坦言，這種方法是「沒有辦法的辦法，是對重症患者的一種嘗試，普通患者並不需要和建議使用」。另外，在輸入治癒者血清的同時，是否會將病毒一同輸入，仍然未知。

《風傳媒》報導，中國科學院上海巴斯德研究所解釋，血液主要成分包括血細胞和血漿，血漿去除纖維蛋白原之後即為血清，血清療法早在100多年前就被科學家用來對抗傳染病。

大部分武漢肺炎患者經過治療康復後，身體內會產生針對2019新型冠狀病毒的特異性抗體，可殺滅和清除病毒。通常患者在感染後2至7天免疫系統產生抗體，對病毒有清除作用的中和抗體在7至14天後形成，中和抗體可持續1至3年並對機體形成免疫保護。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範