從生殖內分泌學的角度來看，女性一生會遇到三個難關

文： 陳木森（NOW健康）

50歲徐阿姨在公司總以笑臉迎人，但不久前母親罹癌，加上兒子出國學費高，導致一時壓力過大，讓她經常莫名感到胸悶、心悸。也因精神狀況差，開始在辦公室對人頤指氣使，遭到同事私下暗封「鬼見愁」。經輾轉就醫確診為更年期引發自律神經失調，給予補充女性荷爾蒙1周後，徐阿姨又漸漸恢復以往親切和藹模樣。

亞洲大學附屬醫院婦產部主治醫師張茂森表示，案例中的徐阿姨工作能力強，十分獲得主管肯定。但這陣子因為忙著協助母親治療癌症，又得籌錢支付孩子留學費用，排山倒海的壓力讓她不自覺出現睡眠不安寧、人際關係變差，莫名感到胸悶、心悸、下腹疼痛等症狀。令她十分苦惱，職場關係也因而惡化。

但她遍訪各大醫療院所，都被診斷為心律不整、憂鬱症、慢性膀胱炎等；甚至經儀器檢查，身體各項數值皆正常。還被同事、家人誤認為沒病裝病，更令她有苦難言。

張茂森指出，以女性生殖內分泌學的角度而言，女性一生會遇到三次危機，第一次是青春期，第二次是懷孕期，第三次是更年期。共同特色為身體的性荷爾蒙起了極大變化，若沒有妥善處理，恐會造成身心負擔。

加上近20年來，因少子化、高齡化的結果，使女性可能花費更多心思栽培孩子，又有年邁父母需要照顧。因此50幾歲被當作「夾心餅乾」的婦女，經常被壓力壓得喘不過氣。

張茂森也強調，50歲是漸漸進入更年期的年齡，體內動情激素明顯下降，當缺乏女性荷爾蒙的支持，會出現體力變差、器官機能退化、力不從心等症狀。但這些都是顯而易見的改變，若是自律神經失調，則會使抗壓性下降，當壓力大到無法應付時，就會出現頭痛、胸悶、心悸、恐慌、莫名其妙情緒低落、睡眠障礙等。

張茂森說明，婦女向外尋求協助時無法精確描述症狀，經常得不到親友的關懷與支持。但看似無病呻吟的群體，卻又在家庭與社會中扮演非常重要的角色，所幸透過給予適當的女性荷爾蒙補充，降低興旺的交感神經，與提升低落的副交感神經，就能有效改善症狀。

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