慕尼黑安全會議：傅瑩贏了？

文：任琛

「傅瑩駁裴洛西所謂華為威脅論」、「面對中國資深女外交官傅瑩的詰問，裴洛西面露尷尬」、「給力！傅瑩今年慕尼黑安全會議又實力圈粉啦！」，縱覽中國媒體對中國人大外事委員會副主任委員、前中國外交部長傅瑩在最新一屆慕尼黑安全會議上提問發言的報導。會感覺中國外交在國際舞台上面對西方的指責施壓，又打了一場漂亮的「勝仗」。

而事實情況真的是這樣嗎？美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和德國德國聯邦議院議長蕭伯樂（Wolfgang Schäuble）在2020年的慕尼黑安全會議上進行了一次有關民主制度是否面臨危機的討論。在大約50分鐘的開放式討論中，裴洛西表示：中國正在尋求通過電信巨頭華為出口它的數字專制主義，威脅對那些不採用其技術的人進行經濟上的報復。美國已經將華為視為國家安全的威脅，並將其列入了實體清單，限制它和美國公司的業務往來。

發言中，裴洛西明確指出：「世界各國不應該出於經濟上的考慮而把我們的電信基礎設施拱手讓給中國。這種錯誤做法只會讓習近平更加大膽，讓他破壞民主價值觀、人權、經濟獨立性和國家安全。」在傅瑩提問之前，裴洛西談到中國說道：「網路讓交流變得民主化。這其中有好的一面，也有不好的一面。但是如果你擴大這種交流，並且以一種討好專制的方式進行交流。那麼您就是阻礙了更多的民主，這些事情並非無關緊要。」

在坐滿了各國議會領導人的觀眾席中，聽取了裴洛西上述表態的傅瑩隨即問道：「依據我對世界運轉方式的理解。技術是一種工具。中國40年前開始改革的時候，我們引進了一系列西方的技術：微軟、IBM、亞馬遜。它們活躍於中國。從我們使用1G、2G、3G、4G開始，所有的技術都來自西方發達國家，中國則保住了它的政治體制。由共產黨領導的體制越顯成功，並沒有受到技術的威脅。但為什麼現在當華為向西方國家提供5G技術時就會威脅到它們的政治體系呢？您真的認為民主制度已經脆弱到，像華為這樣單獨一家高科技公司就可以給它帶來威脅的程度嗎？」

傅瑩的提問，裴洛西的回應

傅瑩的提問引起了部分現場觀眾的笑聲和掌聲。裴洛西就此回應說：「對於你們這些鼓掌的人，我要說的是，華為是在逆向開發美國技術的基礎上建立的。這是華為起步的主要方式之一。所以，我們知道華為的能力。我們不想模仿中國的模式，不想就文化、宗教和信仰的問題逮捕數以百萬計的維吾爾人、威脅西藏、破壞香港的民主。所以這不是一個『我們擁有華為，可以成為典範，而你為什麼害怕華為』的問題。」

裴洛西強調，在貿易以及智慧財產權等方面，她30年來一直在密切關注中國。「除非你最後想要變成像中國一樣，成為一個沒有自由企業模式的社會，不然的話我可以毫不猶疑的告訴你，必須非常小心的走眼下這條路……如果你想要訊息的自由流通、如果你想要建立一種尊重價值觀、人權、尊重他人的集體意識，那就不要選擇華為。」

裴洛西做出了上述表態後，德國聯邦議院議長蕭伯樂表示同意她所說的一切。在強調必須互相尊重的同時，他也表示：「依據我對中國中央政府全面掌控社會和經濟的理解，這和我想要在歐洲實現的確實有所不同。」蕭伯樂的這番表態，也贏得了在場部分觀眾的掌聲。發言過後，他向傅瑩的方向擠了擠眼，露出了善意的微笑。

德國之聲台長的質疑

針對傅瑩的提問，同樣在現場的德國之聲台長林堡（Peter Limbourg）公開表態稱，他對傅瑩有關華為和技術上的論點表示讚賞。「但是，如果中國政府能夠允許包括德國之聲、BBC在內的媒體在中國落地，開放推特和臉書，您的表態就會有更大的可信度。」這番表態贏得了現場觀眾的掌聲和吹哨叫好。

在歷屆慕尼黑安全會議上，中國一直需要面對來自與會各方的批評和指責。包括對中國的專制體制，軍費增長以及人權狀況的擔憂。但是在此輪會議上，向中國「開火」力度最猛的當屬美國代表團。除裴洛西以外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）等人都就中國問題做出了強硬表態。蓬佩奧直接將華為形容為中國情報機關的「特洛伊木馬」。埃斯柏則將中國視為「世界秩序最大的威脅」，稱「中國共產黨正繼續向錯誤的方向行進。」

面對美國的指責，中國外交部長王毅回應稱：原則上可以說，所有（美國）針對中國的指責都是謊言，而要將相關批評應用在美國自己身上，則「那些謊言或許會是事實」。王毅強調，多邊主義能否成功，大國發揮著關鍵作用，承擔著重大責任。因此，大國要有擔當，不搞本國優先，而是要維護好各國的共同利益；不熱衷於劃分勢力範圍，而是應努力保持世界的開放性；不相互對抗拆台，而是要攜手維護世界的和平穩定。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航